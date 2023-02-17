«Впереди две-три волны». «Кракен» добрался до россиян — по каким симптомам его вычислить и чем он опасен?

Россия вступает в бой с «кракеном». Новый штамм коронавируса провоцирует рост заболеваемости и заставляет горожан припомнить подзабытое слово «пандемия».
Об особенностях «кракена», странных симптомах, эпидемических прогнозах и личном опыте борьбы с напомнившей о себе заразой — в материале MSK1.RU.
Первые (и последующие) симптомы
— У вас тоже колени саднит? — подмигнул немолодой мужчина в очереди.
Колени, действительно, саднило. Вместе с ними саднило грудину, шею, поясницу, лопатки, даже локти. К моменту моего появления в очереди (а я, как и «полагается», тянул до последнего) тело, по всей видимости, готовилось к тому, чтобы вообще отказаться слушаться команд мозга.
Представьте, что вас хорошенько отбили, прокрутили через мясорубку, затем собрали получившуюся субстанцию в комок и прокрутили снова. Таков ковид. Таков «кракен».
— С чего начиналось? Горло запершило, потом заболело сильнее, — продолжил рассказ сосед.
Действительно, «кракен» начинает с горла. Поначалу слегка щекочет. Кажется, будто просто просквозило. «Достаточно выпить пару стаканов чая и закусить каким-нибудь «откашлевым» леденцом», — думает жертва. И ошибается.
На следующие сутки симптомы усиливаются. Боль в горле перестает напоминать щекотку и не унимается даже после леденцового вмешательства. Чуть лучше помогает полоскание, например, фурацилином. Но дальше, даже если вы уже предприняли меры, дебютирует сухой кашель как у старого пирата (стены от него трясутся так, что вздрагивает весь дом).
Еще через день нерадивый больной наконец понимает, что без врачебной помощи ему не обойтись. Обостряются чуть ли не все недолеченные болячки: от свищей на деснах — до прострелов в пояснице (в зависимости от здоровья пациента). Ноги едва доносят даже до входной двери.
— Знаете, я на вас даже тест тратить не буду, — отмахнулся от меня терапевт. — Есть вероятность, что он и не покажет ничего, а заметите уже по антителам. Такая у «кракена» особенность. Коронавирус вернулся? Да он никуда и не уходил. Просто изменился. Можно сказать, поумнел.
На выходе — длинная простыня с уже знакомыми всем нам рекомендациями: ничего принципиально нового в сравнении со старыми методиками лечения ковида в арсенале врачей нет. Если захотите, в поликлинике бесплатно выдадут арбидол. Я отказался. Терапевт не настаивал.
«Кракен» vs омикрон
Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксируют пятую неделю подряд, обращает внимание врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
— Завершились новогодние праздники, возобновился учебный процесс в школах, плюс люди вернулись с отдыха, — указал Соловьев. — Это все по времени совпало с началом распространения «кракена» в России. Сейчас мы видим продолжающийся рост заболеваемости.
С мнением тест-скептика из клиники Соловьев не согласился. Эксперт указал, что статистика лабораторий по-прежнему точна и актуальна. На снижение эффективности жаловались американцы, однако те используют при тестировании препараты с иным медицинским дизайном — к России это отношения, кажется, не имеет.
Симптоматика у «кракена» тоже вполне знакома российским врачам, хотя и с некоторыми новшествами.
— В целом все остается так же, как и для омикрона, — указал Соловьев. — ОРЗ-подобное состояние, резкая утомляемость, температура, першение и боль в горле, мышечные боли, разбитость, утомляемость, кашель.
Детей и некоторых взрослых могут застать врасплох кишечные расстройства, добавил Соловьев. Иные симптомы зависят от индивидуальных особенностей организма носителя.
— Я не встречал таких оценок в литературе, но часто слышу от знакомых, что опять искажается (или исчезает) обоняние, — отметил Соловьев. — Этого не было практически весь прошлый год: с омикроном люди обоняние не теряли. Сейчас я не могу облечь это в статистику, но в своем окружении этот симптом я опять стал наблюдать.
Действительно, все опрошенные участники очереди в поликлинике пожаловались на проблемы с нюхом. Тем интереснее, учитывая, что я обоняния не утратил ни в какой форме.
По волнам — к пасти «кракена»
В поликлиниках, судя по словам моего терапевта, к появлению «кракена» готовились еще с января. Иллюзий доктора не питают — заболеваемость будет расти, хотя до критических значений дорастет вряд ли (коллективный иммунитет продолжает беречь российскую медицину).
— В краткосрочном прогнозе можем говорить о том, что в ближайшие недели мы увидим рост заболеваемости, — сказал Александр Соловьев. — Можно ориентироваться на страны, которые уже преодолели волну «кракена». Это не будет тяжелая волна, если сопоставлять с первыми вариантами омикрона или заболеваемостью «дельтой». Ни по обращениям, ни по нагрузке на стационарное звено и реанимации.
Впрочем, прогнозировать продолжительность и даже интенсивность волнового периода непросто.
— В среднесрочной перспективе можно предполагать волновой продолжающийся период, когда мы будем видеть несколько волн сейчас и в последующем, — отметил Соловьев. — Ближе к лету, осени и началу зимы — то есть две-три волны минимум. Великобритания вообще пять волн преодолела.
Впрочем, сюрпризов нельзя исключать и здесь. Коронавирус по-прежнему сохраняет способность к мутации и еще способен подбросить медикам новый, доселе невиданный штамм.
— Это единственное, что может кардинально повлиять на ситуацию, — признал Соловьев. — Если вдруг появится вариант не просто сверхзаразного, но и тяжелого проявления заболевания. Эпидемиологи не исключают такого сценария, хотя и называют его маловероятным.
Вакцина поможет?
Государственные поликлиники всё еще предлагают пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. Получить можно как первую дозу, так и бустер. Процедура, впрочем, не пользуется такой популярностью, какой обладала в пиковый период пандемии, признают врачи.
Хуже то, что вакцина перестала демонстрировать ту абсолютную эффективность, какую показывала с классическими вариантами коронавируса.
— С каждым новым вариантом ковида мы наблюдаем снижение эффективности вакцинации: и по отношению к риску инфицироваться, и к риску госпитализации, — посетовал Соловьев. — Тем не менее [определенная] эффективность вакцин и бустеров сохраняется. Необходимо сохранять приверженность к вакцинации и как минимум раз в год использовать усиливающую вакцину, чтобы пополнять уровень антител.
С тех пор, как коронавирус сменился в повестке более насущными темами, пропаганда вакцинации сошла на нет. Вместе с тем, по всей видимости, упал и уровень привитых горожан. Ни опрошенные в очереди пациенты, ни самые сознательные друзья и коллеги в минувшем году не прибегали к бустерным дозам «Спутника» или другой вакцины.
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