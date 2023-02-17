«Впереди две-три волны». «Кракен» добрался до россиян — по каким симптомам его вычислить и чем он опасен?

Представьте, что вас хорошенько отбили, прокрутили через мясорубку, затем собрали получившуюся субстанцию в комок и прокрутили снова. Таков ковид. Таков «кракен».



— С чего начиналось? Горло запершило, потом заболело сильнее, — продолжил рассказ сосед.



Действительно, «кракен» начинает с горла. Поначалу слегка щекочет. Кажется, будто просто просквозило. «Достаточно выпить пару стаканов чая и закусить каким-нибудь «откашлевым» леденцом», — думает жертва. И ошибается.



На следующие сутки симптомы усиливаются. Боль в горле перестает напоминать щекотку и не унимается даже после леденцового вмешательства. Чуть лучше помогает полоскание, например, фурацилином. Но дальше, даже если вы уже предприняли меры, дебютирует сухой кашель как у старого пирата (стены от него трясутся так, что вздрагивает весь дом).