Никаких больше электронок: почему в России хотят запретить вейпы и другие заменители сигарет

— Я высказал предложение, чтобы всё это производство вот этих вейпов, курительных смесей и так далее убрать, извиняюсь за непарламентское выражение, далеко и надолго за пределы Российской Федерации. Вот кто их придумал — там пускай они это производство и продолжают, — ответил он депутату.



Тогда никаких мгновенных законодательных инициатив не появилось, но теперь депутаты снова вернулись к этому вопросу. Идея уже нашла поддержку. Как сообщили накануне «Вести», о поддержке законодательной инициативы заявили в Роспотребнадзоре. Позиция Минздрава была известна и ранее — с заявлением по этому поводу еще летом прошлого года выступила в СМИ руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

