Никаких больше электронок: почему в России хотят запретить вейпы и другие заменители сигарет

На днях в Госдуме вновь подняли тему запрета электронных сигарет и вейпов. Заговорили о вейпах на пленарном заседании 18 января с подачи представителей «Единой России» и ЛДПР. Последние уже не в первый раз выступают против вейпов, причем ранее говорилось об их полном запрете — вопрос о необходимости законодательных реформ для борьбы с вейпами депутат Сергей Леонов задавал главе МВД Владимиру Колокольцеву.
— По оценкам экспертов за 2021 год, 99% всех проданных в России электронных сигарет и 68% жидкостей к ним относились к нелегальной продукции, — заявлял депутат на заседании в октябре 2022 года. — К сожалению, иногда неисправные устройства для доставки жидкостей взрываются, в результате чего травмируется у нас в основном молодежь, потому что они курят вот эти вейпы. Не говоря уж о вреде курения самих жидкостей для здоровья, но травмы здесь первостепенны, конечно.
О травмах Леонов заговорил неспроста — один из случаев был как раз в начале октября 2022 года. Тогда в Тюмени школьника увезли на скорой, потому что вейп взорвался у него во рту. Колокольцев тогда заявил, что и сам поднимал вопрос запрета этих устройств на государственной комиссии по профилактике правонарушений.
— Я высказал предложение, чтобы всё это производство вот этих вейпов, курительных смесей и так далее убрать, извиняюсь за непарламентское выражение, далеко и надолго за пределы Российской Федерации. Вот кто их придумал — там пускай они это производство и продолжают, — ответил он депутату.
Тогда никаких мгновенных законодательных инициатив не появилось, но теперь депутаты снова вернулись к этому вопросу. Идея уже нашла поддержку. Как сообщили накануне «Вести», о поддержке законодательной инициативы заявили в Роспотребнадзоре. Позиция Минздрава была известна и ранее — с заявлением по этому поводу еще летом прошлого года выступила в СМИ руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
— Нет никаких оснований и аргументов, почему вейпы и электронные сигареты, продукты нагревания табака должны быть разрешены в свободной продаже, когда заведомо известно, что эти продукты абсолютно вредные для здоровья, — цитирует Гамбарян РИА Новости.
В целом врачебное сообщество высказывается по поводу вейпов вполне однозначно. Особенно негативно настроены пульмонологи.
— Мы не считаем это более безопасной вариацией курения, поскольку в основе жидкости для вейпа жирные структуры — либо глицерин, либо пропиленгликольсодержащие компоненты, которые являются хорошо проницаемыми для слизистой дыхательной системы, они, условно говоря, проскальзывают в легочную ткань, а выбраться оттуда они уже не могут, — говорит пульмонолог, врач высшей категории Ольга Воронцова. — Сами по себе они могут повышать восприимчивость самих бронхов, и в легочной ткани это всё оседает.
Доктор говорит, что болезнь EVALI, ассоциированная с курением электронных устройств, на КТ выглядит так же, как ковид — то самое «матовое стекло», один из признаков альвеолита, поражения альвеол.
— С одной стороны, у нас нет какого-то конкретного числа заболевших, чтобы мы говорили о страшных последствиях и большом распространении, просто очень узнаваемые симптомы и синдромы. С другой — мы уже точно понимаем, что это подлежит гораздо более сложному восстановлению, нежели бронхит, который запускает обычное курение, — объясняет Ольга Воронцова. — Нет, конечно, мы ни в коем разе не агитируем за курение табака, я просто говорю, что врачебному миру это более понятная ситуация, потому что мы давно с ней работаем. Здесь же пока много версий, много обсуждений. Но пульмонологи точно очень насторожены, уже несколько лет на конгрессах эти темы всегда вызывают очень большой интерес, буквально столпотворения врачей — это подтверждает настороженность пульмонологов на эту тему.
Против запрета вейпов и электронных сигарет в России выступает Минпромторг — об этом ранее сообщал замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский, передает ТАСС.
— Все мы знаем, к чему приводят полные запреты: к формированию черного рынка, без контроля. Непонятно, сколько на черном рынке <...> никотина и кто там вообще работает, — говорил он.
Заславский также обращал внимание, что запрет официальных продаж и формирование черного рынка сопровождается огромными потерями для бюджета. Минпромторг предлагал сосредоточиться на борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции, в том числе с помощью маркировки никотиносодержащей продукции. Жидкости для вейпов в России начали маркировать в декабре 2022 года.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал профильным комитетам поручение «изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности введения их запрета». Он заявил, что принятые ранее нормы не работают.
— Речь идет о детях школьного возраста, которые всё больше и больше подвержены употреблению вейпов, — сказал он. — Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы.
Что именно планирует Володин делать с курящими вейпы школьниками — пока непонятно: продавать несовершеннолетним «устройства для потребления никотиносодержащей продукции» уже запрещено законом наравне с продажей сигарет. Вероятно, конкретные предложения появятся позже, когда комитеты «изучат ситуацию».