Новый вариант ковида способен вытеснить прежние: все симптомы «кракена» в одной картинке

— «Кракен» отличается от остальных вариантов коронавируса большей заразностью. Даже не столько заразностью, если омикрон отличался заразностью именно потому, что он сам по себе такой, то «кракен» научился обходить иммунную систему, — говорит иммунолог Иван Скороходов. — Так что он вполне способен вызвать новую волну. И в целом эти волны будут продолжаться, коронавирус показал достаточно неплохую мутабельность, как и вирус гриппа. По сути это говорит о том, что мы и дальше будем болеть ковидом, в легкой форме, но с нюансами — в том плане, что у него и последствия есть, и он может вызывать пневмонии.