Новый вариант ковида способен вытеснить прежние: все симптомы «кракена» в одной картинке

На днях в России впервые выявили новый вариант ковида — это версия штамма омикрон, получившая неофициальное название «кракен». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Пока это всего лишь единичный случай, однако врачи говорят, что заразность «кракена» вполне позволяет ему стать доминирующим вариантом коронавируса. К примеру, по последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, доля зараженных именно «кракеном» в числе всех новых пациентов с ковидом достигла 43,6%, хотя еще неделю назад она составляла 27,6%. Мы поговорили с врачами о том, какие симптомы вызывает новый вариант вируса и собрали их все в одной картинке.
В целом симптомы у «кракена» схожи с теми, что были характерны для его предшественников — в последнее время коронавирус, мутируя, меняет преимущественно свою заразность. И новый вариант не исключение.
— «Кракен» отличается от остальных вариантов коронавируса большей заразностью. Даже не столько заразностью, если омикрон отличался заразностью именно потому, что он сам по себе такой, то «кракен» научился обходить иммунную систему, — говорит иммунолог Иван Скороходов. — Так что он вполне способен вызвать новую волну. И в целом эти волны будут продолжаться, коронавирус показал достаточно неплохую мутабельность, как и вирус гриппа. По сути это говорит о том, что мы и дальше будем болеть ковидом, в легкой форме, но с нюансами — в том плане, что у него и последствия есть, и он может вызывать пневмонии.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
По словам Скороходова, для легкого течения «кракена» характерна температура около 38, боль в горле, охриплость или осиплость голоса, может быть сухой кашель, ломота, недомогание. Обычно в течение трех-пяти дней держится температура, ближе к седьмому-десятому дню проходят симптомы со стороны верхних дыхательных путей.
— Довольно часто пациенты говорят о боли в мышцах и суставах и очень часто отмечают сильную слабость, которая усиливается по мере развития заболевания. Также для легкого течения характерны боли в мышцах и суставах, головные боли, головокружения, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Потеря обоняния тоже может быть, но не так часто, как раньше, — процентов десять случаев заболевания сопровождается. При этом может быть не полная потеря обоняния, как правило, возникают паросмии, то есть изменения обоняния — человек начинает по-другому ощущать запахи, могут начать нравиться запахи, которые раньше не нравились. По мере утяжеления состояния какие-то симптомы усиливаются, выходят на первый план. Возникает, к примеру, «оглушенность», то есть человек в таком полусонливом состоянии — медленно отвечает на вопросы, медленно реагирует.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
При ухудшении состояния у пациента может возникать посинение носогубного треугольника, побеление кожных покровов, это сопровождается, как правило, снижением оксигенации крови, то есть в ней становится меньше кислорода — это уже тревожный знак. Измерить уровень насыщения крови кислородом можно с помощью пульсоксиметра, если он показывает меньше 94% — это повод встревожиться и срочно обратиться к врачу. При этом частота дыхания возрастает, потому что появляется одышка, ощущение нехватки воздуха, может меняться артериальное давление и частота сердечных сокращений.
Симптомы «кракена» похожи не только на симптомы других вариантов ковида, но и на грипп и ОРВИ, которые в последнее время продолжают активно распространяться. По последним данным Роспотребнадзора, за вторую неделю 2023 года в России зарегистрировано почти 893 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, ранее врачи прогнозировали, что высокая заболеваемость гриппом продлится недолго и уже в ближайшее время вспышка закончится. Правда, до конца холодов нас продолжат преследовать другие ОРВИ.
При массовых исследованиях разница в распределении тех или иных симптомов заметна, однако на индивидуальном уровне это совершенно не позволяет дифференцировать между собой одно заболевание от другого. То есть точно определить, что у вас — ковид-«кракен», ковид-«ниндзя», свиной грипп или, например, РС-вирус — невозможно без специальных тестов.