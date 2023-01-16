В Новосибирской области фиксируют микст-инфекции — может встретиться и флурона

В Новосибирской области фиксируют случаи микст-инфекций: люди заражаются ОРВИ, гриппом или ковидом одновременно. По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Щербатова, такие случаи единичны.
— Ничего нового, но микст-инфекция всегда существовала. Присоединение ОРВИ и грипп, ковид, они могут и вместе быть. У нас такие единичные случаи. Активно проводятся тестирования, — сообщил глава управления на оперативном совещании в правительстве НСО
По его словам, среди циркулирующих респираторных заболеваний в регионе преобладающими остаются вирусы ОРВИ и гриппа. За прошедшую неделю выявили 390 случаев ковида, что меньше предшествующей на 4%.
В конце прошлой недели НГС рассказал о том, что такое флурона. Так называют сочетание ковида и гриппа. О симптомах и лечении недуга рассказали новосибирские врачи.