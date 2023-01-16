Новый стандарт: новорожденных в роддомах тестируют на 36 генетических заболеваний. Врачи рассказали, зачем это нужно

Фенилкетонурия — наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма фенилаланина. Несоблюдение низкобелковой диеты сопровождается накоплением фенилаланина и его токсических продуктов в организме, что приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы.



То же самое с остальными заболеваниями, входящими в перечень. Если их выявить в первые дни жизни, ребенку можно сохранить здоровье, своевременно начав лечение.

Какие заболевания вошли в скрининг

С 1 января список наследственных болезней, на которые проводится диагностика, расширили до 36 позиций. Одним из ключевых заболеваний, которое вошло в перечень, стала спинально-мышечная атрофия (СМА). Еще совсем недавно большинство детей с таким заболеванием умирали, но сейчас есть лекарства, в том числе в конце 2021 года в России зарегистрировали самый дорогой препарат в мире — Zolgensma (2,1 млн долларов за один укол), и он тоже стал доступен для российских малышей с таким диагнозом.