«Оттягивала визит к врачу»: медработник на камеру рассказала, как узнала об онкологии 4 стадии

По словам женщины, диагноз не укладывался в голове еще и потому, что никаких особых симптомов не было: она не теряла в весе, волосы не выпадали, сил на активный образ жизни хватало. И только позже Наталья вспомнила, что незадолго до обращения в больницу у нее болела поясница, но она не придала этому особого значения.