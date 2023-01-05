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«Оттягивала визит к врачу»: медработник на камеру рассказала, как узнала об онкологии 4 стадии

Наталья Шинкевич борется с раком, но при этом старается вести активный образ жизни

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Видео: Полина Карпович / 29.RU

Два года назад Наталью Шинкевич экстренно госпитализировали после отпуска в Крыму — у нее без каких-либо видимых причин отекла нога. После обследования врачи сообщили диагноз — четвертая стадия рака шейки матки.

— Сначала я не поверила, думала, перепутали анализы, фамилии. У меня взяли еще одни пробы — всё подтвердилось. Оказалась злокачественная опухоль, 4-я стадия, с метастазами распространенными, с воспаленными лимфоузлами, — рассказывает свою историю Наталья Шинкевич.

По словам женщины, диагноз не укладывался в голове еще и потому, что никаких особых симптомов не было: она не теряла в весе, волосы не выпадали, сил на активный образ жизни хватало. И только позже Наталья вспомнила, что незадолго до обращения в больницу у нее болела поясница, но она не придала этому особого значения.

Какие еще тревожные «звоночки» были? Сложно ли было примириться с болезнью? И как она сегодня сочетает сложное лечение и активный образ жизни? О своем опыте лечения Наталья рассказала нашим коллегам из 29.RU — подробности смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Наталья Шинкевич советует другим женщинам хотя бы раз в год проходить диспансеризацию, находить время на то, чтобы провериться:

— Онкология — в эмоциональном и физическом плане тяжелое заболевание. Нужно осознавать, что здоровье — это самое бесценное, что у нас есть в жизни, особенно женское здоровье. Но оно зависит от нашего же внимания к себе.

Подробную историю Натальи Шинкевич можно прочитать здесь.

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