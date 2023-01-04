СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дня12 интересных строек 2023 года
Все новости
Все новости

Снизилось практически вдвое: дети стали меньше болеть гриппом в Новосибирской области

С конца 2022 года наблюдается тенденция к снижению

7 082

При гриппе несколько дней держится высокая температура

Поделиться

В Новосибирской области дети стали меньше болеть гриппом в первые дни 2023 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, медики наблюдают тенденцию к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина уточнила, что количество обращений стало снижаться в конце декабря.

— В настоящее время свободным остается порядка 40% коечного фонда в тех учреждениях, где оказывается помощь детям с инфекциями респираторного тракта, всего в регионе развернуто 550 коек по данному профилю. Все детские поликлинические отделения работают в праздничные дни так же, как и взрослые — с 8 до 17 часов в штатном режиме. Напомню, что для гриппа характерна высокая температура выше 39 градусов — она может держаться 2–3 дня и очень плохо сбивается, может быть выраженная головная боль, боли в суставах, у некоторых детей грипп сопровождается кашлем. В Новосибирске три медучреждения, оказывающих помощь детям с инфекциями дыхательных путей, и два детских отделения в многопрофильных стационарах, — сообщила Татьяна Анохина.

Главный врач Детской городской клинической больницы № 1 Евгения Аверкина добавила, что в начале эпидсезона в больнице госпитализировали около 30 детей. Сейчас показатель снизился до 18–20 детей. Корпус «Мать и дитя» детской больницы № 1 полностью перепрофилировали для детей, болеющих ОРВИ и гриппом.

В начале декабря в Новосибирск пришел свиной грипп. Больницы были заполнены, а коечный фонд наполнен на 95%.

По теме

ГриппЗаболеваемостьСвиной гриппОРВИ
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter