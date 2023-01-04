Снизилось практически вдвое: дети стали меньше болеть гриппом в Новосибирской области

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина уточнила, что количество обращений стало снижаться в конце декабря.

— В настоящее время свободным остается порядка 40% коечного фонда в тех учреждениях, где оказывается помощь детям с инфекциями респираторного тракта, всего в регионе развернуто 550 коек по данному профилю. Все детские поликлинические отделения работают в праздничные дни так же, как и взрослые — с 8 до 17 часов в штатном режиме. Напомню, что для гриппа характерна высокая температура выше 39 градусов — она может держаться 2–3 дня и очень плохо сбивается, может быть выраженная головная боль, боли в суставах, у некоторых детей грипп сопровождается кашлем. В Новосибирске три медучреждения, оказывающих помощь детям с инфекциями дыхательных путей, и два детских отделения в многопрофильных стационарах, — сообщила Татьяна Анохина.

