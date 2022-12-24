Будьте осторожны: почему свиной грипп особо опасен для переболевших COVID-19

На пару лет коронавирус, кажется, вытеснил все остальные заболевания. Но вот, когда заболеваемость ковидом пошла на спад, в регионы России вернулся грипп. В этом году бушует штамм H1N1 — свиной. Инфекция особо агрессивна: сваливает с ног буквально за пару часов и выводит организм из строя на несколько дней.
Наши коллеги из 76.RU поговорили с врачом-инфекционистом Алексеем Болховым. Чем и для кого особо опасен грипп, стоит ли сейчас делать прививку и как себя защитить от болезни? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Вирус гриппа может влиять на сердечно-сосудистую систему. Есть у него такая точка приложения. Сам по себе вирус в первую очередь вызывает поражение верхних дыхательных путей. Но в дальнейшем, если его не лечить, возможно, конечно, и развитие осложнений, — объясняет Алексей Болхов. — Тем, кто переболел ковидом, стоит особенно себя беречь, поскольку коронавирус — это не только нагрузка на легкие и сердце, а вообще на все системы. Обратите внимание, все больные ковидом люди в дальнейшем жалуются на состояние здоровья. Обостряется большинство хронических заболеваний. Поэтому вакцинация от гриппа и была показана в первую очередь тем, кто переболел COVID-19, и тем, кто имеет хроническое поражение той же самой сердечно-сосудистой системы, — объясняет Алексей Болхов.
Полное интервью с инфекционистом можно почитать здесь.