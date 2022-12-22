«Очень хотела отдохнуть: падает с бревна — перелом шеи». Врач — о том, почему опасно загадывать желания на Новый год

Много лет думаю, каким осторожным нужно быть в своих желаниях.



Одна из моих пациенток — женщина 38 лет. Высокая, статная, красивая, но не очень счастливая в личной жизни. Скорее всего, из-за властного характера и высокого материального положения. Рассказывает: «Всю жизнь мечтала, чтобы мужчины носили меня на руках». Именно мужчины, не один. И желание было не ради красного словца, а искреннее, от души. И вот во время купания в озере она ныряет и ломает шею. Парализована. И мужчины носят на руках. Она тяжелая, одному не поднять...

