«Очень хотела отдохнуть: падает с бревна — перелом шеи». Врач — о том, почему опасно загадывать желания на Новый год

Есть такая традиция в Новый год — загадывать желание под бой курантов. Врач-невролог из Екатеринбурга, руководитель центра реабилитации Ирина Волкова уверена, что мысли материальны и если чего-то сильно хочешь, твое желание исполнится. Но вот само исполнение, то есть результат, может быть непредсказуемым.
Эта колонка — размышления на основе профессионального врачебного опыта и историй пациентов. Прочитайте, почему нужно быть аккуратным в мечтах и мыслях.
Много лет думаю, каким осторожным нужно быть в своих желаниях.
Одна из моих пациенток — женщина 38 лет. Высокая, статная, красивая, но не очень счастливая в личной жизни. Скорее всего, из-за властного характера и высокого материального положения. Рассказывает: «Всю жизнь мечтала, чтобы мужчины носили меня на руках». Именно мужчины, не один. И желание было не ради красного словца, а искреннее, от души. И вот во время купания в озере она ныряет и ломает шею. Парализована. И мужчины носят на руках. Она тяжелая, одному не поднять...
Молодая семья ведет успешный бизнес. Всё идет хорошо, по накатанной, но не хватает драйва, адреналина. Хочется новых задач, решительных действий и
А это уже не моя история — просто пример к моим размышлениям. Известная советская гимнастка Елена Мухина, совсем девочка, в интервью рассказывала, что перед Олимпиадой 1980 года очень уставала от непосильных тренировок, с трудом выдерживала нагрузку. Тренеру сказать боялась, родителей не было. Но больше всего на свете она хотела полежать, отдохнуть. Сил не было. Падает с бревна, перелом шеи. До конца жизни лежала.
Мой старый пациент 30 лет назад метался между женой и подругой. Любил обеих, но вымотал этой ситуацией всех, в том числе и себя. Решил съездить к родителям на пару дней и в тишине подумать о планах на жизнь, решить, с кем он. Сел на мотоцикл «Урал» и поехал из Ревды в Туринск — это примерно 400 километров. Около родительского дома на дорогу внезапно выкатилось бревно, он на него наехал, вылетел из седла и сломал грудной отдел позвоночника. Руки целы, а ноги парализовало. Приехали к нему в больницу обе женщины. Подруга после разговора с врачом уехала обратно, а жена осталась на всю жизнь. Вот так само собой всё решилось, с кем он. Сейчас, несмотря на то что он не может ходить, у него свое предприятие, он глава семьи, любимый муж, отец, дед.
И таких историй немало. Конечно, есть и значительно менее драматичные. Например, моя знакомая всю жизнь хотела, чтобы волосы не были такими густыми, не росли так низко и лоб был выше. А тут ковид, волосы выпали больше чем наполовину, и лоб стал высокий.
А если чего-то хочешь, то нужно четко мысленно проговаривать, чего именно. Хотя даже тут могут быть «сбои». Например, моя давняя знакомая после развода с мужем осталась одна с двумя детьми, муж в их воспитании не участвовал. Она очень хотела встретить порядочного, доброго мужчину, который бы стал хорошим отцом для ее детей.
Ее желание исполнилось, она вышла замуж за хорошего человека, он действительно стал отличным отцом для ее детей. Но вот ей он был не особенно нужен, она так и не смогла его полюбить…
Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратными в мыслях при желании перемен или недовольстве судьбой.
Истории про пациентов Ирины Волковой возвращают веру в чудо. Например, мы рассказывали, как заново учится ходить парень, на которого упал