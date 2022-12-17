«Не хочу вернуться в то тело»: как выглядит девушка, похудевшая на 200 кило (фото до и после)

Заняться собой девушка решила год назад. За это время, ограничивая себя в питании и тренируясь с фитнес-инструктором, ей удалось сбросить почти 200 килограммов. Вместе с ушедшим весом жизнь Кристины повернула в лучшую сторону. Сейчас она переехала в другой город, завела новые отношения и говорит, что чувствует себя счастливой.



— Я кушаю шоколадки, но не часто это делаю. Не хочу в это тело вернуться назад, — рассказала Кристина о своей диете.

