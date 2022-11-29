«Мои знания в медицине оказались не нужны»: врач-рентгенолог, которому осталось 2 года до пенсии, рассказал о своей роли на СВО

— В отделе кадров сказали, что есть бронь, мол, не волнуйся. Не ожидал, конечно, что призовут, — делится врач.



Уже ближе к концу мобилизации Максиму на работу пришла повестка с требованием явиться в военкомат.



— 24 октября приходит повестка. Сообщили, что должен пойти в военкомат по месту жительства. Поскольку на работе была отсрочка, я без задней мысли пошел. Там дали повестку — и на следующий день я уже ехал в мобилизационный пункт в Свердловскую область, — рассказывает врач.



По словам Козлова, он сообщил в призывном пункте об имеющейся отсрочке, но в ответ услышал, что ее сняли со всех медработников постановлением правительства. Однако UFA1.RU не удалось найти соответствующих сведений — в начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко, наоборот, говорил о возможности предоставить отсрочки медицинским работникам. Впрочем, это, конечно, не исключало того, что врача могут призвать.

