10 пищевых привычек, из-за которых мы толстеем и болеем

Еще один важный фактор — пропустив завтрак, мы рискуем днем съесть слишком много.



Вывод: завтракать нужно обязательно — причем лучше выбирать сытные, питательные продукты.



Есть слишком много по вечерам

Если днем питаться кое-как, вечером, вернувшись с работы, мы накидываемся на еду. Но плотный ужин может повлечь за собой проблемы со сном. И утром вместо бодрости мы почувствуем разбитость. Но отказываться от ужина — тоже плохой вариант.



Хороший вариант для вечерней трапезы — более легкие и низкокалорийные продукты. Еще один совет: яблоко перед сном — это заряд витаминов и доза полезной для кишечника клетчатки.

