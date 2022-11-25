«Оно развивается очень быстро». С каким расстройством психики чаще всего сталкиваются участники боевых действий

Главный внештатный психиатр Красноярского края Александр Бендера рассказал нашим коллегам из NGS24.RU, что расстройства формируются в результате военных событий, стихийных бедствий, аварий, катастроф, бытового или сексуального насилия. Согласно западным источникам, от 15 до 80 процентов солдат, прошедших службу в горячих точках, могут так или иначе страдать от ПТСР.



— Американцы дают данные, что у 25% участников боевых действий возникает этот синдром. После Ирака американцы 23% дали, по Вьетнаму давали 40%. Сейчас до сих пор 10% из них страдают ПТСР. Оно развивается очень быстро, в течение нескольких часов или дней. Это нарушение сознания, оглушение какое-то может быть. Однако ПТСР может развиваться и длительное время. В течение месяца состояние ПТСР оценивается как патологическая стрессовая реакция. От 1 до 6 месяцев — это уже считается острым стрессовым расстройством. После 6 месяцев оно переходит в хроническое, — рассказал Александр Бендера.