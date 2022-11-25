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Проблема

«Оно развивается очень быстро». С каким расстройством психики чаще всего сталкиваются участники боевых действий

Что такое ПТСР и как помочь близким, если они его переживают

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Вернувшиеся из горячих точек мужчины часто переживают посттравматическое стрессовое расстройство

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Иногда в жизни человека происходят события, которые оставляют после себя груз неприятных воспоминаний. Они сказываются на эмоциональном состоянии, самочувствии и отношениях с близкими. Одно из таких состояний — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Новосибирский психиатр Татьяна Хромченко рассказала, какие события могут его спровоцировать и как помочь человеку, который пережил травмирующую ситуацию.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство возникает после того, как человек попадает в некую угрожающую ему ситуацию, становится свидетелем травмирующего события или оно происходит с его близким. Причем то, что приведет к развитию ПТСР у одного человека, может никак не сказаться на другом.

— Посттравматическое стрессовое расстройство — это психическое состояние, которое возникает у человека после перенесенной психотравмирующей ситуации. Эта ситуация может быть субъективна для данного человека. Для кого-то это может быть смерть близкого или ситуация, которая представляла угрозу жизни, а для кого-то — гибель домашнего животного, — объясняет Татьяна Хромченко.

Событиями, которые могут привести к формированию ПТСР, могут стать насилие, боевые действия, техногенные катастрофы, ситуации, связанные с угрозой жизни. После некоторых происшествий люди считают, что не смогли защитить себя или близкого, что тоже может привести к расстройству. Например, жертвы насилия иногда чувствуют стыд и злобу, потому что считают, что вели себя неправильно, что и привело к негативным последствиям. Свидетели таких событий или те, кто помогал в их устранении, например спасатели, входят в группу риска развития ПТСР.

Главный внештатный психиатр Красноярского края Александр Бендера рассказал нашим коллегам из NGS24.RU, что расстройства формируются в результате военных событий, стихийных бедствий, аварий, катастроф, бытового или сексуального насилия. Согласно западным источникам, от 15 до 80 процентов солдат, прошедших службу в горячих точках, могут так или иначе страдать от ПТСР.

— Американцы дают данные, что у 25% участников боевых действий возникает этот синдром. После Ирака американцы 23% дали, по Вьетнаму давали 40%. Сейчас до сих пор 10% из них страдают ПТСР. Оно развивается очень быстро, в течение нескольких часов или дней. Это нарушение сознания, оглушение какое-то может быть. Однако ПТСР может развиваться и длительное время. В течение месяца состояние ПТСР оценивается как патологическая стрессовая реакция. От 1 до 6 месяцев — это уже считается острым стрессовым расстройством. После 6 месяцев оно переходит в хроническое, — рассказал Александр Бендера.

Симптомы и помощь

Основная проблема, с которой сталкиваются люди с ПТСР, — навязчивые переживания.

— Симптомы: человек погружается в воспоминания о травматическом событии, у него постоянно стоит картинка перед глазами, прокручиваются воспоминания, навязчивые мысли. Возникают негативные эмоции. Человек считает, что его совершенно не понимают. Поэтому люди, которые подверглись такой ситуации, уходят в себя, не разговаривают, считают, что будут не поняты близкими. Нарушается сон, аппетит, они становятся раздражительными, испытывают страх по отношению к каким-то внешним воздействиям, — рассказала психиатр.

Иногда людям страшно выходить из дома, потому что они боятся повторения чего-то плохого. Некоторые начинают злоупотреблять алкоголем или психоактивными веществами.

— Родственники, друзья должны озвучить, что готовы выслушать, быть рядом с человеком. Не нужно давать советы, пытаться настроить на позитивный лад. Важно быть терпимыми и выслушать. Потому что люди, перенесшие ПТСР, очень часто уходят в себя, прибегают к тому, чтобы заглушить воспоминания, — объясняет Татьяна Хромченко. — Считают себя одинокими и непонятыми.

Людям с ПТСР может потребоваться помощь врача-психиатра, который назначит медикаментозное лечение. Следующий этап лечения — работа с психотерапевтом.

По словам Татьяны Захаровой, заведующей отделением центра медико-психологической реабилитации для участников боевых действий, если человек вовремя обращается за помощью и у него нет зависимости от алкоголя или наркотиков, шансы вылечиться от ПТСР доходят до 95%.

— Им по возвращении следует активно предлагать обращаться к психологу по месту жительства. Рассказать специалисту, как себя чувствуешь, потому что человек о себе может многое не знать. Надо транслировать, что необходимо пойти к специалисту, что всё лечится. И чем раньше, тем лучше, — объясняет Татьяна Захарова.

По словам врача, помощь могут оказать также близким человека с ПТСР.

Ранее наши коллеги писали о другом психологическом заболевании — депрессии. Это расстройство может проявляться аритмией, изжогой или заложенностью носа. Врач рассказала, как можно распознать это заболевание.

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