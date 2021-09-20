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«У депрессии много масок»: психотерапевт о химическом сбое, при котором болит сердце и желудок, а врачи бессильны

Врач из НМИЦ им. Бехтерева, как распознать изменчивый недуг

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После похода к психотерапевту, может, и сердце станет меньше болеть

После похода к психотерапевту, может, и сердце станет меньше болеть

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Если вы долго пытаетесь вылечить аритмию, изжогу или даже заложенность носа, но ничего не помогает, возможно, дело не в сердце или ЖКТ. Под такими «масками» может скрываться депрессия, а причина недомоганий — химический сбой. Об этом рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Думаете, сердце шалит? А это депрессия


Казалось бы, если боли в области сердца или мучает гастрит, изжога, вздутие, надо идти к кардиологу и гастроэнтерологу. Так все и делают, и это правильно. Однако у некоторых пациентов врачи-специалисты не видят органических поражений органов, и анализы вроде в норме или близко к ней. Но пациент продолжает жаловаться на недомогание. Врач назначает курс лечения, но он не приносит облегчения — симптомы остаются. Тогда у человека обычно возникает недоверие к врачу, и он идет к другому. Но всё повторяется — лечение неэффективно. Такой сценарий может продолжаться годами — хождения по врачам, сдача анализов, обследования, но всё может быть безрезультатно.

По словам Татьяны Караваевой, руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, в этих случаях за недомоганием может скрываться депрессия. Но не классическая, а маскированная (ее еще называют ларвированной, алекситимической или «депрессией без депрессии»).

У депрессии много масок


Как рассказала Татьяна Караваева, у маскированной депрессии те же причины и механизмы, что и у классической — нарушение обмена нейромедиаторов, а конкретно серотонина и норадреналина.

Татьяна Караваева — психотерапевт, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, доктор медицинских наук.

— Это химический сбой, который возникает между нейронами головного мозга. И обычно это проявляется классической депрессией или, как говорят психиатры, триадой Крепелина. Она состоит из сниженного настроения, двигательной (моторной) и мыслительной (идеаторной) заторможенности. Это классика, — объясняет психотерапевт. — Но у некоторых людей развитие симптомов болезни идет не по обычному варианту, а по маскированному. Клинически такая депрессия будет проявляться не сниженным настроением, а соматическими симптомами, похожими на разные другие заболевания. Но эти симптомы никак не будут связаны с органическим повреждением, а будут результатом депрессии.

Вот и получается, что терапия, назначенная тем же кардиологом или гастроэнтерологом, таким пациентам не поможет.

— Эта терапия не воздействует на первопричину плохого самочувствия — химический сбой, связанный с серотонином и норадреналином. Как говорил известный психотерапевт Борис Дмитриевич Карвасарский, такие больные попадают в «большой медицинский лабиринт»: ходят от специалиста к специалисту, а к психотерапевтам приходят иногда уже спустя несколько лет от начала заболевания, когда формируются хронические формы, которые сложно лечить, — говорит специалист.

По словам Татьяны Караваевой, масок, за которыми может скрываться депрессия, на самом деле много и они разные. Врач рассказала о самых частых, которые встречаются в практике, и объяснила, как отличить депрессию от «настоящих» болезней.

Кардиологическая маска


Эта маска проявляется неприятными ощущениями за грудиной, в области сердца.

Возможные симптомы: давящие, сжимающие, жгущие или сверлящие боли, ощущение перебоев в работе сердца, общий дискомфорт.

Такой пациент идет к терапевту или кардиологу, но обычная ЭКГ не покажет никаких изменений, говорящих о нарушении коронарного кровообращения.

Отличие: состояние пациентов с больным сердцем ухудшается при физической нагрузке. При депрессии связи с физнагрузкой нет, а ухудшение самочувствия часто зависит от времени суток — может наблюдаться утром, в первой половине дня. Это связано с особенностями обмена серотонина — его уровень падает именно в утренние часы. Человек с ишемической болезнью сердца принимает сосудорасширяющие препараты, для пациента с депрессией они будут неэффективны.

— У меня была пациентка, которая до этого лечилась у кардиолога в связи с аритмией. Скорая к ней приезжала по 4–5 раз в неделю. Кардиологи меняли антиаритмическую терапию, но, к сожалению, эффекта не было в течение нескольких лет. Считалось, что это тяжелая кардиологическая пациентка. Мы назначили ей антидепрессант, и за следующие 4 месяца скорую она не вызвала ни разу, — рассказала Татьяна Караваева.

Абдоминальная маска


Эта маска связана с дискомфортом со стороны органов желудочно-кишечного тракта — как верхней его части, так и нижней.

Возможные симптомы: чувство вздутия живота, тошнота, изжога, отрыжка, ощущение переполнения желудка, давление со стороны диафрагмы, ноющие боли в эпигастрии (верхняя часть живота), ощущение нарушения перистальтики, боли по ходу кишечника, периодические запоры или диарея, повышенное газообразование.

Такой пациент идет к гастроэнтерологу, который при обследовании не находит ничего существенного или находит небольшие изменения слизистой (например, поверхностный эрозивный гастрит), которые не могут объяснить настолько сильные и долгие симптомы.

Отличие: терапия и соблюдение прописанной диеты не приносят облегчение. При депрессии нет связи симптомов с приемом пищи и нарушением диеты, как чаще всего бывает, а ухудшения связаны с суточной динамикой — происходят, как правило, по утрам.

Распознать настоящую причину болей доктора могут не сразу

Распознать настоящую причину болей доктора могут не сразу

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Псевдоастматическая маска


Эта маска по проявлениям похожа на астму, но на самом деле вовсе не астма.

Возможные симптомы: чувство нехватки воздуха, ощущение удушья, невозможность сделать полный вдох.

Отличие: пациенты с настоящей астмой испытывают трудности с полным выдохом, а с депрессией — с полным вдохом. При приступе астмы люди обычно занимают специфическое положение тела, которое позволяет расширить грудную клетку, у человека могут синеть губы и даже появляться пена, в легких прослушиваются хрипы. При маскированной депрессии ничего этого нет — ни вынужденной позы, ни хрипов, ни изменений на спирографии — исследовании, которое позволяет оценить объем легких.

Псевдоаллергическая маска


Эта маска — редкая, и, по словам врача, выявить ее трудно.

Возможные симптомы: заложенность носа и давление в гайморовых пазухах.

— С такими симптомами человек идет к лору. Доктор прописывает сосудосуживающие капли — никакого эффекта. Тогда врач предлагает промывание носа или прокол гайморовых пазух — опять нулевой эффект. Заложенность сохраняется. Антигистаминные препараты тоже не помогают. Какой-нибудь специалист скажет: «Да у вас же искривленная перегородка, надо исправить». Но и операция не улучшает самочувствие. Человек теряет веру в этого врача и идет к другому. А другой говорит: «Кто ж вам так операцию на перегородке сделал?». И далее по кругу. Никому и в голову не приходит, что это может быть маскированная депрессия. Только чудом иногда удается разобраться в таких состояниях, — рассказала психотерапевт НМИЦ им. Бехтерева.

Депрессия без депрессии


Депрессию часто ассоциируют с плохим настроением, апатией. И при классической депрессии так и бывает. При маскированной тоже сниженное настроение, но его не замечает ни сам человек, ни окружающие. Понятно, что при болях в сердце или регулярных проблемах с желудком оно будет не очень веселым. На физическое недомогание и списывают грусть-тоску.

Могут быть и характерные для депрессии нарушения сна.

— Но они тоже будут не такими стойкими и сильно выраженными. Опять же с перебоями в области сердца человек может просыпаться раньше обычного, это всё объясняет. При этом раннее пробуждение в 4–6 утра с невозможностью потом заснуть — характерный симптом классической депрессии. Это происходит за счет снижения уровня серотонина в утренние часы, — объясняет Татьяна Караваева.

Самому выявить маскированную депрессию трудно, признает доктор. Нет ни общедоступных тестов, ни специфических анализов. Психотерапевты для диагностики используют клинико-анамнестический метод — оценивают симптомы, их динамику, расспрашивают об истории заболевания.

Как определить классическую депрессию


  • Заболевание чаще всего не связано с жизненными обстоятельствами, а если и связано, то реакция на них будет несоразмерной по сравнению с событиями;
  • классический критерий для постановки диагноза — сниженное настроение без объективной причины, которое длится более двух недель, большую часть дней в неделю, большую половину дня.

Такие симптомы — повод обратиться к специалисту.

Как лечат маскированную депрессию


— Нарушение уровня нейромедиаторов добрым словом не вылечишь. Психотерапия здесь выполняет вспомогательные функции. Бананы и витамины тоже не помогут. Основное лечение любой депрессии, будь то классическая или маскированная, — назначение антидепрессантов, которые восстанавливают обмен нейромедиаторов серотонина и норадреналина. Курс терапии длительный — минимум 6 месяцев, — говорит врач.

Психотерапевт подчеркнула, что самолечением заниматься не стоит. Во-первых, врач должен оценить состояние пациента и разобраться, депрессия ли это или какое-то другое заболевание. Во-вторых, при лечении антидепрессантами важно грамотно подобрать препарат, выбрать оптимальную схему приема, дозировку, оценить переносимость.

— Иногда желание пациента есть не целую таблеточку, а четвертинку с предположением, что «пить много лекарств вредно», приводит к лекарственной резистентности. Потом подобрать такому человеку препарат сложно. Кроме того, должна быть грамотная постепенная отмена терапии, чтобы организм тоже постепенно включил все функции — обрывать курс внезапно нельзя.

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