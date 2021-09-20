«У депрессии много масок»: психотерапевт о химическом сбое, при котором болит сердце и желудок, а врачи бессильны

По словам Татьяны Караваевой, руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, в этих случаях за недомоганием может скрываться депрессия. Но не классическая, а маскированная (ее еще называют ларвированной, алекситимической или «депрессией без депрессии»).



У депрессии много масок

Как рассказала Татьяна Караваева, у маскированной депрессии те же причины и механизмы, что и у классической — нарушение обмена нейромедиаторов, а конкретно серотонина и норадреналина.



Татьяна Караваева — психотерапевт, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, доктор медицинских наук.

— Это химический сбой, который возникает между нейронами головного мозга. И обычно это проявляется классической депрессией или, как говорят психиатры, триадой Крепелина. Она состоит из сниженного настроения, двигательной (моторной) и мыслительной (идеаторной) заторможенности. Это классика, — объясняет психотерапевт. — Но у некоторых людей развитие симптомов болезни идет не по обычному варианту, а по маскированному. Клинически такая депрессия будет проявляться не сниженным настроением, а соматическими симптомами, похожими на разные другие заболевания. Но эти симптомы никак не будут связаны с органическим повреждением, а будут результатом депрессии.

