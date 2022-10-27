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Пациентке с Камчатки присудили 50 тысяч рублей за полет на лечение в Новосибирск

Женщина перенесла тяжелую операцию в родном регионе, а в Новосибирск прилетала на реабилитацию

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Решение суда не вступило в законную силу

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Суд в Петропавловске-Камчатском обязал региональный Минздрав оплатить местной жительнице перелет до места реабилитации в Новосибирске. Женщине должны выплатить 50 000 рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Камчатского края, 56-летняя женщина перенесла тяжелую операцию, после чего ей рекомендовали отправиться на реабилитацию в Новосибирск. Она обратилась в городскую поликлинику и получила необходимые документы.

— По возвращении она обратилась в региональное Министерство здравоохранения, где в компенсации стоимости проезда отказали, поскольку лечащий врач больницы своевременно не направил документы на рассмотрение специализированной комиссии, — сообщается на сайте прокуратуры Камчатского края.

26 октября суд удовлетворил иск женщины и взыскал в пользу пенсионерки 50 000 рублей, которые она потратила на билеты. Решение не вступило в законную силу.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске суд обязал Министерство здравоохранения обеспечить 5-месячную девочку со спинально-мышечной атрофией лекарством, одна доза которого стоит 8 миллионов рублей. До этого в министерстве заявляли, что денег на него в бюджете нет. Мы подробно рассказывали историю девочки.

КамчаткаМинистерство здравоохраненияРеабилитация
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