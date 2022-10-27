Пациентке с Камчатки присудили 50 тысяч рублей за полет на лечение в Новосибирск
Женщина перенесла тяжелую операцию в родном регионе, а в Новосибирск прилетала на реабилитацию
Суд в Петропавловске-Камчатском обязал региональный Минздрав оплатить местной жительнице перелет до места реабилитации в Новосибирске. Женщине должны выплатить 50 000 рублей.
По данным пресс-службы прокуратуры Камчатского края, 56-летняя женщина перенесла тяжелую операцию, после чего ей рекомендовали отправиться на реабилитацию в Новосибирск. Она обратилась в городскую поликлинику и получила необходимые документы.
— По возвращении она обратилась в региональное Министерство здравоохранения, где в компенсации стоимости проезда отказали, поскольку лечащий врач больницы своевременно не направил документы на рассмотрение специализированной комиссии, — сообщается на сайте прокуратуры Камчатского края.
26 октября суд удовлетворил иск женщины и взыскал в пользу пенсионерки 50 000 рублей, которые она потратила на билеты. Решение не вступило в законную силу.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске суд обязал Министерство здравоохранения обеспечить 5-месячную девочку со спинально-мышечной атрофией лекарством, одна доза которого стоит 8 миллионов рублей. До этого в министерстве заявляли, что денег на него в бюджете нет. Мы подробно рассказывали историю девочки.