«На тот момент я спала с двумя»: реальные истории людей, которые заразились ВИЧ после секса

«Я из хорошей семьи, партнеры тоже были "нормальные"»

На тот момент я уже была давно в разводе. Муж ушел, когда дети были еще совсем маленькие, а во время четвертой беременности младшему было шесть, двое других немного старше. Моим партнером был мастер спорта, он участвовал в международных играх и вообще был очень здоровым. Я тогда подумала на него, сразу обвинила: мол, ты такой-сякой, меня заразил. А он оказался ВИЧ-отрицательным.

Я прервала беременность, потому что была в шоке, у меня жизнь оборвалась. Я никогда не думала, что со мной может такое случиться, потому что я из хорошей семьи, партнеры тоже были «нормальные» люди. У меня было немного партнеров. Я стала анализировать и вспомнила, что один мальчик упоминал про наркотики. Я связалась с ним, и он подтвердил. Позже он скончался понятно от чего.