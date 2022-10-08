Сибирячка пожаловалась на киоски с вейпами на пути к школам — психолог объяснила, как уберечь детей

Где можно ставить киоски?

По словам Марии (женщина попросила не указывать ее фамилию), матери одного из учеников лицея № 22 «Надежда Сибири», не только она, но и другие родители переживают из-за того, что их дети часто видят магазины по продаже вейпов.

— После ремонта переход снова стал заполняться арендаторами, большая часть которых являются киосками продажи электронных сигарет, вейпов, продукции нагревания табака. Количество таких киосков не может не привлечь внимание. Вопрос: почему и зачем разрешают торговлю этими продуктами, тем более в таком количестве? — написала женщина.

