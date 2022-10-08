20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 5/10
usd 61.25
eur 59.98
СрочноПожар на Крымском мосту
Все новости
Все новости
Подробности

Сибирячка пожаловалась на киоски с вейпами на пути к школам — психолог объяснила, как уберечь детей

По закону вейп-шопы нельзя открывать на расстоянии меньше 100 метров от образовательных учреждений

742
ds

После ремонта в подземном переходе появились новые арендаторы киосков

Поделиться

Подростковый период — время, когда многим хочется пробовать новое. Причины для этого разные — от обыкновенного любопытства до желания влиться в ту или иную компанию. Но подросток может попробовать и то, что негативно скажется на его здоровье, — у родителей это вызывает опасения и желание уберечь своего ребенка от потенциальной угрозы. Некоторые подростки сегодня добираются до лицея № 22 по подземному переходу на пересечении Октябрьской магистрали и Красного проспекта, где работает несколько торговых точек по продаже электронных сигарет. Мать одного из учеников лицея предполагает, что это может вызвать интерес у детей и привести к формированию зависимости. НГС поговорил с психологом Дарьей Котченко, которая объяснила, как этого избежать, и юристом Константином Зиновьевым — он рассказал, законна ли работа вейп-шопов недалеко от школ.

Где можно ставить киоски?

По словам Марии (женщина попросила не указывать ее фамилию), матери одного из учеников лицея № 22 «Надежда Сибири», не только она, но и другие родители переживают из-за того, что их дети часто видят магазины по продаже вейпов.

— После ремонта переход снова стал заполняться арендаторами, большая часть которых являются киосками продажи электронных сигарет, вейпов, продукции нагревания табака. Количество таких киосков не может не привлечь внимание. Вопрос: почему и зачем разрешают торговлю этими продуктами, тем более в таком количестве? — написала женщина.

По словам Марии, по подземному переходу на Октябрьской магистрали регулярно ходят ученики лицея № 22, где учится ее сын. Недалеко также находится и школа № 99. Мать школьника уверяет, что другие родители поддерживают ее негодование от размещения торговых павильонов в таком количестве на пути в школы и вузы.

— Вообще тут, конечно, действует статья 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», — отметил юрист Константин Зиновьев.

Согласно этой статье, продажа такой продукции запрещена на территории образовательных и культурных учреждений, органов по делам молодежи, в спортивных организациях, общественном транспорте, органах государственной власти. Торговые точки с никотиносодержащей продукцией должны находиться на расстоянии не менее 100 метров по прямой до территорий, которые предназначены для оказания образовательных услуг. Также торговля запрещена на вокзалах, в аэропортах, речных и морских портах, гостиницах, помещениях по предоставлению бытовых услуг.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на расстоянии в 100 метров по прямой от указанного перехода нет образовательных учреждений.

«Невозможно избежать того, что ребенок это попробует»


Детский психолог и психоаналитик Дана Котченко считает, что большое количество вейп-шопов вполне может привести к формированию зависимости от электронных сигарет.

— Доступность, новая культура формируют наши привычки, образ жизни — неважно, химическая зависимость это будет или что-то другое, — говорит специалист.

Психолог объяснила, что любая зависимость — это навязчивая потребность совершать какой-либо ритуал, чтобы попасть в определенное состояние. Это касается как химической зависимости, так и психологической. В некоторых случаях привычка может привести к уходу от реальности. При этом ограничивается функционирование человека в социуме, он не может заботиться о себе, выполнять некоторые повседневные обязанности.

Есть несколько способов, как снизить риск формирования зависимости у ребенка, в том числе от электронных сигарет.

Первый — запрет: за подростком регулярно следят родители или другие взрослые и не позволяют ему выполнять те или иные действия. Второй — формирование панического страха, то есть внутреннего табу. Третий — неодобрение привычки в обществе или у значимых людей из окружения.

Но все эти способы малоэффективны, если речь идет о подростках, — для них наиболее действенно отсутствие той или иной привычки в культуре. По словам Даны Котченко, так как сейчас многие люди курят электронные сигареты, это неактуально. Поэтому эффективно будет только формирование осознанного нежелания становиться зависимым.

— Чтобы у подростка не было желания, нужно формировать другие вещи и поощрять их. Это осведомленность о вреде, а также о культурных условиях, которые подразумевают уважение к некурящим. Семье или авторитетным взрослым важно прививать ребенку заботу о теле, навык заботиться о нем и слышать его, — говорит психоаналитик. — Думаю, невозможно избежать того, что ребенок это попробует. Это интерес, но интерес — это еще не зависимость. Если эти три пункта будут соблюдены, то у него будет самый эффективный способ не войти в зависимость, ведь у него не будет желания.

Если всё-таки выясняется, что подросток пристрастился к электронным сигаретам, Дана Котченко советует родителям поговорить с ним корректно, как со взрослым. Стоит донести идею о том, что они не одобряют эту привычку, потому что это вопрос его безопасности — такой подход поможет повысить осознанность ребенка.

В начале сентября в Бердске погиб подросток, который упал с бетонной плиты между домами. По сообщению источника в правоохранительных, перед этим ребенок курил электронную сигарету. Официальная причина смерти школьника не установлена. Но после этого инцидента корреспондент НГС поговорил с главным детским наркологом Новосибирской области Ниной Кошляк. Она объяснила, чем могут быть опасны вейпы.

По теме

ВейпЭлектронная сигаретаВейп-шоп
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2