Сибирячка пожаловалась на киоски с вейпами на пути к школам — психолог объяснила, как уберечь детей
По закону вейп-шопы нельзя открывать на расстоянии меньше 100 метров от образовательных учреждений
Подростковый период — время, когда многим хочется пробовать новое. Причины для этого разные — от обыкновенного любопытства до желания влиться в ту или иную компанию. Но подросток может попробовать и то, что негативно скажется на его здоровье, — у родителей это вызывает опасения и желание уберечь своего ребенка от потенциальной угрозы. Некоторые подростки сегодня добираются до лицея
Где можно ставить киоски?
По словам Марии (женщина попросила не указывать ее фамилию), матери одного из учеников лицея
— После ремонта переход снова стал заполняться арендаторами, большая часть которых являются киосками продажи электронных сигарет, вейпов, продукции нагревания табака. Количество таких киосков не может не привлечь внимание. Вопрос: почему и зачем разрешают торговлю этими продуктами, тем более в таком количестве? — написала женщина.
По словам Марии, по подземному переходу на Октябрьской магистрали регулярно ходят ученики лицея
— Вообще тут, конечно, действует статья 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», — отметил юрист Константин Зиновьев.
Согласно этой статье, продажа такой продукции запрещена на территории образовательных и культурных учреждений, органов по делам молодежи, в спортивных организациях, общественном транспорте, органах государственной власти. Торговые точки с никотиносодержащей продукцией должны находиться на расстоянии не менее 100 метров по прямой до территорий, которые предназначены для оказания образовательных услуг. Также торговля запрещена на вокзалах, в аэропортах, речных и морских портах, гостиницах, помещениях по предоставлению бытовых услуг.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на расстоянии в 100 метров по прямой от указанного перехода нет образовательных учреждений.
«Невозможно избежать того, что ребенок это попробует»
Детский психолог и психоаналитик Дана Котченко считает, что большое количество вейп-шопов вполне может привести к формированию зависимости от электронных сигарет.
— Доступность, новая культура формируют наши привычки, образ жизни — неважно, химическая зависимость это будет или что-то другое, — говорит специалист.
Психолог объяснила, что любая зависимость — это навязчивая потребность совершать какой-либо ритуал, чтобы попасть в определенное состояние. Это касается как химической зависимости, так и психологической. В некоторых случаях привычка может привести к уходу от реальности. При этом ограничивается функционирование человека в социуме, он не может заботиться о себе, выполнять некоторые повседневные обязанности.
Есть несколько способов, как снизить риск формирования зависимости у ребенка, в том числе от электронных сигарет.
Первый — запрет: за подростком регулярно следят родители или другие взрослые и не позволяют ему выполнять те или иные действия. Второй — формирование панического страха, то есть внутреннего табу. Третий — неодобрение привычки в обществе или у значимых людей из окружения.
Но все эти способы малоэффективны, если речь идет о подростках, — для них наиболее действенно отсутствие той или иной привычки в культуре. По словам Даны Котченко, так как сейчас многие люди курят электронные сигареты, это неактуально. Поэтому эффективно будет только формирование осознанного нежелания становиться зависимым.
— Чтобы у подростка не было желания, нужно формировать другие вещи и поощрять их. Это осведомленность о вреде, а также о культурных условиях, которые подразумевают уважение к некурящим. Семье или авторитетным взрослым важно прививать ребенку заботу о теле, навык заботиться о нем и слышать его, — говорит психоаналитик. — Думаю, невозможно избежать того, что ребенок это попробует. Это интерес, но интерес — это еще не зависимость. Если эти три пункта будут соблюдены, то у него будет самый эффективный способ не войти в зависимость, ведь у него не будет желания.
Если всё-таки выясняется, что подросток пристрастился к электронным сигаретам, Дана Котченко советует родителям поговорить с ним корректно, как со взрослым. Стоит донести идею о том, что они не одобряют эту привычку, потому что это вопрос его безопасности — такой подход поможет повысить осознанность ребенка.
В начале сентября в Бердске погиб подросток, который упал с бетонной плиты между домами. По сообщению источника в правоохранительных, перед этим ребенок курил электронную сигарету. Официальная причина смерти школьника не установлена. Но после этого инцидента корреспондент НГС поговорил с главным детским наркологом Новосибирской области Ниной Кошляк. Она объяснила, чем могут быть опасны вейпы.