«Они считают себя не курильщиками, а современными вейперами»: детский нарколог — об отравлении электронными сигаретами

— Если мы говорим об отравлении, когда поступает большое количество никотина в организм, то здесь прежде всего тошнота, рвота, скорее всего, помрачение сознания. Обычно этим детям вызывают скорую на улице, если что-то случается с ребенком, — рассказала Нина Кошляк, — опасность в том, что никотин во многих марках электронных сигарет содержится в количестве 5% от веса [жидкости]. Это соответствует количеству никотина в 200 затяжках, выкуриванию практически пачки сигарет, вот в чем опасность.

По словам главного детского нарколога, производитель далеко не всегда указывает, сколько именно никотина содержится в жидкости для испарителя, а продают такую «жижу» в том числе и в больших флаконах, даже по 30 миллилитров. При этом основные потребители электронных сигарет — как раз дети и подростки, несмотря на то, что рекламируют их как менее опасную альтернативу обычному употреблению табака для заядлых курильщиков.