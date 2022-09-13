«Они считают себя не курильщиками, а современными вейперами»: детский нарколог — об отравлении электронными сигаретами
Оно могло стать причиной смерти
9 сентября в Бердске погиб
Как рассказала Нина Кошляк, точную причину смерти мальчика смогут установить только судебные медики, но отравиться электронными сигаретами — гораздо проще, чем настоящими:
— Если мы говорим об отравлении, когда поступает большое количество никотина в организм, то здесь прежде всего тошнота, рвота, скорее всего, помрачение сознания. Обычно этим детям вызывают скорую на улице, если что-то случается с ребенком, — рассказала Нина Кошляк, — опасность в том, что никотин во многих марках электронных сигарет содержится в количестве 5% от веса [жидкости]. Это соответствует количеству никотина в 200 затяжках, выкуриванию практически пачки сигарет, вот в чем опасность.
По словам главного детского нарколога, производитель далеко не всегда указывает, сколько именно никотина содержится в жидкости для испарителя, а продают такую «жижу» в том числе и в больших флаконах, даже по 30 миллилитров. При этом основные потребители электронных сигарет — как раз дети и подростки, несмотря на то, что рекламируют их как менее опасную альтернативу обычному употреблению табака для заядлых курильщиков.
— Во-первых, несовершеннолетние начинают их использовать из-за вкусовых добавок, во-вторых, они просто не знают о том, что электронные сигареты также содержат никотин, — объяснила Нина Кошляк, — когда начинаешь с несовершеннолетними говорить во время беседы, лекции о содержании никотина, они еще и спорить начинают, что его там якобы нет. К тому же многих привлекает термин, «парение», а не «курение». Они считают, что являются не обычными курильщиками, а современными вейперами.
При этом отравление слишком большой дозой никотина — далеко не единственное, что грозит юному курильщику. Отдаленные последствия включают вред психическому и физическому здоровью, мешают развитию мозга и функционированию нервных клеток. Среди физических заболеваний — риск пневмонии, целый букет сердечно-сосудистых патологий и болезней легких.
При этом привыкание у подростков начинается гораздо быстрее, чем у взрослых: по словам Нины Кошляк, ребенку достаточно периодически потягивать вейп в течение всего лишь одного месяца, чтобы стать зависимым от никотина.
Электронные испарители несут в себе и другие опасности: в составе жидкости — огромное количество канцерогенов и металлов, причем в аэрозоле (паре, в который прекращается жидкость при нагревании) концентрация имеющихся веществ возрастает, и дополнительно генерируются новые.
Сейчас по факту смерти подростка в Бердске СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.