«Люди на дачах не знают меры!» Огородные боли могут привести к операции — как это предотвратить

Боли в пояснице — своеобразная плата за натуральные продукты с дачного участка. Однако вовсе не обязательно гробить здоровье ради той же картошки. К работам на участке надо подходить с умом, и тогда не придется обращаться в больницу. Про огородные боли мы поговорили с Евгением Коротаевским — врачом-остеопатом из Архангельска.
Евгений Коротаевский — врач-остеопат, врач мануальный терапевт, доктор остеопатии Европы (D.O.E) и главный внештатный специалист Минздрава Архангельской области по остеопатии. Стаж работы — более 13 лет.
«Остеохондроз — это нормально, болит не он...»
Так уж вышло, что все боли в спине и пояснице у взрослых людей принято оправдывать остеохондрозом. Мы попросили опытного врача объяснить, что же это за термин такой.
По данным Всемирной организации здравоохранения, регулярные боли в спине испытывает каждый второй россиянин.
— Остеохондроз — это такая помойная яма неврологии... это понятие, куда скидывается всё: грыжа диска — это остеохондроз, протрузия — это остеохондроз, артроз суставов — это остеохондроз. То есть много разных отдельных понятий, которые называют одним большим словом остеохондроз.
— А болеть как раз могут вот эти вот проявления — грыжа может болеть, артроз суставчиков маленьких может болеть. При этом та же самая грыжа существует в любой момент времени — что сегодня с утра, что сегодня вечером. Но болит она обычно вечером. Дело в том, что когда человек поработал, например на даче, из-за нагрузки грыжа воспалилась, случился отек, и у человека появилась боль.
Однако заядлые дачники жалуются Евгению не только на боль в спине и пояснице. Часто проявления остеохондроза выливаются в проблемы посерьезнее.
— Частые жалобы у дачников, да и вообще у взрослых пациентов — на головокружение и головную боль. Бывают боли в руках и ногах, вплоть до хромоты. Бывает, что следствие грыжи большой приводит к операции, и человеку вставляют в спину металлоконструкции. Страшные вещи, которые никому не пожелаешь.
«Чтобы сохранить спину — знайте меру!»
Несмотря на то, что последствия дачного труда звучат довольно страшно, отказываться от огородов не стоит, нужно просто знать меру и не перенапрягаться.
— Нет, на самом деле я против дач ничего не имею, и сам бы хотел иметь дачу, но зачастую у нас люди не знают меры. Если уж дачный сезон открыли, то нужно срочно всё вскопать, нужно срочно всё засеять, и сделать это буквально за один день. Потом за один день всё это нужно выкопать, куда-то разложить. Сроки всегда горят. Зачастую проблемы возникают у людей с малоподвижным образом жизни, у пенсионеров и офисных работников. С началом дачного сезона они бегут работать на огород с девяти утра до девяти вечера, таскают воду. Это не сообразная физическая нагрузка тому образу жизни, который они обычно ведут. Нужно соизмерять! Своим пациентам я говорю: носите не целое ведро, носите по полведра. Или советую обязательно распределять вес в две руки. Не нужно брать тяжелый мешок картошки и тащить его в одной руке, потому что так с большей долей вероятности тебя заклинит. Лучше возьмите в две руки по полмешка. Сходите в два раза больше, поставьте с прямой спиной, пускай похудеют ноги за дачный сезон, но не будет вреда той же спине.
«Во главе угла — физкультура и самодисциплина»
Кроме того, сохранить здоровье спине поможет простая профилактика остеохондроза:
— Самое первое — это адекватная физическая нагрузка. Я сейчас говорю о зарядке. Банальная зарядка со своим весом — это уже будет профилактика «остеохондроза».
— Второе — это «гигиена поз». Это то, что нам рассказывали с младших классов школы. Правильно сидеть, с прямой спиной, правильно поднимать груз. Вот спросите у любого на улице: «Вы знаете, как поднимать груз?» Все скажут: «Да, с прямой спиной, ногами надо присесть, поднять». Кто так делает в жизни реальной, допустим, у себя на даче? Никто. Схватили быстро, побежали, потом согнулись, а разогнуться не смогли. Профилактика очень простая. Во главе угла — физкультура и самодисциплина. Ну и третье — надо двигаться. У меня остеопатия почему работает? Потому что не пациент двигается сам, а я его двигаю туда, куда надо. Движение, на этом всё завязано. Не зря нам говорят, что движение — это жизнь.
«В тренажёрке спину не накачать!»
Важно также понимать, что укрепить спину помогает именно зарядка или ЛФК. Профессиональный спорт в этом деле бесполезен.
— Если мы будем говорить научно, то в опорно-двигательном аппарате существуют две группы мышц: фазические и тонические. Первая группа — это большие мышцы, которые ответственны за динамическую работу, за движения, за подъем тяжестей. Подняли опустили с помощью этих мышц. Вторая группа — тонические, их функция — статика, удержание тела в одном положении. Так вот, здоровье опорно-двигательного аппарата зависит от тонуса именно тонических мышц, поэтому в тренажёрке спину не накачать. Нужно делать ЛФК — там упражнения делаются лежа, медленно и со своим весом. В этом вся суть. Раз мышца выполняет статику, удержание, значит, ее тренировка — тоже статика, медленные физические упражнения.
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