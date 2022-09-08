«Люди на дачах не знают меры!» Огородные боли могут привести к операции — как это предотвратить

«Остеохондроз — это нормально, болит не он...»

Так уж вышло, что все боли в спине и пояснице у взрослых людей принято оправдывать остеохондрозом. Мы попросили опытного врача объяснить, что же это за термин такой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, регулярные боли в спине испытывает каждый второй россиянин.

— Остеохондроз — это такая помойная яма неврологии... это понятие, куда скидывается всё: грыжа диска — это остеохондроз, протрузия — это остеохондроз, артроз суставов — это остеохондроз. То есть много разных отдельных понятий, которые называют одним большим словом остеохондроз.

