«На пике дойдем до 100 тысяч заражений в сутки»: врачи рассказали, чего ждать от новой волны ковида

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».



Иммунолог Николай Крючков не согласен с коллегой — он полагает, что всё только начинается. Через какое-то время волна станет более масштабной и заболеваемость будет выше ста тысяч случаев в сутки.

— Насколько больше ста тысяч, никто не скажет, потому что слишком много факторов, — говорит Николай Крючков. — Школьники и вся эта история с возвратом людей в города еще не сыграли роль. Это будет сказываться на статистике примерно с 10 сентября. Рост, который мы сейчас видим, связан с двумя моментами по сути. Первое — я предполагаю, что увеличился охват ПЦР-тестирования, но не знаю насколько. Второе — это естественный процесс. Темпы пока небольшие, я после 10–15 сентября ожидаю ускорение из-за социальных факторов, а начиная с октября включатся факторы уже природные, сезонные. Думаю, что волна может быть затяжной, спад при отсутствии противоэпидемических мер и низком уровне коллективного иммунитета будет длительный. И это самое плохое, потому что накопительный итог будет печальным.