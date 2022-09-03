«На пике дойдем до 100 тысяч заражений в сутки»: врачи рассказали, чего ждать от новой волны ковида
В ближайшее время темпы роста заболеваемости по прогнозам должны ускориться
В России продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией — 2 сентября оперштаб сообщил более чем о 50 тысячах случаев за сутки. Это уже существенное число и не только относительно данных месячной давности — недавно в Госдуме заявляли, что при достижении 60 тысяч заражений в сутки нужно будет вводить всеобщий масочный режим. Однако пока на федеральном уровне о нём не говорят. Роспотребнадзор 16 августа заявил, что решение о масочном режиме должны принимать регионы, рекомендуется объявлять его, если показатель заболеваемости выше 50 человек на 100 тысяч населения в неделю. В существенной части регионов эти показатели уже больше, но прислушались к Роспотребнадзору пока только Бурятия и Еврейская автономная область. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, почему высокая заболеваемость так и не стала поводом для введения противоэпидемических мер и какой будет новая волна ковида. Мнения разделились.
— С этой волной более-менее ясно. Мы сейчас находимся приблизительно на пике, — считает вирусолог Анатолий Альтштейн. — Если посмотреть на заболеваемость за последние дней 10, то мы видим, что она колеблется около этих 50 тысяч. Мы на пике или близки к нему. Сколько пик будет держаться? Ну, может быть, еще неделю. Потом пойдет на спад.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Иммунолог Николай Крючков не согласен с коллегой — он полагает, что всё только начинается. Через какое-то время волна станет более масштабной и заболеваемость будет выше ста тысяч случаев в сутки.
— Насколько больше ста тысяч, никто не скажет, потому что слишком много факторов, — говорит Николай Крючков. — Школьники и вся эта история с возвратом людей в города еще не сыграли роль. Это будет сказываться на статистике примерно с 10 сентября. Рост, который мы сейчас видим, связан с двумя моментами по сути. Первое — я предполагаю, что увеличился охват ПЦР-тестирования, но не знаю насколько. Второе — это естественный процесс. Темпы пока небольшие, я после 10–15 сентября ожидаю ускорение из-за социальных факторов, а начиная с октября включатся факторы уже природные, сезонные. Думаю, что волна может быть затяжной, спад при отсутствии противоэпидемических мер и низком уровне коллективного иммунитета будет длительный. И это самое плохое, потому что накопительный итог будет печальным.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Анатолий Альтштейн полагает, что смертность не будет высокой: сейчас летальность вируса, по его словам, существенно снизилась и составляет меньше половины процента. У Крючкова мнение на этот счет менее оптимистичное. Прирост избыточной смертности, по словам иммунолога, мы будем видеть уже по итогам августа. Только эти данные мы получим нескоро — оперативные данные учитывают не все случаи, а информация Росстата публикуется только через полтора месяца. Как объясняли в ведомстве ранее, формирование информации о смертности требует времени на обработку данных и корректировку причин смерти на основании окончательных медицинских свидетельств.
Переломить ход пандемии могли бы противоэпидемические меры, но власти не спешат их вводить, хотя за то же возвращение масочного режима уже выступила ВОЗ, а Роспотребнадзор рекомендовал людям из группы риска носить маски, не дожидаясь решения властей. Коллективный иммунитет, о котором так много говорили год назад, тоже оставляет желать лучшего: по данным оперштаба, он сейчас меньше 10%. Анатолий Альтштейн говорит, что в обозримом будущем, возможно, уже в октябре, будет готова новая версия вакцины — адаптированная к омикрону. Вопрос — будут ли ею прививаться.
— Фактически, все барьеры, все заслоны для вируса сейчас открыты, кроме госпитального звена, — считает Крючков. — У нас нет противоэпидемических мер, нет хороших темпов вакцинации и ревакцинации, а это две ключевые заслонки. Сейчас как вирус себя поведет в естественной среде, такой результат мы и получим. Если будет мягкий вариант, заболеваемость на пике будет в районе ста тысяч в сутки, если более жесткий, то может дойти и до двухсот тысяч и повторить зимнюю волну. Мы и до этого не отличались эффективными мерами. По каким-то внешним атрибутам, лозунгам, может, и было как-то удобоваримо, но по результатам — нет, потому что меры вводились частичные, непоследовательные, некомплексные, с большим опозданием и практически полным отсутствием контроля за их соблюдением.
Иммунолог говорит, что восстановить темпы вакцинации сейчас не представляется возможным: после отмены всех ограничений люди стали менее серьезно относиться к вирусу. Сейчас власти снова начали говорить о введении противоэпидемических мер: на днях первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что масочный режим вернут, если в целом по стране заболеваемость начнет превышать 60 тысяч.