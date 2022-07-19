«Мы больше не контролируем процесс»: врачи рассказали, какой будет новая волна ковида в России

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».



Крючков говорит, что как бы там ни было — важнее даже не уровни заболеваемости, а сколько это будет продолжаться. Сейчас условий для того, чтобы волна была долгой, по его словам, нет.



— Думаю, сначала заболеваемость дорастет до этого пика, о котором я сказал, потом довольно быстро — примерно через неделю — пойдет вниз, но в итоге стабилизируется на довольно высоком уровне, — полагает иммунолог. — Это будет уже вторая половина августа или сентябрь, а дальше у нас начнет действовать масса проэпидемических факторов. И дальше сказать очень сложно: однозначно будет движение вверх, оно будет больше, чем летом, и продолжительней. Но какие конкретно уровни, сказать сейчас сложно, потому что очень много факторов в этом году влияет на заболеваемость, которых раньше не было. Думаю, очень много случаев будет недоучитываться.