«Мы больше не контролируем процесс»: врачи рассказали, какой будет новая волна ковида в России
Заболеваемость может вырасти на порядок
В России за последнюю неделю существенно выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, 12 июля было чуть больше трех тысяч заражений за сутки, а 18 июля — уже 4548 случаев. Россия в этом случае не особенная — заболеваемость растет по всему миру. Мы поговорили о том, какой будет новая волна ковида с вирусологом и иммунологом.
Заболеваемость вырастет в разы
Оценивать грядущую волну ковида врачи опасаются — слишком много факторов влияют на ее развитие, точные числа назвать невозможно. Тем не менее примерные ожидания у специалистов есть.
— По моим прогнозам, новая волна будет меньше, чем зимняя — примерно 30% от того, что было в пике тогда. Думаю, в этой волне максимум будет 70–75 тысяч зараженных в день, — говорит иммунолог Николай Крючков. Не факт, что покажут ровно это число, может, покажут чуть меньше — 50 тысяч, например.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Вирусолог Анатолий Альтштейн настроен более оптимистично — он полагает, что таких масштабов новая волна не достигнет.
— Точные цифры предсказать всегда сложно, но, учитывая, как это идет в других странах, — я не думаю, что у нас будет так много, — говорит Альтштейн. — По миру эта волна действительно дает много, около 800 тысяч — это большая заболеваемость, но она не идет ни в какое сравнение с той, что была зимой — три с половиной миллиона в день. По сравнению с той волной, нынешняя волна будет небольшая. Больших оснований для чрезмерной тревоги нет, но это должно стимулировать людей вакцинироваться и ревакцинироваться.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Крючков говорит, что как бы там ни было — важнее даже не уровни заболеваемости, а сколько это будет продолжаться. Сейчас условий для того, чтобы волна была долгой, по его словам, нет.
— Думаю, сначала заболеваемость дорастет до этого пика, о котором я сказал, потом довольно быстро — примерно через неделю — пойдет вниз, но в итоге стабилизируется на довольно высоком уровне, — полагает иммунолог. — Это будет уже вторая половина августа или сентябрь, а дальше у нас начнет действовать масса проэпидемических факторов. И дальше сказать очень сложно: однозначно будет движение вверх, оно будет больше, чем летом, и продолжительней. Но какие конкретно уровни, сказать сейчас сложно, потому что очень много факторов в этом году влияет на заболеваемость, которых раньше не было. Думаю, очень много случаев будет недоучитываться.
Что нас ждет осенью?
Каким будет осенний подъем заболеваемости, зависит от того, появится ли новый штамм, который будет более опасен, или это будут BA.4 и BA.5, которые легкие. Во втором случае волна будет сильно уступать зимней волне омикрона и предшествующим дельта-волнам. Но сейчас большая неопределенность.
— Что произойдет, нами уже практически не определяется, — говорит Крючков. — Мы не контролируем процесс и, я так понимаю, не планируем это делать. Мы практически сдались на волю природы: если она подкинет очередной неприятный сюрприз — ну, печально, если нет — на какой-то период нам повезет. Будет плохо — скажем, что таков новый штамм, будет лучше — скажем, что мы прекрасно сработали. Хотя, на самом деле, мы просто рассчитываем на волю случая.
Иммунолог говорит, что какой-никакой коллективный иммунитет у нас есть, хоть и далекий от необходимых 85%, но лучше, чем ничего. Многие люди из групп риска уже умерли, сейчас у нас есть лечение, есть койки, есть вакцинация, но есть и масса новых проблем.
— Это резкое обострение социально-экономической ситуации, которое очень сильно помешает введению антиковидных мер, — говорит Крючков. — Также мы не можем восстановить темпы вакцинации. После того как начали говорить, что COVID-19 стал сезонной инфекцией, что пандемия вот-вот уже закончится, отменили все ограничения — люди сложили дважды два и пришли к выводу, что никакой проблемы больше нет, и раз всё закончилось, то зачем идти прививаться? Всё это фактически помножило на ноль все предыдущие усилия.
О том, какие меры стоило бы принять прямо сейчас, чтобы грядущие волны ковида прошли максимально безболезненно, мы рассказывали в этом материале. А по этой ссылке можете почитать о симптомах, которыми проявляются распространяющиеся сегодня штаммы.