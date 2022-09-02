Добиться анализов будет проще в разы: в России с сентября изменились правила наблюдения за пациентами

Многие со скепсисом относятся к бесплатной медицине. Сложно не запомнить случаи, когда вы не можете получить талон на сдачу анализов или УЗИ. Медики при этом нередко объясняют людям, что им выделяют мало квот, вот и приходится выбирать «самых нуждающихся».
С 1 сентября в России изменится порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми. Что это дает пациентам? Людям с хроническими заболеваниями не придется просить врачей об анализах, медики сами будут обязаны следить за их состоянием в динамике. На каждое заболевание разработали маршрутный лист наблюдения, чтобы не пропустить развитие болезни. Раньше вы сами контролировали, не стало ли вам хуже и нужно ли повторить УЗИ. Сейчас к самоконтролю добавится забота врачей. Причем делать это будет не только терапевт, но и другие специалисты, на учете которых стоят пациенты.
Важно не путать диспансерное наблюдение с диспансеризацией.
Диспансерное наблюдение — это периодическое обследование пациентов с хроническими и инфекционными заболеваниями, функциональными расстройствами, а также находящихся в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний. Цель — своевременное выявление, предупреждение осложнений, обострений, профилактика и осуществление медицинской реабилитации.
Диспансеризация — это профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, которые проводят для оценки состояния здоровья человека.
Например, человеку поставили диагноз «сахарный диабет», и он задается вопросом, когда его поставят на учет. Или пациента увезли на скорой с сердечным приступом, выписали, и он не знает, когда идти к кардиологу в поликлинику. Ответ теперь такой: диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после установления диагноза при оказании медпомощи в амбулаторных условиях и после получения выписного эпикриза после стационарного лечения.
Если вы думаете, что это коснется только избранных, это не так. В Минздраве установили нормы охватов населения. Для пациентов с хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями и с очень высоким сердечно-сосудистым риском — не менее 70%, а пациентов старше трудоспособного возраста — не менее 90%. По результатам каждая больница будет отчитываться в региональный Минздрав. То есть если медики не выполнят план по приемам, анализам и другим обследованиям, они будут отчитываться перед Министерством здравоохранения, чего обычно никому не хочется.
Кто будет наблюдать за пациентами:
- врач-терапевт (участковый / врач общей практики);
- врачи-специалисты (кардиолог, онколог, травматолог-ортопед, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, дерматовенеролог);
- врач по медицинской профилактике (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья;
- фельдшер (акушер) фельдшерско-акушерского пункта.
Врачи сами будут определять количество приемов и обследований, которые необходимы пациенту, при этом они будут ориентироваться на новые правила. Количество приемов и обследований регламентировано на каждое заболевание.
Например, пациентов с сердечной недостаточностью будут приглашать на прием не реже двух раз в год. Из обследований им полагается биохимический анализ крови (с расчетом скорости клубочковой фильтрации) не реже раза в год, проверка уровня эритроцитов, гемоглобина не реже раза в год, пациентам при терапии варфарином — МНО (лабораторный показатель, определяемый для оценки внешнего пути свертывания крови. — Прим. ред.), уровень N-концевого пропептида натрийуретического гормона B-типа не реже одного раза в два года), ЭКГ не реже раза в год, рентгенография органов грудной клетки (не реже раза в год), ЭхоКГ — фракция выброса левого желудочка (не реже двух раз в год), также контролируют вес, артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
Пациентов с закупоркой и стенозом сонной артерии (в основном с закупоркой от 40%) будут принимать не реже двух раз в год. Из обследований по новому документу им положено: проверка уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови не реже двух раз в год, контроль уровня стеноза сонных артерий по данным ультразвукового допплеровского исследования сонных артерий не реже раза в год, проверка артериального давления, частоты сердечных сокращений, окружности талии и веса.
При инсулинозависимом сахарном диабете пациента будут приглашать на прием в зависимости от серьезности его состояния. У него будут проверять вес, окружность талии, артериальное давление, уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в крови, гликированный гемоглобин.
Такой список обследований есть по каждому заболеванию, подробнее вы сможете изучить его в документе.
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