Добиться анализов будет проще в разы: в России с сентября изменились правила наблюдения за пациентами

Многие со скепсисом относятся к бесплатной медицине. Сложно не запомнить случаи, когда вы не можете получить талон на сдачу анализов или УЗИ. Медики при этом нередко объясняют людям, что им выделяют мало квот, вот и приходится выбирать «самых нуждающихся».



С 1 сентября в России изменится порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми. Что это дает пациентам? Людям с хроническими заболеваниями не придется просить врачей об анализах, медики сами будут обязаны следить за их состоянием в динамике. На каждое заболевание разработали маршрутный лист наблюдения, чтобы не пропустить развитие болезни. Раньше вы сами контролировали, не стало ли вам хуже и нужно ли повторить УЗИ. Сейчас к самоконтролю добавится забота врачей. Причем делать это будет не только терапевт, но и другие специалисты, на учете которых стоят пациенты.