«Лишаем прав». ГИБДД озвучила болезни, за которые водителям запретят садиться за руль
В немилость попадут и многие препараты
Болеть не любит никто. А когда из-за болезни ты не просто теряешь качество жизни, но тебя ущемляют в правах, вдвойне неприятно. Тем не менее приходится признать, что такая мера может быть вполне оправданной. Представьте: человек управляет автомобилем после приема сильнодействующих препаратов, которые влияют не только на координацию, реакцию, но и когнитивные функции. То есть человеке полностью разбалансирован, а он, находясь за рулем, несет ответственность не только за свою жизнь, но всех участников движения. Тем более если речь идет о людях, которые и без лекарств могут вести себя не совсем адекватно. И вот в нашей стране решили таких граждан полностью отстранить от управления транспортом. Как это будет осуществляться?
С 1 марта 2023 года ГИБДД получит доступ к базе данных с медицинскими противопоказаниями к вождению авто. Сотрудники Госавтоинспекции смогут аннулировать права у людей, которые имеют противопоказания к управлению автомобилями согласно Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» (с изменениями и дополнениями от 3.08.2019 года).
«Доктор Питер» с Дмитрием Кашкой, врачом-реаниматологом, медицинским юристом, разбирался, что это за страшные болезни, которые могут так повлиять на состояние человека, что он не может отвечать за свои действия. С другой стороны, почему медики отдают данные пациентов на откуп силовикам? Опять же, именно врачи выписывают больным лекарства, которые также могут сказаться на способности управлять автомобилем.
Дмитрий Кашка — врач — анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист, магистрант по гражданскому праву, профессиональный медиатор, переговорщик.
— Вообще, сведения о состоянии здоровья человека — это медицинская тайна, — говорит Дмитрий Кашка. — И разглашение подобной информации должно иметь веские основания. Создатели закона, ГИБДД и чиновники мотивируют это желанием сократить количество аварий, приводящих к увечьям и гибели людей на дорогах в ДТП. Параллельно с этим нововведением сейчас также пристальное внимание обращают на прием лекарств за рулем. Сегодня даже выдвинуто предложение ставить на упаковки маркировку, которая предупреждает, что это лекарство принимать «за рулем нельзя!».
Проблемы с глазами и мозгами
В постановлении N 1604 те противопоказания, которые будут вносить в базу доступа ГИБДД, разделили на четыре группы. И если в отношении трех из них — проблем с глазами, работой мозга и зависимостями от алкоголя и наркотиков — особых проблем и сомнений нет, то вот группа психических патологий и расстройств поведения достаточно спорная.
Собственно, в законе перечислены только коды МКБ из классификации, под которые подпадает достаточно много нарушений, в том числе и пограничные или имеющие стадии обострения и ремиссий. Разберем немного подробнее, почему именно они попали в черный список и чем опасны водители с этими патологиями.
Эпилепсия всегда неожиданна
Одно из противопоказаний к управлению — это код G40, эпилепсия. Состояние опасное, судорожные приступы могут возникнуть во время вождения, и человек в потоке автомобилей, особенно двигаясь с высокой скоростью, может натворить бед. Поэтому при этом заболевании нельзя водить машину — это понятно, человек должен постоянно лечиться, принимать препараты.
Слепота
Среди противопоказаний к вождению автомобиля этой группы выделяют Н54.0 — полную слепоту на оба глаза. Слепые люди просто физически не могут ездить, какой бы современной ни была машина.
Второе противопоказание — это Н53.51, ахроматопсия, когда люди видят мир черно-белым и не могут банально различать сигналы светофоров, поворотников других машин и дорожные знаки.
А вот снижение зрения разной степени, потеря зрения на один глаз и заболевания, снижающие обзор, — это предмет обсуждения. В этой ситуации нужна врачебная комиссия. Возможно, будет предписание водить строго в очках, будут определенные ограничения на управление, например запрет на вождение общественного транспорта или грузовиков.
Употребление веществ, влияющих на психику
В этой группе выделены коды, которые определяют зависимости от алкоголя, наркотических препаратов или лекарств. Люди, которые принимают подобные вещества, могут вести себя неадекватно, рискованно и создают угрозу для других на дороге. Но алкоголикам и наркоманам в законе дают шанс вернуться к вождению автомобиля — запрет будет снят, если человека снимут с учета. Отказался от постоянных выпивок, завязал с дурью — вопрос о том, чтобы заново пустить за руль, может быть решен положительно.
Деменция, психоз, шизофрения
Среди запретов на вождение выделены болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, бредовые расстройства, умственная отсталость, шизофрения и патологи, сопровождающиеся галлюцинациями. Люди с такими диагнозами не могут водить машину по вполне понятным причинам: провалы в памяти, потеря ориентации, неадекватность суждений и поведения.
Сложнее с другими группами, например расстройствами настроения. Определить ту грань, когда человек может стать опасен и ему нельзя за руль, крайне сложно. Один врач-психиатр никак не сможет в этом случае принять решение и выдать заключение о возможности или запрете вождения.
Не менее сложно трактовать невротические расстройства. Если на фоне них человек впадает в истерику, ступор или имеет сильные фобии, это опасно при управлении транспортом. Но решение принимать будет специальная комиссия из психиатров. Ведь боязнь пауков и социофобия — очень сильно различающиеся патологии.
Самая спорная и сложная категория — F60-F69, включающая расстройства личности у взрослых. Сюда, помимо прочих, можно отнести и расстройства половой ориентации, влечений и транссексуализм, пироманию, клептоманию и многие другие проблемы психики.
Насколько эти диагнозы реально опасны при управлении автомобилем — очень спорный и сложный вопрос. Кто должен принимать решение о вынесении запретов, на основании каких критериев — не менее сложный.
Три вопроса юристу
Мне вынесли вердикт «не годен», это можно оспорить?
Да, оспорить можно, так же как и заключение любой другой медицинской комиссии. Основным вопросом будет критерий негодности — по одним основаниям, имеющим объективные критерии (например, зрение или электроэнцефалограмма), оспаривать легче, по другим (например, психиатрической диагноз), которые имеют больше оценочный характер суждений, оспаривать сложнее, но в любом случае это возможно.
Кто подтверждает здоровье иностранных водителей, мигрантов — будут ли они тоже в базе?
Иностранные водители должны подтверждать свои права, по сути, менять их на российские. Соответственно, они обязаны проходить все те же медицинские процедуры, что и российские автомобилисты, а значит они также будут в этой базе.
Не будет ли возможности двояко толковать какие-то пункты и создавать поле для взяток за «хорошее» заключение?
Возможности для коррупционных действий будут всегда, пока есть люди. И наличие базы ничего не изменит. Хотя проконтролировать, кто выдал подложный документ, станет легче. Только от социальной зрелости, подкрепленной ответственностью за подлог, и определяется выдача «правильных» заключений. Врача любой специальности можно заподозрить в этом, но, к счастью, это не столь распространенное явление.