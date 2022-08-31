«Лишаем прав». ГИБДД озвучила болезни, за которые водителям запретят садиться за руль

С 1 марта 2023 года ГИБДД получит доступ к базе данных с медицинскими противопоказаниями к вождению авто. Сотрудники Госавтоинспекции смогут аннулировать права у людей, которые имеют противопоказания к управлению автомобилями согласно Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» (с изменениями и дополнениями от 3.08.2019 года).



«Доктор Питер» с Дмитрием Кашкой, врачом-реаниматологом, медицинским юристом, разбирался, что это за страшные болезни, которые могут так повлиять на состояние человека, что он не может отвечать за свои действия. С другой стороны, почему медики отдают данные пациентов на откуп силовикам? Опять же, именно врачи выписывают больным лекарства, которые также могут сказаться на способности управлять автомобилем.

