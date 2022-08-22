Аскариды, острицы и бычьи цепни: инфекционист рассказала, какие паразиты живут внутри россиян в разных регионах

На Дальнем Востоке, в Сибири и северных регионах больше распространен гельминтоз под названием описторхоз. Для него характерно как хроническое течение с рецидивами, так и острое, которое проявляется в виде клиники холецистита. Всё из-за того, что эти паразиты живут в желчевыводящих протоках.

Этот гельминтоз распространен именно в этих регионах (из-за особенностей национальной кухни), так как здесь употребляют строганину (сырую замороженную рыбу).

Бывают завозные случаи и в Москве, и в других регионах России. Но эти случаи единичные. Хотя условия для этого есть: и рыба, и стоячие водоемы, но нет той культуры национальной кухни.



В южных регионах, соседствующих с республиками Закавказья, распространены гельминтозы, связанные с паразитированием бычьего и свиного цепней. Взрослая особь такого цепня состоит примерно из 2–5 тысяч члеников и достигает 4–10 метров в длину. Среда обитания этих червей — тонкая кишка, в другом отделе кишечника паразит находиться не может.

Распространение цепней связано с употреблением в пищу мяса крупного рогатого скота (сыровяленая говядина) и мяса свиней, которое недостаточно прожарено или проварено. Вообще-то сыровяленая говядина должна делаться из части тушки животных, где не содержится соединительно-тканных перемычек, ведь именно там и откладывают свои яйца черви. А в самих мышечных волокнах их нет.

А вот на Урале в основном распространены те паразиты, которые распространены повсеместно (см. выше). Каких-то индивидуальных очагов, которые преобладают именно в этих краях, здесь не встречается.