Аскариды, острицы и бычьи цепни: инфекционист рассказала, какие паразиты живут внутри россиян в разных регионах

В конце лета много работы у паразитологов. Во-первых, люди возвращаются с экзотических курортов, во-вторых, поспевает много вкусных фруктов и ягод. Правда, в последние годы люди летают за границу круглый год, да и море разнообразных фруктов к нам завозят теперь и летом, и зимой.
Медики говорят, что многие удивляются, когда узнают, какие паразиты распространены в их краях. На вопросы о том, какие паразиты могут нас атаковать, в каких местах они наиболее опасны и как их не подцепить, ответила кандидат медицинских наук, врач высшей категории по специальности «Инфекционные болезни» Задыне Худоян.
Спойлер: глисты — далеко не самые неприятные черви-паразиты из тех, которые могут поселиться внутри нас.
1
Где можно подхватить паразитов
Есть повсеместно распространенные паразиты. Самые распространенные — острицы, они встречаются во всех российских регионах вне зависимости от климатических зон. На втором месте — аскариды.
Аскариды попадают в организм с немытыми овощами, фруктами. Их яйца развиваются в кишечнике до личиночной стадии, затем личинки попадают в лимфатические и кровеносные сосуды, после чего с потоком крови попадают в легкие, правый желудочек сердца, печень и с желчью — повторно в кишечник, вырастают до половозрелой стадии и паразитируют в тонком кишечнике.
Аскариды — крупные паразитические круглые черви, длина самки паразита может достигать 40 см. Они живут от 10 до 24 месяцев, после чего, частично разложившись, выходят с каловыми массами.
Острицы — круглые черви белого или сероватого цвета длиной до 10 мм. Паразитируют в нижней части тонкого кишечника, слепой кишке и в начальной части ободочной кишки. Общая продолжительность жизни остриц в организме человека не превышает 3–4 недель. Эти черви передаются от человека к человеку.
В Центральном федеральном округе встречаются ленточные черви из рода широкий лентец, тело которых состоит из 3000–4000 члеников, а в длину достигают 10–12 метров. Такие черви живут до 25 лет. Они наиболее распространены там, где есть водохранилища и крупные стоячие водоемы. Например, в Ярославской и Нижегородской областях.
Нужно отметить, что в данном случае речь идет о болезнях, вызываемых паразитированием в организме человека гельминтов, цикл развития которых происходит с промежуточным хозяином. То есть от человека к человеку это не передается, передается с рыбой и рыбными продуктами, чаще всего щучьей икрой.
На Дальнем Востоке, в Сибири и северных регионах больше распространен гельминтоз под названием описторхоз. Для него характерно как хроническое течение с рецидивами, так и острое, которое проявляется в виде клиники холецистита. Всё из-за того, что эти паразиты живут в желчевыводящих протоках.
Этот гельминтоз распространен именно в этих регионах (из-за особенностей национальной кухни), так как здесь употребляют строганину (сырую замороженную рыбу).
Бывают завозные случаи и в Москве, и в других регионах России. Но эти случаи единичные. Хотя условия для этого есть: и рыба, и стоячие водоемы, но нет той культуры национальной кухни.
В южных регионах, соседствующих с республиками Закавказья, распространены гельминтозы, связанные с паразитированием бычьего и свиного цепней. Взрослая особь такого цепня состоит примерно из 2–5 тысяч члеников и достигает 4–10 метров в длину. Среда обитания этих червей — тонкая кишка, в другом отделе кишечника паразит находиться не может.
Распространение цепней связано с употреблением в пищу мяса крупного рогатого скота (сыровяленая говядина) и мяса свиней, которое недостаточно прожарено или проварено. Вообще-то сыровяленая говядина должна делаться из части тушки животных, где не содержится соединительно-тканных перемычек, ведь именно там и откладывают свои яйца черви. А в самих мышечных волокнах их нет.
А вот на Урале в основном распространены те паразиты, которые распространены повсеместно (см. выше). Каких-то индивидуальных очагов, которые преобладают именно в этих краях, здесь не встречается.
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2
Как обезопасить себя от паразитов
Что касается паразитов, которые передаются в организм человека с почвой, то тут всё просто — ягоды, которые растут близко к почве, нужно тщательно мыть. Многие, как только ягоды вырастают на грядке, считают, что их можно срывать и сразу есть. Но нет. Как правило, эти ягоды выращивают добрые бабушки, которые обрабатывают грядки биологическими удобрениями. А там содержатся человеческие фекалии, в которых — яйца аскарид.
Что касается рыбы и мяса, то здесь самое главное — термическая обработка продуктов: варить, жарить, тушить. В этом плане опасна свинина. Мясо, которое поступает на рынок в продажу в тех местах, где можно продавать, проходит проверку. А вот покупая мясо с рук (особенно диких животных), стоит быть предельно внимательным.
Что касается мяса кабанов, то во многих случаях здесь даже термическая обработка не помогает, поэтому риск инфицирования очень высок. Можно подхватить очень страшный гельминтоз (трихинеллез), который может привести к летальному исходу в первые сутки от начала заболевания (развивается отек Квинке).
Отек Квинке — реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющая аллергическую природу. Ангионевротический отек проявляется на кожных покровах, в подкожной клетчатке и на слизистых оболочках внутренних органов пациента. Отек Квинке представляет опасность в первую очередь распространением на гортань из-за сдавливания трахеи и нарушения дыхания.
Отдельно стоит упомянуть про суши и роллы, которые содержат свежую морскую рыбу и термически не обработаны. В них могут содержаться личинки паразитов (анизакид). Личинка этого гельминта паразитирует под слизистой желудка человека. Выявляются эти паразиты, как правило, чисто случайно, когда люди при появлении боли в желудке обращаются к врачам. Но это не так страшно — ее удаляют, вот вам всё лечение.
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3
Что еще почитать о паразитах
Ранее MSK1.RU подробно рассказывал, каких опасных паразитов можно обнаружить в любимых нами рыбе и морепродуктах. Кстати, врачи регулярно встречаются с паразитами еще и на городских дорогах.
Не все знают, но глистов-паразитов переносят южные комары. Можно почитать рассказ эксперта об этом. А в этой публикации есть подробная информация о том, что мы можем съесть вместе с рыбой.
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