Когда в России вернут масочный режим? Отвечает Роспотребнадзор
Решение будут принимать регионы
Роспотребнадзор оценил эпидситуацию по ковиду в России и дал свежие рекомендации регионам. В частности, в ведомстве назвали условия возвращения масочного режима. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, масочный режим стоит вводить, если показатель заболеваемости выше 50 человек на 100 тысяч населения в неделю.
— В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы), — говорится в сообщении ведомства.
По данным оперштаба, уже сейчас уровень заболеваемости выше установленной Роспотребнадзором нормы зафиксирован больше чем в половине регионов страны.
Некоторые регионы уже начали вводить масочный режим, частично или повсеместно. К примеру, сегодня соответствующую рекомендацию дали власти Республики Алтай, Бурятия соответствующее решение приняла еще вчера, а в Свердловской области и Красноярском крае ограничились пока полумерами — маски вернули в медицинские учреждения. Еще месяц назад за возвращение масочного режима по всему миру выступила ВОЗ, а Роспотребнадзор рекомендовал людям из группы риска носить маски, не дожидаясь решения властей.