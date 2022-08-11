Новосибирцы начали получать рассылки с советами, как избежать ковида. Что говорят об этих советах врачи

Новосибирцы начали получать в мессенджерах памятку о том, что нужно делать для профилактики коронавируса. Пересылаемые сообщения начинаются со слов «Послание от главврача Санкт-Петербурга. Делюсь с теми, кто мне дорог! Сделай то же самое! ПОСЛАНИЕ ГЛАВВРАЧА Василия Казьмина...».

Кроме перечисления правил полезного питания в рассылке есть информация о pH коронавируса, который, как указывается, со слов автора советов, варьируется от 5,5 до 8,5.