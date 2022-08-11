Новосибирцы начали получать рассылки с советами, как избежать ковида. Что говорят об этих советах врачи
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Новосибирцы начали получать в мессенджерах памятку о том, что нужно делать для профилактики коронавируса. Пересылаемые сообщения начинаются со слов «Послание от главврача Санкт-Петербурга. Делюсь с теми, кто мне дорог! Сделай то же самое! ПОСЛАНИЕ ГЛАВВРАЧА Василия Казьмина...».
Кроме перечисления правил полезного питания в рассылке есть информация о pH коронавируса, который, как указывается, со слов автора советов, варьируется от 5,5 до 8,5.
НГС попросил врача-терапевта Елену Обут прокомментировать пересылаемые советы. Часть из них действительно можно называть полезными, но не только в плане профилактики ковида, а в принципе для того, чтобы быть здоровым.
Как комментирует рассылку врач
Специалист прежде всего напомнила, что при лечении ковида не стоит ориентироваться на советы из интернета. Если заболел, всегда нужно обращаться к врачу, так как инфекция у всех протекает по-разному и общие советы не всем помогут.
Главная профилактика, говорит Елена Обут, — в здоровом образе жизни. Как его вести — не секрет: полноценный сон, отказ от курения и алкоголя, правильное питание.
— Здесь речь о том, что в рационе должны преобладать не легкоусвояемые углеводы: сладости, булки, печень, а овощи, белковые продукты, — подчеркнула специалист. — На организм человека влияет много факторов. И двигательная активность, и сон, и питание, и скорость принятия решения, когда уже заболел.
По ее словам, с pH в рассылке погорячились:
— Это уже из разряда какой-то нетрадиционной медицины, мягко говоря. Почему даются цитрусовые или витамин С? Потому что витамин С — это иммуностимулятор. Но витамин С не является лекарством, это добавка к пище.
Что касается теплой воды, в которой лимон якобы убивает вирус, — это тоже весьма сомнительный факт, считает эксперт.
— Ни вода, ни лимон не убивают вирус, мы должны это четко понимать. Какое бы сочетание лимона с водой не было, холодной, теплой, горячей и так далее, вирус оно не убьет. Просто сам по себе водный режим и прием лимона, который содержит в большом количестве витамин С, оказывают положительный эффект при любых вирусных или бактериальных инфекциях, — заключила специалист.
По ее словам, человеку рекомендуют пить по 30 мл воды на 1 килограмм веса. То есть на 60 кг это будет 1800 мл воды в сутки.
Что касается совета есть одно яйцо в день, то да, это хороший белковый продукт, к тому же желток содержит еще и полезные жиры. Но яйца как источник белка желательно чередовать с другими источниками белка, в том числе рыбой и мясом.
Прием витамина — это палка о двух концах, считает терапевт. По идее он должен поступать в организм естественным путем, но у сибиряков не всегда есть возможность быть на солнце и есть свежую рыбу, поэтому витамин Д нужно принимать дополнительно. Только уровень витамина Д в организме и, соответственно, дозу должен определить врач по анализам.
Совет быть на солнце 20 минут в период с 10 до 12 часов дня врач назвала хорошим, но опять же не для всех. Некоторым активное солнце вообще противопоказано, так как может спровоцировать рак кожи. Совет есть пищу не холодной — вполне уместный, говорит Елена Обут, но тут тоже нужна мера, так как сильно горячее блюдо может обжечь слизистую.
— Каждый человек должен понимать, что нельзя взять и из контекста что-то выдернуть. Если будет есть рыбу, витамин Д, Е и С, при этом будет хорошо жить и не болеть коронавирусом, — ничего подобного. Человек будет более-менее нормальную, качественную жизнь проживать и хорошо выходить из болезней в том случае, если он возьмет себе за правило: высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом и быть стрессоустойчивым. В этом случае его жизнь будет счастливой, гармоничной, и он будет иметь достаточно неплохую иммунную систему, которая будет быстро справляться с различного рода инфекциями.
Когда впервые появилась рассылка
Подобные рассылки приходили еще в начале 2020 года, только тогда автор советов был из другого города.
В 2020 году, когда только началась пандемия, в СМИ появилась информация о том, что рассылка приходит от имени главврача Армавира с тем же именем и фамилией. Послание оказалось фейком — Василий Казьмин заявил журналистам, что не имеет никакого отношения к рассылаемой информации.
Кстати, в рассылке 2020 года были советы, как носить маски и перчатки, в новой об этом не говорится.
Недавно Роспотребнадзор сообщил о случаях гибридного штамма дельтакрон в России. В ведомстве заявили, что за июль и начало августа выявили 6 геномных последовательностей, отнесенных к этому штамму. За последнюю неделю в Новосибирской области выявили более 800 новых случаев ковида.