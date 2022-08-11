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Роспотребнадзор сообщил о случаях гибридного штамма коронавируса «дельтакрон» в России

С начала июля его выявили у шести пациентов

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Впервые о штамме «дельтакрон» заговорили еще в январе

Впервые о штамме «дельтакрон» заговорили еще в январе

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Роспотребнадзор сообщил о случаях гибридного штамма «дельтакрон» в России. В ведомстве заявили, что за июль и начало августа выявили 6 геномных последовательностей, отнесенных к этому штамму. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве.

— Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе, — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.

Впервые о штамме «дельтакрон» ученые сообщили еще в январе 2022 года. Роспотребнадзор пишет, что в настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни.

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