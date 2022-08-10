«Родилась в рубашке»: как 11-летняя девочка выжила после выстрела в голову

Алевтине Сысоевой из села Нижняя Синячиха Свердловской области 11 лет, но она уже перенесла больше, чем многие взрослые. Последние полтора месяца девочка провела в больнице: 22 июня ей выстрелили из винтовки в голову. Родители отвезли ее в ближайшую больницу, после малышку транспортировали в Екатеринбург на вертолете.
Стрелком оказался 49-летний житель села, он работает бульдозеристом и живет по соседству с семьей девочки. По его словам, он целился из винтовки в птицу и не видел игравших вдалеке детей.
Как только Алю доставили в детскую больницу № 9, ей провели операцию. Родители боялись, что дочь может погибнуть, но уже сейчас она бегает, говорит, радуется жизни и готовится к переходу в пятый класс.
— В больнице провели три операции. Сперва гематому удалили, потом извлекли пулю, осколки, потом закрывали всё это, пока заживало. Потом стабильно пошли по-быстрому на поправку. У нас врачи были в шоке от такого скорого восстановления, — рассказала Надежда, мама пострадавшей.
Врачи во время всех операций были особенно внимательны и осторожны. Благодаря тонкой работе медиков мозг Али никак не пострадал.
— Пуля не задела жизненно важные органы. Когда ее извлекали, коллеги-врачи старались учитывать все обстоятельства. Операцию проводили максимально щадяще для ребенка, чтобы не было двигательных нарушений, интеллектуальных проблем, чтобы не было речевых проблем, поэтому сейчас она максимально восстановлена, — отметила врач-невролог ОДКБ Мария Шаврова.
В конце июля девочка приехала домой. Встретившись с семьей и обсуждая день, когда пуля попала ей в голову, Алевтина сильно перенервничала. Родители думали, что возможны осложнения, и вновь повезли ее к врачам.
— Пациентка поступила с интенсивными головными болями, так как она перенесла серьезную открытую черепно-мозговую травму из-за ранения. Местные врачи в Алапаевском районе заподозрили осложнения и, чтобы исключить кровотечение или внутричерепную гипертензию, направили ее к нам, — пояснила невролог ОДКБ Мария Шаврова. — При поступлении ей сразу провели МРТ — и никаких проблем там не выявили. Причиной головных болей была инфекция. Она уже пролечена, и девочка спокойно может покинуть больницу.
Во время выписки из больницы Аля говорит, что чувствует себя хорошо. Она бросает семечки голубям и признается, что первым делом, приехав домой, покормит свою собаку. Сейчас мама просит не задавать вопросы про день выстрела, опасаясь нервного срыва. Сама девочка уверена, что их сосед Сергей Карпицкий, которого обвинили в преступлении, не мог быть стрелком.
— Мы беседовали с адвокатом обвиняемого. Аля рассказала то, что помнит из того вечера. Она расплакалась и говорила, что дядя Сережа не виноват. По словам Али, выстрел был не со стороны его дома, как считает следствие. Она объяснила, что слышала хлопок с другой стороны, а потом упала, — добавила Надежда. — Я пока не разрешаю следователям говорить с дочерью, у нее опять будет нервный срыв.
На выписке Алевтина рассказывает, как ждет возвращения в школу и встречи с друзьями. Любимый ее предмет — физкультура. Малышка занимается танцами, правда, в ближайшие полгода из-за травмы ей придется ограничить активные нагрузки. Мама Али говорит, что дочь родилась в рубашке, ведь девочка не только выжила после пулевого ранения в голову, но и полностью восстановилась всего за полтора месяца.
Все новости об этом происшествии мы собираем в специальной теме. Родители Алевтины рассказывали, как спасали дочь в тот вечер. Ранее обвиняемый признал вину, но семья Сысоевых не верит, что выстрел совершил сосед.