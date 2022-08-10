«Родилась в рубашке»: как 11-летняя девочка выжила после выстрела в голову

Алевтине Сысоевой из села Нижняя Синячиха Свердловской области 11 лет, но она уже перенесла больше, чем многие взрослые. Последние полтора месяца девочка провела в больнице: 22 июня ей выстрелили из винтовки в голову. Родители отвезли ее в ближайшую больницу, после малышку транспортировали в Екатеринбург на вертолете.



Стрелком оказался 49-летний житель села, он работает бульдозеристом и живет по соседству с семьей девочки. По его словам, он целился из винтовки в птицу и не видел игравших вдалеке детей.

