Заражаются только бомжи и зеки? Рассказываем историю IT-шника, переболевшего туберкулезом

В сознании большинства туберкулез — это болезнь опустившихся людей. Мы поговорили с человеком, перенесшим это заболевание, и с врачом, чтобы узнать, обязательно ли вести асоциальный образ жизни или быть сидельцем, чтобы заразиться туберкулезом, и что нужно делать, чтобы защитить себя.



Осенью 2019-го, когда у Алексея (имя героя изменено. — Прим. ред.) выявили туберкулез, ему был 31 год. Тогда он жил в Ижевске (сейчас переехал в Пермь), работал в IT-отделе крупной компании, снимал комфортную квартиру, хорошо питался, вместе с коллегами участвовал в благотворительных марафонах.

