Кто такие дети-рыбки? История одного мальчика с необычной кожей

Отказ

Ихтиоз считается тяжелым заболеванием, и по нему положена инвалидность, если нарушения кожи признаны «значительными». В прошлом году родители Кирилла собрали необходимые документы, но мальчику отказали в инвалидности, указав на то, что поражение небольшое. Однако, как отмечает Анна, на тот момент ребенок просто находился в ремиссии.

— Врач же должен понимать, что, если сегодня к тебе обратился пациент в стадии ремиссии, то не факт, что через месяц у него такое же состояние и что ему не нужна эта помощь.

Женщина признается, что никогда точно не подсчитывала, сколько семья тратит на мази, крема и масла для Кирилла. По ее прикидкам, на это уходит 15–20 тысяч рублей в месяц. Подавая документы на инвалидность, родители надеялись, что пособие поможет покрыть хотя бы часть расходов.

— В нашем случае это была бы какая-то копеечка, которая, естественно, немаловажная с такими расходами на уходовые средства, плюс возможность санаторно-курортного лечения. Плюс даже элементарно какие-то лекарственные средства, которые можно было бы получить.

