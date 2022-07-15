Ортопед рассказал, какая летняя обувь самая вредная

Подошва шлепанцев часто тонкая, поэтому для стоп она жесткая. Это может усугублять уже имеющиеся проблемы с ногами. Еще один важный момент — фиксация шлепанцев на ногах очень слабая, что может привести к травмам стопы и голеностопного сустава.



Но иногда в области пятки есть выемка в виде чаши и более толстая и мягкая подошва, что лучше для амортизации. Кроме того, такие шлепки обеспечивают большую поддержку сводов стопы.



Шлепки предпочтительнее носить в течение короткого времени, например, на пляже, но не каждый день в течение длительного времени.

