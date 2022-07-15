Ортопед рассказал, какая летняя обувь самая вредная
Шлепки, балетки, кроссовки — что выбрать на каждый день, а что можно носить только недолгое время
Летом мы предпочитаем максимально открытую обувь, ведь на ступнях много потовых желез, которые активно работают, когда на улице жарко. И мы даже не задумываемся, что привычная обувь может быть опасной и привести на прием к врачу-ортопеду. «Доктор Питер» поговорил о подборе летней обуви и возможной опасности любимых сандалий или кроксов с врачом — травматологом-ортопедом, подиатром Ильей Володиным.
Илья Володин — врач — травматолог-ортопед, подиатр, член ассоциации АОTrauma, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, ВолгГМУ.
Выбор летней обуви огромен и по модельному ряду: шлепки, босоножки, балетки, кроксы, кроссовки — и по материалам, и по цветовой гамме. Но это не всегда полезные изделия для ступней, ног в целом, позвоночника или осанки. Нужно стремиться к балансу между красотой и пользой для здоровья. Давайте посмотрим основные виды обуви с точки зрения ортопеда.
Шлепанцы: не каждый день
Подошва шлепанцев часто тонкая, поэтому для стоп она жесткая. Это может усугублять уже имеющиеся проблемы с ногами. Еще один важный момент — фиксация шлепанцев на ногах очень слабая, что может привести к травмам стопы и голеностопного сустава.
Но иногда в области пятки есть выемка в виде чаши и более толстая и мягкая подошва, что лучше для амортизации. Кроме того, такие шлепки обеспечивают большую поддержку сводов стопы.
Шлепки предпочтительнее носить в течение короткого времени, например, на пляже, но не каждый день в течение длительного времени.
Сандалии: для долгих прогулок
Между шлепками и сандалиями лучше выбирать последние. Они фиксируют ногу ремешком вокруг лодыжек и обеспечивают лучший контроль стопы при ходьбе. Также это помогает закрепить обувь на пятке, что обеспечивает дополнительную поддержку.
Ваши ноги поблагодарят вас, если вы выберете сандалии с хорошей толстой подошвой с эффективной амортизацией и ортопедической выкладкой на стельке. Еще один плюс — если они хорошо гнутся в средней части. Сандалии можно использовать для длительных прогулок и не опасаться последствий.
Сабо или кроксы: для тех, кто часами на ногах
Сабо любят хирурги и медицинские работники. Это удобная свободная обувь. В кроксах есть супинатор и «ямка» для пятки, которые хорошо поддерживают своды стопы, что обеспечивается за счет вспененного материала. Пена сохраняет форму, уменьшая давление на стопу и суставы. Именно поэтому они отлично подходят для тех, кто часами стоит на ногах. Вентиляционные отверстия по бокам предотвращают чрезмерное потоотделение. Минус: летом в них может быть жарковато.
В кроксы можно вставить ортопедическую стельку. Сабо могут быть очень удобны для людей, у которых боли или шишки в области пяток, при этом задник не будет их натирать. Кроксы можно носить дома вместо тапочек.
Балетки: для похода в кафе
Это очень популярная обувь, но с точки зрения ортопедии — не самая удачная. Проблема в том, что балетки часто тонкие и узкие в переднем отделе. Их ношение может провоцировать сильное сжимание пальцев и вызывает нарушения биомеханики стопы.
Обычно они не обеспечивают никакой поддержки сводов стопы. Их ношение может приводить к появлению натоптышей, мозолей, прогрессированию плоскостопия, особенно поперечного, что приводит к искривлению пальцев и образованию косточки с внутренней стороны.
Лучше не выбирать балетки, если вы собираетесь долго гулять. Не хочется пугать, но ношение узкой обуви на тонкой подошве может приводить к стрессовым переломам, во время, например, пешеходной экскурсии. Эта обувь подойдет для похода в кафе или отдыха во дворе, но не для ежедневной носки.
Кроссовки: хоть на светский раут
Спортивные кроссовки отлично обеспечивают поддержку ног во время тренировок, физических нагрузок и прогулок. Чаще всего они имеют хорошо амортизирующую гнущуюся подошву, которая активно поглощает ударную нагрузку и положительно влияет на работу стопы. Для лета кроссовки делают из воздухопроницаемых и влагостойких материалов. Как вариант — обувь с перфорацией.
Спортивные кроссовки можно использовать для занятий спортом, пеших прогулок, даже для светских выходов. Если вам показаны ортопедические стельки, их легко установить.
Надо учитывать, что некоторые модели для повседневной носки могут не иметь такого же уровня поддержки стопы, как спортивные кроссовки. Лучше уточнять, подходит ли модель для занятий спортом или длительных прогулок.
При покупке лучше отказаться от моделей, в которых совсем не гнется подошва или она слишком мягкая, это нарушает правильные фазы ходьбы и может привести к негативным последствиям.