Он нужен не только для счастья. Реаниматолог назвал 6 простых способов повысить уровень серотонина без лекарств

Серотонин известен как «гормон счастья», отвечающий за хорошее настроение. На самом деле он намного более влиятельный и могущественный.



Серотонин, или 5-гидрокситриптамин (5-HT), — один из основных нейромедиаторов, который обеспечивает передачу сигналов между нейронами, рассказывает «Доктор Питер». Как нейротрансмиттер серотонин не только модулирует процессы высшей нервной деятельности и контролирует работу ЦНС (включая регуляцию сна, настроения, аппетита), но и стимулирует сокращение гладкой мускулатуры кишечника и влияет на другие системы организма.

