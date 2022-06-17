Он нужен не только для счастья. Реаниматолог назвал 6 простых способов повысить уровень серотонина без лекарств
От него зависит работа почти всех систем и органов
Серотонин известен как «гормон счастья», отвечающий за хорошее настроение. На самом деле он намного более влиятельный и могущественный.
Серотонин, или 5-гидрокситриптамин (5-HT), — один из основных нейромедиаторов, который обеспечивает передачу сигналов между нейронами, рассказывает «Доктор Питер». Как нейротрансмиттер серотонин не только модулирует процессы высшей нервной деятельности и контролирует работу ЦНС (включая регуляцию сна, настроения, аппетита), но и стимулирует сокращение гладкой мускулатуры кишечника и влияет на другие системы организма.
Как рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Токарев, большая часть серотонина вырабатывается в кишечнике.
Алексей Токарев — врач-анестезиолог-реаниматолог, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии Медицинского института Тульского государственного университета, кандидат медицинских наук.
— Синтез серотонина происходит в головном мозге и в кишечнике, при этом в мозге вырабатывается только примерно 5 процентов вещества. Большая часть серотонина циркулирует в крови и переносится по организму на поверхности тромбоцитов. При этом серотонин не может самостоятельно преодолевать гематоэнцефалический барьер — тот, что отделяет нервную систему от общего кровотока и обеспечивает постоянную и оптимальную по химическому составу среду для ее работы, — говорит врач.
Нормальный уровень серотонина в крови необходим для сбалансированной работы:
- иммунной системы;
- свертывающей системы;
- сердечно-сосудистой системы;
- кишечника.
— Интересен тот факт, что первое сокращение сердца у плода вызывает именно серотонин, — добавляет Алексей Токарев.
Как проявляется дефицит серотонина
По словам анестезиолога-реаниматолога, к дефициту серотонина в организме могут приводить инфекционные заболевания, стрессы, заболевания желудочно-кишечного тракта.
На снижение уровня этого гормона могут указать следующие симптомы:
- тревожность и беспокойство;
- постоянная усталость;
- частые головные боли;
- снижение работоспособности;
- ухудшение когнитивных функций;
- нарушения в работе кишечника.
Как повысить уровень серотонина без лекарств? Алексей Токарев назвал 6 простых способов.
1. Соблюдайте принцип: триптофан плюс углеводы
Серотонина как такового в еде нет. За его синтез в организме отвечает триптофан — одна из незаменимых аминокислот, которая поступает только с пищей. Триптофан содержится в продуктах, богатых белками и железом:
- яйцах;
- молочных продуктах;
- красном мясе;
- рыбе;
- сыре.
Но чтобы триптофан всасывался в кишечнике и транспортировался в головной мозг, необходимы еще углеводы. Продукты со сложными углеводами (например, бобовые или рис) стимулируют выработку инсулина, который в свою очередь способствует всасыванию триптофана и других аминокислот в кровеносную систему, а это позволяет триптофану проникать в головной мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер. Таким образом, стабильной концентрации серотонина можно достичь, если совмещать в рационе продукты с высоким содержанием триптофана и сложных углеводов.
2. Уменьшите количество сладкого
Тяга к сладкому и мучному, то есть к простым углеводам, может говорить о снижении уровня серотонина в организме. Это опять же связано с выработкой инсулина, необходимого для синтеза гормона: чем чаще происходят всплески серотонина, тем сильнее развивается его дефицит и, как следствие, усиливается зависимость от пищи.
3. Добавьте витаминов
Важно не забывать также о витаминах и минералах, то есть придерживаться сбалансированного питания. Так, в выработке серотонина участвуют витамины группы B, в частности B12 и B6. Для поддержания уровня гормона также важен магний — кстати, его уровень может снижаться на фоне стрессов.
4. Гуляйте в солнечную погоду
Серотонин часто называют гормоном активности: он участвует как в регуляции сна, так и в активности во время бодрствования. Дело в том, что этот гормон вырабатывается под воздействием солнечного света — его уровень напрямую зависит от яркости и освещенности.
Именно поэтому осенью и зимой, когда на улице часто пасмурно, его концентрация в организме обычно снижается. Чтобы ее повысить, не сидите в солнечную погоду в четырех стенах, а отправляйтесь на прогулку.
5. Дайте себе физнагрузку
Физические нагрузки ускоряют синтез серотонина. Механизм такой: регулярные занятия спортом снижают уровень стрессовых гормонов и, наоборот, увеличивают уровень эндогенных антистрессорных гормонов головного мозга, а именно эндорфинов, дофамина и серотонина.
Кроме того, упражнения улучшают скорость кровообращения в кишечнике, а именно там находится основная «фабрика» серотонина. Соответственно, растет циркуляция и количество серотонина.
6. Сохраняйте спокойствие
Тревожность и стресс активируют сразу несколько гормонов, которые выделяют надпочечники — норадреналин и кортизол. Они действуют как антагонисты серотонина и приводят к снижению его количества.