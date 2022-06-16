28-летняя девушка умерла от коронавируса в Новосибирской области
Всего за сутки коронавирусом заразились 58 пациентов
В Новосибирской области от коронавируса умерла 28-летняя девушка. Об это сообщили в оперативном штабе по коронавирусу 16 июня. Всего за сутки 58 человек заразились коронавирусом.
— По данным оперативного штаба, на утро 16 июня в регионе зарегистрировано 259 416 случаев коронавируса, в том числе у 38 565 детей. 252 974 пациента выписаны с выздоровлением, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Всего в регионе от коронавируса, по данным оперштаба, умерли 5680 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 643 пациента, в том числе 3 ребенка. В отделениях реанимации находятся 60 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и в России в целом значительно снизилась, но некоторые эксперты предсказывают очередной подъем осенью. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, действительно ли может начаться сильная волна, почему из-за омикрона не стоит расслабляться и защищают ли антитела к одному виду омикрона от другого.