28-летняя девушка умерла от коронавируса в Новосибирской области

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и в России в целом значительно снизилась, но некоторые эксперты предсказывают очередной подъем осенью. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, действительно ли может начаться сильная волна, почему из-за омикрона не стоит расслабляться и защищают ли антитела к одному виду омикрона от другого.

