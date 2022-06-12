«Ошибкой будет считать омикрон безобидным»: когда ждать всплеска ковида и зачем избегать повторных заражений
Врачи отмечают, что антитела от одного вида ковида могут не защищать от другого
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и в России в целом значительно снизилась, но некоторые эксперты предсказывают очередной подъем осенью. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, действительно ли может начаться сильная волна, почему из-за омикрона не стоит расслабляться и защищают ли антитела к одному виду омикрона от другого.
Когда ждать новой волны в России
Терапевт, кардиолог центра семейной медицины «Здравица» Таисия Граничная не исключает вероятности новой волны коронавируса летом или в начале осени из-за распространения нового вида омикрона и снижения коллективного иммунитета к коронавирусу.
— Подъема заболеваемости коронавирусом, ухудшения эпидситуации и роста госпитализаций в России можно ожидать в любой момент: и до осени, и осенью. Это связано с ожиданием более заразных вариантов вируса. Сейчас в мире их регистрируется большое количество: с рядом из них связано ухудшение ситуации то в одной, то в другой стране. В ЮАР прошла волна, вызванная ВА.4 и ВА.5. Вариант ВА.5 также обусловил новую волну в Португалии, — замечает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
Он добавляет, что в США ухудшение эпидситуации началось с распространения ВА.2.1.21, а теперь его вытесняют ВА.4 и ВА.5.
— Это неизбежный процесс, который будет наблюдаться и в России. Но когда? Думаю, что в ближайшие месяца
Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков также считает, что подъем заболеваемости возможен:
— Другое дело, что возможен тот или иной всплеск заболеваемости по массовости, но заболевание вряд ли будет тяжелым, поскольку у большей части людей был сформирован иммунный ответ. И да, возможно, это случится осенью, хотя я склоняюсь к тому, что это возможно и летом, так как миграция внутри страны всё равно сохранится.
Терапевт, пульмонолог Ольга Филоненко напоминает, что волну ожидали в мае, однако всплеска не произошло, и отмечает, что за время пандемии было больше проведено вакцинации от пневмококковой инфекции, которая являлась одним из осложнений коронавирусной пневмонии.
— Люди продолжают соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, хоть и не в полном объеме. Больше проводят общеукрепляющих мероприятий, — отмечает врач.
Вирусолог Сергей Нетесов говорит, что коронавирусная пандемия, конечно, затухает, но будет делать это медленно, потому что в России население привито всего процентов на 50.
— Те, кто сильно хотел вакцинироваться, сделали это весной — летом 2021 года. Но ситуация очень изменилась, когда появился сильно отличающийся вариант — сначала дельта, а потом омикрон. Поэтому я рекомендую обязательно привиться пожилым людям вакциной от омикрона, когда она появится, — советует вирусолог.
Терапевт Варвара Веретюк также акцентирует внимание на снижающемся коллективном иммунитете:
— Новая волна ковида вполне возможна, ведь пандемия еще не закончилась, как бы ни хотелось некоторым считать иначе. Во-первых, коронавирус продолжает адаптироваться к нам, и сейчас вариант омикрон ВА.2 доминирует в США и странах Западной Европы. Также продолжается рост заболеваемости в Северной Корее, еще не закончились вспышки в Китае. Да и в России ежедневно регистрируется несколько тысяч заболевших, десятки умирают от этой инфекции.
Варвара Веретюк приводит в пример данные о том, что омикрон ВА.2 размножается в культуре клеток при температуре
— Возможно, с этим связано быстрое распространение омикрон ВА.2 и то, что он уверенно вытесняет другие варианты. Лучше сохранять бдительность. Ошибкой будет считать омикрон безобидным: да, он связан с меньшим числом случаев потери обоняния и вкуса, но хватает других симптомов, и степень тяжести болезни зависит от статуса вакцинации: привитые болеют существенно легче.
Защищают ли антитела от других видов омикрона?
Ранее высказывались предположения, что на омикроне закончится пандемия, что вирус исчерпает свои патогенные свойства и станет сезонным заболеванием. Но, как отмечает Александр Соловьев, мы видим, что с появлением омикрона ситуация никак не улучшилась:
— С конца ноября — начала декабря 2021 года, когда омикрон начал распространяться по миру, инфицировалось несопоставимо большее количество людей и большее количество смертей, чем в предыдущие волны наблюдалось. Поэтому его нельзя назвать менее смертоносным. Сейчас волны с новыми вариантами омикрона показывают, что антител даже к омикрону недостаточно для защиты.
Андрей Поздняков говорит, что сейчас около 80% населения имеют адекватный и актуальный иммунный ответ, в том числе против омикрон-штамма, но, как мы уже убедились на практике, иммунитет к коронавирусу со временем снижается:
— Люди, вакцинированные или переболевшие предыдущими штаммами, после определенного времени всё равно оказывались чувствительны к омикрону и заболевали. Такой же сценарий возможен и в этот раз. Какой-нибудь из новых штаммов, например ВА.2 или ВА.4, которые сейчас активно распространяются в ЮАР, могут преодолеть иммунную защиту и вызвать заболевание.
Александр Соловьев добавляет, что люди могут в течение года неоднократно заражаться, поэтому рано говорить о завершении пандемии:
— Но будем надеяться, что новая волна в России будет слабее всё же за счет имеющегося иммунитета. Поэтому пока придется жить и балансировать между волнами коронавируса. Важно избегать повторных заражений, потому что это небезопасно для здоровья. История с гепатитом у детей тому подтверждение. Сейчас более чем в 20 странах наблюдается острый гепатит у детей, который требует госпитализации, трансплантации печени. Связь этого с ковидом прослеживается. Это требует пристального внимания, так же, как и тема лонг-ковида.
Андрей Поздняков поясняет, что вспышка гепатита в Европе — это достаточно тяжелая форма гепатита, которая пока не расшифрована. То есть ни один из известных гепатотропных вирусов здесь ни при чем.
— У части детей фиксируются выделения аденовирусов, но каких именно, пока не уточняется. Пока это всё, что можно сказать. С конца апреля не появлялось новых публикаций ни касаемо увеличения количества таких заболевших детей, ни касаемо расшифровки. Поэтому пока мы знаем только о том, что есть вспышка гепатита, не связанная с каким-то из известных вирусов, болеют преимущественно дети, — объясняет инфекционист.
Но, обращает внимание Александр Соловьев, мы наступаем на одни и те же грабли: в период улучшения отказываемся от мер предосторожности, забываем о коронавирусе:
— Наверное, действительно люди не могут жить в напряжении годами. Но ежедневно люди умирают от коронавируса, а в пиковые моменты — тысячи в день. Это уже вошло в нашу жизнь, как погибшие от курения или ДТП, мы с этим живем, но угроза никуда не исчезла.
Ранее новосибирские врачи рассказывали, какие неврологические заболевания провоцирует ковид и как восстановиться.