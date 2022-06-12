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«Ошибкой будет считать омикрон безобидным»: когда ждать всплеска ковида и зачем избегать повторных заражений

Врачи отмечают, что антитела от одного вида ковида могут не защищать от другого

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Многие эксперты считают, что всплеск заболеваемости может начаться летом или осенью 2022 года

Многие эксперты считают, что всплеск заболеваемости может начаться летом или осенью 2022 года

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области и в России в целом значительно снизилась, но некоторые эксперты предсказывают очередной подъем осенью. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, действительно ли может начаться сильная волна, почему из-за омикрона не стоит расслабляться и защищают ли антитела к одному виду омикрона от другого.

Когда ждать новой волны в России


Терапевт, кардиолог центра семейной медицины «Здравица» Таисия Граничная не исключает вероятности новой волны коронавируса летом или в начале осени из-за распространения нового вида омикрона и снижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

— Подъема заболеваемости коронавирусом, ухудшения эпидситуации и роста госпитализаций в России можно ожидать в любой момент: и до осени, и осенью. Это связано с ожиданием более заразных вариантов вируса. Сейчас в мире их регистрируется большое количество: с рядом из них связано ухудшение ситуации то в одной, то в другой стране. В ЮАР прошла волна, вызванная ВА.4 и ВА.5. Вариант ВА.5 также обусловил новую волну в Португалии, — замечает эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Он добавляет, что в США ухудшение эпидситуации началось с распространения ВА.2.1.21, а теперь его вытесняют ВА.4 и ВА.5.

— Это неизбежный процесс, который будет наблюдаться и в России. Но когда? Думаю, что в ближайшие месяца 3–4.

Вирусологи приводят в пример другие страны, где уже идет подъем заболеваемости новыми видами омикрона

Вирусологи приводят в пример другие страны, где уже идет подъем заболеваемости новыми видами омикрона

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Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков также считает, что подъем заболеваемости возможен:

— Другое дело, что возможен тот или иной всплеск заболеваемости по массовости, но заболевание вряд ли будет тяжелым, поскольку у большей части людей был сформирован иммунный ответ. И да, возможно, это случится осенью, хотя я склоняюсь к тому, что это возможно и летом, так как миграция внутри страны всё равно сохранится.

Терапевт, пульмонолог Ольга Филоненко напоминает, что волну ожидали в мае, однако всплеска не произошло, и отмечает, что за время пандемии было больше проведено вакцинации от пневмококковой инфекции, которая являлась одним из осложнений коронавирусной пневмонии.

— Люди продолжают соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, хоть и не в полном объеме. Больше проводят общеукрепляющих мероприятий, — отмечает врач.

Вирусолог Сергей Нетесов говорит, что коронавирусная пандемия, конечно, затухает, но будет делать это медленно, потому что в России население привито всего процентов на 50.

— Те, кто сильно хотел вакцинироваться, сделали это весной — летом 2021 года. Но ситуация очень изменилась, когда появился сильно отличающийся вариант — сначала дельта, а потом омикрон. Поэтому я рекомендую обязательно привиться пожилым людям вакциной от омикрона, когда она появится, — советует вирусолог.

Терапевт Варвара Веретюк также акцентирует внимание на снижающемся коллективном иммунитете:

— Новая волна ковида вполне возможна, ведь пандемия еще не закончилась, как бы ни хотелось некоторым считать иначе. Во-первых, коронавирус продолжает адаптироваться к нам, и сейчас вариант омикрон ВА.2 доминирует в США и странах Западной Европы. Также продолжается рост заболеваемости в Северной Корее, еще не закончились вспышки в Китае. Да и в России ежедневно регистрируется несколько тысяч заболевших, десятки умирают от этой инфекции.

Сергей Нетесов считает, что лучше ждать появления вакцины непосредственно от омикрона

Сергей Нетесов считает, что лучше ждать появления вакцины непосредственно от омикрона

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Варвара Веретюк приводит в пример данные о том, что омикрон ВА.2 размножается в культуре клеток при температуре 33 °С, в то время как омикрон ВА.1, дельта и уханьский вариант размножаются при 37 °С:

— Возможно, с этим связано быстрое распространение омикрон ВА.2 и то, что он уверенно вытесняет другие варианты. Лучше сохранять бдительность. Ошибкой будет считать омикрон безобидным: да, он связан с меньшим числом случаев потери обоняния и вкуса, но хватает других симптомов, и степень тяжести болезни зависит от статуса вакцинации: привитые болеют существенно легче.

Защищают ли антитела от других видов омикрона?


Ранее высказывались предположения, что на омикроне закончится пандемия, что вирус исчерпает свои патогенные свойства и станет сезонным заболеванием. Но, как отмечает Александр Соловьев, мы видим, что с появлением омикрона ситуация никак не улучшилась:

— С конца ноября — начала декабря 2021 года, когда омикрон начал распространяться по миру, инфицировалось несопоставимо большее количество людей и большее количество смертей, чем в предыдущие волны наблюдалось. Поэтому его нельзя назвать менее смертоносным. Сейчас волны с новыми вариантами омикрона показывают, что антител даже к омикрону недостаточно для защиты.

Андрей Поздняков говорит, что сейчас около 80% населения имеют адекватный и актуальный иммунный ответ, в том числе против омикрон-штамма, но, как мы уже убедились на практике, иммунитет к коронавирусу со временем снижается:

— Люди, вакцинированные или переболевшие предыдущими штаммами, после определенного времени всё равно оказывались чувствительны к омикрону и заболевали. Такой же сценарий возможен и в этот раз. Какой-нибудь из новых штаммов, например ВА.2 или ВА.4, которые сейчас активно распространяются в ЮАР, могут преодолеть иммунную защиту и вызвать заболевание.

Эксперты напоминают, что антитела от вакцины и заболевания всё равно снижаются

Эксперты напоминают, что антитела от вакцины и заболевания всё равно снижаются

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Александр Соловьев добавляет, что люди могут в течение года неоднократно заражаться, поэтому рано говорить о завершении пандемии:

— Но будем надеяться, что новая волна в России будет слабее всё же за счет имеющегося иммунитета. Поэтому пока придется жить и балансировать между волнами коронавируса. Важно избегать повторных заражений, потому что это небезопасно для здоровья. История с гепатитом у детей тому подтверждение. Сейчас более чем в 20 странах наблюдается острый гепатит у детей, который требует госпитализации, трансплантации печени. Связь этого с ковидом прослеживается. Это требует пристального внимания, так же, как и тема лонг-ковида.

Андрей Поздняков поясняет, что вспышка гепатита в Европе — это достаточно тяжелая форма гепатита, которая пока не расшифрована. То есть ни один из известных гепатотропных вирусов здесь ни при чем.

— У части детей фиксируются выделения аденовирусов, но каких именно, пока не уточняется. Пока это всё, что можно сказать. С конца апреля не появлялось новых публикаций ни касаемо увеличения количества таких заболевших детей, ни касаемо расшифровки. Поэтому пока мы знаем только о том, что есть вспышка гепатита, не связанная с каким-то из известных вирусов, болеют преимущественно дети, — объясняет инфекционист.

Врачи переживают из-за последствий коронавируса и считают, что лучше избегать повторных заражений

Врачи переживают из-за последствий коронавируса и считают, что лучше избегать повторных заражений

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Но, обращает внимание Александр Соловьев, мы наступаем на одни и те же грабли: в период улучшения отказываемся от мер предосторожности, забываем о коронавирусе:

СЮЖЕТ

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— Наверное, действительно люди не могут жить в напряжении годами. Но ежедневно люди умирают от коронавируса, а в пиковые моменты — тысячи в день. Это уже вошло в нашу жизнь, как погибшие от курения или ДТП, мы с этим живем, но угроза никуда не исчезла.

Ранее новосибирские врачи рассказывали, какие неврологические заболевания провоцирует ковид и как восстановиться.

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