«Ошибкой будет считать омикрон безобидным»: когда ждать всплеска ковида и зачем избегать повторных заражений

Защищают ли антитела от других видов омикрона?

Ранее высказывались предположения, что на омикроне закончится пандемия, что вирус исчерпает свои патогенные свойства и станет сезонным заболеванием. Но, как отмечает Александр Соловьев, мы видим, что с появлением омикрона ситуация никак не улучшилась:



— С конца ноября — начала декабря 2021 года, когда омикрон начал распространяться по миру, инфицировалось несопоставимо большее количество людей и большее количество смертей, чем в предыдущие волны наблюдалось. Поэтому его нельзя назвать менее смертоносным. Сейчас волны с новыми вариантами омикрона показывают, что антител даже к омикрону недостаточно для защиты.



Андрей Поздняков говорит, что сейчас около 80% населения имеют адекватный и актуальный иммунный ответ, в том числе против омикрон-штамма, но, как мы уже убедились на практике, иммунитет к коронавирусу со временем снижается:



— Люди, вакцинированные или переболевшие предыдущими штаммами, после определенного времени всё равно оказывались чувствительны к омикрону и заболевали. Такой же сценарий возможен и в этот раз. Какой-нибудь из новых штаммов, например ВА.2 или ВА.4, которые сейчас активно распространяются в ЮАР, могут преодолеть иммунную защиту и вызвать заболевание.