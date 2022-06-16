Хирург, создавший «патриотичные» импланты для груди, застраховал руки на 10 миллионов из-за угроз

Московский пластический хирург Евгений Добрейкин опубликовал тестовые образцы новых «патриотичных» имплантов для груди «Росгрудь». После огромного количества хейта и угроз доктор решил застраховать свою жизнь. Особое внимание он уделил рукам и застраховал их на 10 миллионов рублей.
— После публикации видеопрезентации новых имплантов было очень много хейта, — рассказал MSK1.RU Евгений Добрейкин. — И в комментариях писали, и в личные сообщения, и на мой номер (хотя я его на время убирал). Чаще всего негативные сообщения присылали жители Украины, российские граждане единично — в основном те, кто уехал. Было много угроз отрезать или сломать мне руки, поэтому мы решили перестраховаться.
Идею создания «патриотичных» имплантов Евгений Добрейкин вынашивал уже давно, но решил реализовать ее из-за последних событий.
— Мы хотели сделать что-то адаптированное под нашу страну, — делится с MSK1.RU Евгений Добрейкин. — В связи с такими событиями кризисными в стране мы решили, что нанесение именно нашей национальной символики будет хорошей идеей.
Пластический хирург презентовал импланты «Росгрудь» в конце мая. Он показал два варианта дизайна с национальной символикой — с российским триколором и военным камуфляжем. По словам Добрейкина, продукт создан для тех, кто хочет носить патриотические символы «прямо у сердца».
Пока новые импланты находятся в стадии тестирования.
— Перед тем как запустить какой-то продукт, нужно иметь понимание, будет он востребован или нет, потому что это затратное дело, — отметил Добрейкин.
Технология производства точно такая же, как и для обычных имплантов. Отличается «Росгрудь» лишь изображением с внутренней поверхности импланта. Производиться они будут в Бразилии или Корее.
Пластический хирург отметил, что получил много сообщений от заинтересованных новым продуктом клиентов.
— Когда мы выпустили тестовые образцы, в первый же день много желающих написали, — поделился с MSK1.RU Евгений Добрейкин. — Люди начали интересоваться именно этим продуктом. По цене новые импланты будут дороже обычных на 20–30%.
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