Хирург, создавший «патриотичные» импланты для груди, застраховал руки на 10 миллионов из-за угроз

Московский пластический хирург Евгений Добрейкин опубликовал тестовые образцы новых «патриотичных» имплантов для груди «Росгрудь». После огромного количества хейта и угроз доктор решил застраховать свою жизнь. Особое внимание он уделил рукам и застраховал их на 10 миллионов рублей.

— После публикации видеопрезентации новых имплантов было очень много хейта, — рассказал MSK1.RU Евгений Добрейкин. — И в комментариях писали, и в личные сообщения, и на мой номер (хотя я его на время убирал). Чаще всего негативные сообщения присылали жители Украины, российские граждане единично — в основном те, кто уехал. Было много угроз отрезать или сломать мне руки, поэтому мы решили перестраховаться.