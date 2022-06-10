Яйца и еще 3 продукта, отвращение к которым может предупредить о развитии рака

Сладкое становится соленым, кислое — горьким. Это знают все пациенты, которые сталкивались с лечением рака. До сих пор это считали побочным эффектом лечения. Но теперь есть доказательства того, что отвращение к пище может вызвать сама болезнь, рассказывает «Доктор Питер».



К такому выводу пришел ученый Турстан Брюин, который посвятил жизнь изучению непереносимости алкоголя и изменению вкусов у людей, больных раком. В одном из своих исследований, опубликованном в журнале клинической радиологии, он отметил: у каждого четвертого из обследуемых им пациентов отмечалось отвращение к определенным продуктам.

