6 российских брендов шампуней, которые спасут ваши волосы: рейтинг косметолога
Поставки прекращаются, западные производители продолжают уходить из страны, но отчаиваться не стоит
Конечно, терять любимый продукт — это совсем неприятно. Особенно если вы пользовались определенной маркой много лет, она вам полностью подходила и менять уход вы пока не собирались, рассказывает «Доктор Питер». Не стоит отчаиваться, уверена косметолог Ксения Титова. Среди росссийских производителей тоже есть достойные, вы точно сможете найти подходящий вам шампунь и кондиционер для волос.
Ксения Титова — косметолог, блогер.
— Главное свойство шампуня — очистить кожу голову. Эффективно и безопасно. Вот про безопасные шампуни и поговорим! — говорит косметолог.
Эксперт составила свой рейтинг уходовых средств для волос и кожи головы. Возможно, среди них есть тот, что подойдет и вам.
Шампунь «Кудзитол»
— Это разработка российских трихологов, на рынке он давно. Предназначен для тех, у кого есть проблема выпадения волос. Помимо этого, шампунь прекрасно подходит для чувствительной кожи головы, устраняет зуд и регулирует выработку кожного салата. Подходит для ежедневного применения, — рассказывает Ксения Титова.
Производитель этого шампуня — ООО «Наутилус». Компания имеет государственную лицензию, если зайти к ним на сайт, то можно увидеть, что, помимо выпуска продукции, они обучают врачей-трихологов, медицинский персонал и парикмахеров.
«Сочетание в формуле шампуня растительного протеинового комплекса и экстракта Кудзю оказывает противовоспалительный и бактерицидный эффект, укрепляет корни волос. Входящие в состав компоненты регулируют деятельность сальных желез кожи головы, придавая волосам блеск, природную красоту и пышность», — говорится в описании к шампуню.
Помимо шампуня, можно найти и гель «Кудзитол» — это косметический препарат, предназначенный для борьбы с выпадением волос, а также перхотью и себореей.
Ценник — средний по рынку. Так, на сайте цена шампуня — 1260 рублей за 200 мл, геля — 2023 рубля за 100 мл.
Бренд Levrana
— Любителям экокосметики рекомендую обратить внимание на бренд Levrana. Составы у них натуральные, средства не тестируются на животных, и цена приятная! Разумеется, если стоит задача решить серьезную проблему, экокосметика для этого не годится, но как уходовое средство за волосами — зер гут! — отмечает Ксения Титова.
Бренд Levrana — довольно популярная экокосметика. В ассортименте можно найти не только шампуни и кондиционеры. Производитель предлагает сыворотки, гели для умывания, тоники, кремы, маски для лица, дезодоранты… А также товары для животных, полезную еду и БАДы.
На официальном сайте можно найти жидкие и твердые шампуни, кондиционеры, спреи для волос. Цена колеблется от 300 до 550 рублей за продукт.
Бренд Perfect Hair PHILOSOPHY
— Это шампунь российско-испанского профессионального бренда. У них есть как мужская, так и женская линейки. В том числе и шампуни, рекомендованные при андрогенном выпадении волос (Alfa Block shampoo 1% Kopyrrol), — говорит эксперт.
Копиррол — это миноксидилоподобное вещество, блокирующее альфа-редуктазу, которая ответственна за превращение тестостерона в дигидротестостерон (именно он и вызывает выпадение). Но в отличие от миноксидила не вызывает синдром отмены, поэтому действует более мягко и безопасно.
В личном рейтинге косметолога следующие продукты этого бренда:
- освежающий шампунь с ментолом Hair shampoo mint;
- шампунь для идеального блеска Hair shampoo liquid silk;
- и восстанавливающий шампунь для поврежденных волос с коллагеном — Hair shampoo collagen.
Бренд позиционирует себя как профессиональный уход, над созданием продукции трудились врачи-трихологи из России и Европы. «Продукты предназначены исключительно для специалистов трихологов и дерматокосметологов», — говорится на официальном сайте. Так что проконсультируйтесь с врачом перед применением.
В ассортименте можно найти шампуни, кондиционеры, маски для волос, лосьоны и другие уходовые средства. Как и полагается, они разделены по типам волос: для сухих, жирных, тонких, окрашенных. Также есть косметика и для тех, у кого проблемы с кожей головы, например себорея.
Ценник на товары разный. Так, шампуни можно найти от 1100 до 2500 рублей, кондиционеры и сыворотки будут стоить около 3 тысяч, а лосьоны — от 4 тысяч рублей.
Кстати
Некоторые женщины до сих пор верят в силу лошадиного шампуня. Мол, никаких дорогих средств не надо, волосы колоситься будут аки грива у ахалтекинской лошади! И вообще вся богема использует его для красивой шевелюры.
— Интересно мне посмотреть на того человека, которому это пришло в голову! Лошадь и человек — существа хоть и идущие бок о бок веками, но всё же совсем разные. И то, что подходит одному, совсем не подходит другому, — говорит Ксения Титова.
Лошадиные волосы и кожа значительно толще, чем наша, и имеют другой рН. А значит, состав не соответствует человеческим потребностям. Лошадиный шампунь — щелочной. Он способствует раскрытию чешуек волоса, и, как правило, подобные шампуни считаются техническими, когда нужно подготовить волос для проникновения составов внутрь. Отсюда и вымывание краски и порча структуры волос, когда таким средством решается воспользоваться женщина.
Бренд ARAVIA Professional
— Обратите внимание на Aravia Hydra Pure Shampoo. Это средство предназначено для сухих и обезвоженных волос. Бессульфатный шампунь, который прекрасно очищает кожу головы, содержит аминокислоты, восстанавливающие поврежденные волосы. Шампунь уменьшает влияние жесткой водопроводной воды на локоны, поэтому при регулярном применении они становятся более мягкими и послушными, — рассказывает эксперт.
Бренд Aravia на рынке уже 11 лет, производитель выпускает как профессиональную косметику, так и средства для домашнего ухода. На официальном сайте бренда можно найти шампуни, маски, кремы, кондиционеры и спреи для волос. Уход тоже делится на категории: для роста волос, увлажняющий, восстанавливающий, очищающий, для окрашенных и осветленных волос.
Ценник колеблется от 750 до 1,5 тысячи рублей.
Бренд Green mama
— Экокосметика по демократичным ценам. Она считается уходовой, поэтому рассчитывать на лечебный эффект не стоит. Но тем не менее безопасный и качественный уход за волосами обеспечен, — поясняет косметолог.
«Содержание природных компонентов в косметических средствах Green Mama составляет 98–99%. Это высококачественные растительные масла — миндальное, кунжутное, масла зародышей пшеницы, карите, экстракты российских лекарственных растений, 100% натуральные эфирные масла», — сообщается на официальном сайте бренда.
В ассортименте есть шампуни, бальзамы, масла, тоники, маски. Выбрать средство можно, ориентируясь на свой тип волос. Цены и правда весьма приятные — от 98 до 458 рублей.
Бренд Savonry
— И последний из списка — экобренд Savonry, который также имеет широкую линейку шампуней для разных типов волос, включая твердые. Они похожи на мыло, пользоваться нужно так же: наносить на корни волос, вспенивать и смывать, — говорит Ксения Титова.
Вся продукция бренда изготавливается вручную из натуральных ингредиентов. Средства не тестируют на животных. А чтобы продукция была максимально свежая, ее производят только под заказ.
На официальном сайте бренда можно найти масла, маски, шампуни, твердые шампуни и бальзамы для волос. Цена — от 250 до 850 рублей.