6 российских брендов шампуней, которые спасут ваши волосы: рейтинг косметолога

В ассортименте можно найти шампуни, кондиционеры, маски для волос, лосьоны и другие уходовые средства. Как и полагается, они разделены по типам волос: для сухих, жирных, тонких, окрашенных. Также есть косметика и для тех, у кого проблемы с кожей головы, например себорея.



Ценник на товары разный. Так, шампуни можно найти от 1100 до 2500 рублей, кондиционеры и сыворотки будут стоить около 3 тысяч, а лосьоны — от 4 тысяч рублей.



Кстати



Некоторые женщины до сих пор верят в силу лошадиного шампуня. Мол, никаких дорогих средств не надо, волосы колоситься будут аки грива у ахалтекинской лошади! И вообще вся богема использует его для красивой шевелюры.



— Интересно мне посмотреть на того человека, которому это пришло в голову! Лошадь и человек — существа хоть и идущие бок о бок веками, но всё же совсем разные. И то, что подходит одному, совсем не подходит другому, — говорит Ксения Титова.



Лошадиные волосы и кожа значительно толще, чем наша, и имеют другой рН. А значит, состав не соответствует человеческим потребностям. Лошадиный шампунь — щелочной. Он способствует раскрытию чешуек волоса, и, как правило, подобные шампуни считаются техническими, когда нужно подготовить волос для проникновения составов внутрь. Отсюда и вымывание краски и порча структуры волос, когда таким средством решается воспользоваться женщина.

