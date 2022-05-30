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Сибирячка дважды потеряла пересаженные почки: врачи спасали ее от гигантской аневризмы

Врачи спасли ее с помощью малоинвазивной операции

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Женщину выписали из учреждения через день после операции

Женщину выписали из учреждения через день после операции

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Врачи клиники Мешалкина спасли 39-летнюю женщину с гигантской аневризмой. Жительница Омска перенесла две трансплантации почки, но органы не прижились, поэтому ей пришлось 13 лет находиться на гемодиализе. Это и вызвало аневризму наружной подвздошной артерии.

— Так называемые мешотчатые аневризмы, имеющие вид небольшого тонкостенного мешка, заполненного артериальной кровью, характеризуются высоким риском разрыва с последующим развитием массивного внутреннего кровотечения. В связи с этим пациентке было показано хирургическое лечение. Однако неоднократные перенесенные ранее вмешательства затрудняли «открытый» доступ в брюшную полость, — цитирует пресс-служба Павла Игнатенко, заведующего кардиохирургическим отделением сосудистой патологии и гибридных технологий НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина.

Также из-за гемодиализа были деформированы и стали хрупкими другие сосуды. Поэтому врачи решили отказаться от открытой операции и провели малоинвазивное вмешательство — эндоваскулярное протезирование пораженного участка. Женщине через бедренную артерию поставили специальный протез. Ее выписали из учреждения через день после операции.

Ранее в клинике Мешалкина другой пациентке пересадили часть собственного сердца.

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