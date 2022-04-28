Девушке пересадили часть собственного сердца в новосибирской клинике Мешалкина
Во всем мире такое же вмешательство делали всего два раза
Новосибирские кардиохирурги из клиники Мешалкина провели «процедуру Росса» (ее впервые провел британский врач Дональд Росс в 1967 году). Они пересадили молодой женщине с аномальным развитием аортального клапана ее же собственный клапан из легочной артерии через 6-сантиметровый разрез.
Операцию можно было выполнить куда более простым способом, разрезав грудную клетку и заменив пораженную часть органа синтетическим протезом.
— Имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни девушки, — рассказал директор института патологии кровообращения клиники Мешалкина Александр Владимирович Богачев-Прокофьев. — Она была бы ограничена в физической активности, нуждалась в пожизненной антикоагулянтной (кроверазжижающей) терапии. Учитывая молодой возраст пациентки и планирование в дальнейшем беременности и вынашивания ребенка, мы решили выполнить процедуру Росса.
В ходе такого вмешательство аномально развитую часть сердца заменяют собственным клапаном легочной артерии человека. В этом случае пациенту не грозят такие серьезные осложнения, как образование тромбов и инфекции.
— В позицию забранного легочного клапана имплантировали специально обработанный имплант, забранный у донора. Весь объем вмешательства выполнили через мини-доступ в 6 см, что стало щадящей альтернативой стандартному срединному доступу, заключающемуся в рассечении грудины от 18 до 20 см, — добавил кардиохирург.
Во всем мире процедуру Росса через такой маленький доступ до этого проводили всего два раза, а в России — никогда до этого случая.
Благодаря этому пациентка восстановилась всего за несколько дней и может вернуться к полноценной жизни и в будущем стать матерью.
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