Девушке пересадили часть собственного сердца в новосибирской клинике Мешалкина

Новосибирские кардиохирурги из клиники Мешалкина провели «процедуру Росса» (ее впервые провел британский врач Дональд Росс в 1967 году). Они пересадили молодой женщине с аномальным развитием аортального клапана ее же собственный клапан из легочной артерии через 6-сантиметровый разрез.



Операцию можно было выполнить куда более простым способом, разрезав грудную клетку и заменив пораженную часть органа синтетическим протезом.

— Имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни девушки, — рассказал директор института патологии кровообращения клиники Мешалкина Александр Владимирович Богачев-Прокофьев. — Она была бы ограничена в физической активности, нуждалась в пожизненной антикоагулянтной (кроверазжижающей) терапии. Учитывая молодой возраст пациентки и планирование в дальнейшем беременности и вынашивания ребенка, мы решили выполнить процедуру Росса.