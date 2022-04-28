СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 72.88
eur 75.92
Тема дняРеку 1-ю Ельцовку предложили передвинуть
Все новости
Все новости

Девушке пересадили часть собственного сердца в новосибирской клинике Мешалкина

Во всем мире такое же вмешательство делали всего два раза

1 793
Сложное вмешательство провели малоинвазивным способом

Сложное вмешательство провели малоинвазивным способом

Поделиться

Новосибирские кардиохирурги из клиники Мешалкина провели «процедуру Росса» (ее впервые провел британский врач Дональд Росс в 1967 году). Они пересадили молодой женщине с аномальным развитием аортального клапана ее же собственный клапан из легочной артерии через 6-сантиметровый разрез.

Операцию можно было выполнить куда более простым способом, разрезав грудную клетку и заменив пораженную часть органа синтетическим протезом.

— Имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни девушки, — рассказал директор института патологии кровообращения клиники Мешалкина Александр Владимирович Богачев-Прокофьев. — Она была бы ограничена в физической активности, нуждалась в пожизненной антикоагулянтной (кроверазжижающей) терапии. Учитывая молодой возраст пациентки и планирование в дальнейшем беременности и вынашивания ребенка, мы решили выполнить процедуру Росса.

В ходе такого вмешательство аномально развитую часть сердца заменяют собственным клапаном легочной артерии человека. В этом случае пациенту не грозят такие серьезные осложнения, как образование тромбов и инфекции.

— В позицию забранного легочного клапана имплантировали специально обработанный имплант, забранный у донора. Весь объем вмешательства выполнили через мини-доступ в 6 см, что стало щадящей альтернативой стандартному срединному доступу, заключающемуся в рассечении грудины от 18 до 20 см, — добавил кардиохирург.

Во всем мире процедуру Росса через такой маленький доступ до этого проводили всего два раза, а в России — никогда до этого случая.

Благодаря этому пациентка восстановилась всего за несколько дней и может вернуться к полноценной жизни и в будущем стать матерью.

Ранее НГС писал об уникальной операции на сердце беременной женщины.

По теме (5)

кардиохирургияоперация на сердцеклиника Мешалкина
  • ЛАЙК10
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2