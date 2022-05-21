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5 простых привычек, которые помогают снизить уровень сахара в крови

Соблюдать их полезно и при диабете, и при незначительном превышении уровня глюкозы

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Питанию при повышенном уровне сахара в крови стоит уделить особое внимание

Питанию при повышенном уровне сахара в крови стоит уделить особое внимание

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Повышенный уровень сахара в анализах крови — это тревожный сигнал, рассказывает «Доктор Питер». Если цифры отклонились от нормы ненамного, стоит не откладывая проанализировать свой образ жизни и пересмотреть его при необходимости.

Какой сахар в крови опасен для человека


— В норме уровень сахара (глюкозы) крови из вены натощак — до 6,1 ммоль/л, через 2 часа после еды — до 7,8 ммоль/л, — пояснила «Доктору Питеру» врач-эндокринолог Гульнара Белоусова. — При сахарном диабете уровень глюкозы равен или выше 7,0 ммоль/л, через 2 часа после еды — 11,1 ммоль/л и выше. Повышение же уровня глюкозы крови больше 8,0 ммоль/л оказывает токсическое воздействие на поджелудочную железу, повреждая клетки, которые вырабатывают инсулин.

Гульнара Белоусова — эндокринолог центра семейной медицины «Здравица» в Новосибирске.

Особенно опасно для сосудов сердца и головного мозга повышение сахара в крови после еды. Так, при очень высоких цифрах уровня глюкозы крови (более 13,0 ммоль/л) в моче могут появиться кетоны (маркеры нарушений углеводного обмена), и это состояние может потребовать госпитализации в стационар, отмечает врач.

При выявлении сахарного диабета сразу назначаются сахароснижающие препараты.

Может ли быть сахарный диабет у людей, которые не едят сладкое


— Да, может, — уверяет эндокринолог. — При этом заболевании происходит нарушение выработки инсулина и/или нарушение чувствительности клеток организма к нему.

Инсулин нужен для того, чтобы пропускать глюкозу в клетку. Если его мало или клетки организма его не чувствуют, глюкоза остается в крови. Причина — в нарушении обменных процессов внутри организма, а неправильное питание лишь усугубляет ситуацию, ускоряет развитие сахарного диабета.

Как снизить уровень сахара в крови


— В первое время при небольшом повышении уровня глюкозы крови на фоне диеты в ряде случаев можно добиться нормализации углеводного обмена, — объясняет Гульнара Белоусова. — Но, как правило, этот эффект не сохраняется на длительный период. За время отсутствия терапии будут развиваться осложнения. Чем раньше начать лечение, тем лучше результат. Современные сахароснижающие препараты не только эффективно и безопасно снижают глюкозу крови, но и предотвращают развитие сердечно-сосудистых осложнений, продлевают жизнь пациентам.

Цель лечения сахарного диабета — не в том, чтобы увидеть правильную цифру в анализе, а в обеспечении хорошего качества жизни без осложнений и увеличении ее продолжительности, считает врач.

Что можно есть диабетикам


— Питание — часть лечения сахарного диабета, — объясняет врач-эндокринолог. — Речь не идет о жестких ограничениях. Резкое ограничение калорийности и голодание противопоказаны. Для начала нужно максимально ограничить жиры (прежде всего — животного происхождения) и сладкие продукты. Умеренно стоит употреблять продукты, состоящие преимущественно из сложных углеводов и белков. Следует выбирать углеводы в составе овощей, цельнозерновых, молочных продуктов.

При диабете не доказана польза приема витаминов (при отсутствии признаков авитаминоза), микроэлементов, различных БАДов.

5 правил снижения сахара в крови


— Если сахар в крови повышен незначительно, понизить его без таблеток можно, соблюдая режим питания, — объяснила нутрициолог Александра Лысенкова.

1. Исключить быстрые углеводы в виде сладкого, выпечки, фастфуда, сладких напитков, газировки, соусов (кетчупа).

2. Исключить такие гарниры, как картофельное пюре, нецельнозерновые макароны и белый рис.

3. Сделать в питании упор на термически обработанные, сырые и квашеные овощи (1/2 тарелки), качественный белок — рыба, морепродукты, субпродукты, птица, мясо — кролик, говядина, баранина, бобовые (1/4 тарелки) и медленные углеводы — гречка, дикий рис, пшено, киноа, цельнозерновые крупы (1/4 тарелки).

Важно не есть углеводы отдельно (они усваиваются быстро и вызывают резкие скачки сахара в крови). Лучше сочетать углеводы с белковой пищей. Белок замедляет процесс пищеварения, надолго сохраняя чувство сытости, а также снижает скорость попадания глюкозы в кровоток.

4. Не забываем про полезные жиры в каждый прием пищи — яйца, жирные сорта рыб, нерафинированные сыродавленные растительные масла, сырые орехи и семечки, авокадо, оливки.

В орехах сбалансировано содержание растительных белков, клетчатки и полезных жиров, которые помогают удерживать в норме уровень сахара.

Для контроля сахара в крови подойдут такие сочетания: яйца и тосты из цельнозернового хлеба, овсяная каша и йогурт, курица с бурым рисом, крекеры и сыр.

5. Любые физические упражнения снижают уровень сахара в крови.

— При сахарном диабете рекомендуются аэробные физические нагрузки продолжительностью 30–40 минут ежедневно, — рассказала врач-эндокринолог Гульнара Белоусова. — Важна регулярность. Физическая активность улучшает качество жизни, помогает снизить и удержать массу тела.

При высоком сахаре полезны махи руками


— Физические нагрузки должны быть дозированными индивидуально для каждого человека. Продолжительность нагрузок легкой и умеренной интенсивности, таких как ходьба, плавание, езда на велосипеде, должна составлять 45–60 минут в день не реже трех раз в неделю, — уверена и терапевт Медицинской клиники НАКФФ Татьяна Налегач. — Что касается махов руками — подобные упражнения направлены на стимуляцию лимфатического русла, так как лимфатические сосуды не имеют своего сердца и клапанов. Поэтому движение лимфы стимулирует только работа поперечно-полосатых мышц. А в плечевом поясе находятся самые крупные скопления лимфатических узлов и сосудов. Данные упражнения положительно влияют на работу всех органов, в том числе влияют и на инсулинорезистентность или сахарный диабет.

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