5 простых привычек, которые помогают снизить уровень сахара в крови

— Да, может, — уверяет эндокринолог. — При этом заболевании происходит нарушение выработки инсулина и/или нарушение чувствительности клеток организма к нему.



Инсулин нужен для того, чтобы пропускать глюкозу в клетку. Если его мало или клетки организма его не чувствуют, глюкоза остается в крови. Причина — в нарушении обменных процессов внутри организма, а неправильное питание лишь усугубляет ситуацию, ускоряет развитие сахарного диабета.



Как снизить уровень сахара в крови

— В первое время при небольшом повышении уровня глюкозы крови на фоне диеты в ряде случаев можно добиться нормализации углеводного обмена, — объясняет Гульнара Белоусова. — Но, как правило, этот эффект не сохраняется на длительный период. За время отсутствия терапии будут развиваться осложнения. Чем раньше начать лечение, тем лучше результат. Современные сахароснижающие препараты не только эффективно и безопасно снижают глюкозу крови, но и предотвращают развитие сердечно-сосудистых осложнений, продлевают жизнь пациентам.

