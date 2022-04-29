«Проблему должны решать управленцы»: как нас убивает городская пыль и есть ли от нее защита — мнения врачей

— Загрязнения воздуха на улице приводят к тому, что 40% людей умирают от ишемической болезни сердца, еще 40% — от инсульта, от обструктивной болезни легких — 11%, от рака легких — 6%, на детские острые инфекции нижних отделов дыхательных путей приходится 3%. Главным источником загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов являются частицы пыли, оксида азота, формальдегида, фенола, хлористого водорода, сероводорода, частички резины от шин, выхлопных газов и так далее.



Татьяна Овсянникова добавляет, что в составе пыли могут быть двуокись серы и азота, а в определенных ситуациях токсичные частицы угарного газа, свинца, кремния, ртути, мышьяка, кадмия — наиболее частые индикаторы загрязнения окружающей среды. Нахождение таких веществ в воздухе оказывает влияние на наш иммунитет, приводит к его снижению и раздражению органов дыхания.

— Наши бронхи снабжены слизистой оболочкой, образовавшей клеточный эпителий с ресничками, которые выполняют функцию фильтра. Реснички держат посторонние частицы дыма, пыли, микроорганизмов и вирусов. Таким образом, в легкие должен попадать только очищенный воздух. Если концентрация пыли высока, работа данного фильтра нарушается, так как реснички парализуются и скручиваются. Частицы пыли с большим трудом выводятся из дыхательных путей и в некоторых случаях остаются в легких человека, вызывая заболевания, — комментирует Татьяна Овсянникова.