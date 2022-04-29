«Проблему должны решать управленцы»: как нас убивает городская пыль и есть ли от нее защита — мнения врачей
Нужно обращать внимание на кашель, головную боль, одышку
Разговоры об обилии пыли в Новосибирске никак не улягутся, как и сама пыль. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, симптомы каких заболеваний вызывает пыль, что можно сделать для их предотвращения, помогут ли маски и как еще можно решить эту городскую проблему.
Почему вредна пыль
Главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова отмечает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха является самой значимой угрозой здоровью человека:
— Загрязнения воздуха на улице приводят к тому, что 40% людей умирают от ишемической болезни сердца, еще 40% — от инсульта, от обструктивной болезни легких — 11%, от рака легких — 6%, на детские острые инфекции нижних отделов дыхательных путей приходится 3%. Главным источником загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов являются частицы пыли, оксида азота, формальдегида, фенола, хлористого водорода, сероводорода, частички резины от шин, выхлопных газов и так далее.
Татьяна Овсянникова добавляет, что в составе пыли могут быть двуокись серы и азота, а в определенных ситуациях токсичные частицы угарного газа, свинца, кремния, ртути, мышьяка, кадмия — наиболее частые индикаторы загрязнения окружающей среды. Нахождение таких веществ в воздухе оказывает влияние на наш иммунитет, приводит к его снижению и раздражению органов дыхания.
— Наши бронхи снабжены слизистой оболочкой, образовавшей клеточный эпителий с ресничками, которые выполняют функцию фильтра. Реснички держат посторонние частицы дыма, пыли, микроорганизмов и вирусов. Таким образом, в легкие должен попадать только очищенный воздух. Если концентрация пыли высока, работа данного фильтра нарушается, так как реснички парализуются и скручиваются. Частицы пыли с большим трудом выводятся из дыхательных путей и в некоторых случаях остаются в легких человека, вызывая заболевания, — комментирует Татьяна Овсянникова.
Какие заболевания вызывает
Аллерголог-иммунолог клинико-диагностической поликлиники Новосибирской областной больницы Ирина Мазотова уверена, что риски аллергических заболеваний несет не только пыль, но вся экология в целом: и пыльца, и домашняя пыль, в которой основной аллерген — пищеварительные ферменты-пептиды пылевого клеща, примеси воздуха, стиральные порошки, прочие бытовые химикаты.
Сезонное обострение аллергии, уточняет она, наступает уже в марте, когда начинается поллиноз (сезонный аллергический риноконъюнктивит — заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений). Если аллерген круглогодичный, то человек страдает и зимой, и летом.
— При нарушении функции слизистой оболочки носа и носоглотки возникает гипотрофия слизистой и аллергический насморк. Факторы окружающей среды повреждают эпителиальные клетки, при этом очистительная функция слизистой нарушается. Этот неприятный симптом часто переходит в качественно другое, более тяжелое заболевание — атопическую бронхиальную астму. Как правило, аллергический ринит сопутствует бронхиальной астме. Чем раньше выявляется аллергический ринит и чем раньше его начинают лечить, тем больше вероятность того, что он не перетечет в астму, — поясняет Ирина Мазотова.
Врач аллерголог-иммунолог, главный врач медицинского департамента ООО «Инвитро — Сибирь» Юлия Селихова подчеркивает, что в плане развития аллергии (аллергический риноконьюктивит, бронхиальная астма) наибольшую опасность представляют органические компоненты грунтовой пыли, которые в силу белковой структуры могут стать аллергенами: продукты жизнедеятельности животных, птиц и насекомых, пыльца растений, плесневые грибки.
— Помимо прямого аллергенного действия, пыль как источник чужеродных для слизистых оболочек человека веществ может выступать в качестве инициатора развития аллергии к другим безобидным белкам. Для пациентов, уже страдающих респираторной аллергией, имеющих в связи с этим повышенную чувствительность слизистых, запыленность будет провоцировать обострение заболевания, — добавляет Юлия Селихова.
Врач-терапевт сети многопрофильных клиник «Смитра» Галина Мишурова замечает, что особенно опасен загрязненный воздух для детей, людей пожилого возраста, пациентов с легочными заболеваниями, такими как бронхиальная астма, хронический бронхит, для людей, перенесших пневмонию, и с дыхательной недостаточностью после перенесенного коронавируса. Также ухудшение состояния может отмечаться у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — повышение артериального давления, усиление головной боли, учащение приступов стенокардии.
Татьяна Овсянникова советует обратить внимание на появление кашля, чихания, отдышки, давления за грудиной, ощущения нехватки воздуха или непереносимости физической нагрузки. Всё это может сопровождаться тревогой и даже паническими атаками.
— Частицы пыли раздражают слизистую стенку дыхательных путей и могут усугубить течение хронических заболеваний, например, аллергических, бронхолегочных, ЛОР-органов. Из-за частых контактов с пылью может развиться хронический бронхит, ринит, синусит, бронхиальная астма, если есть предрасположенность. Кроме того, при высоком уровне загрязнения воздуха могут быть симптомы интоксикации в целом — головные боли, головокружения, тошнота, — говорит пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко.
Врач аллерголог-иммунолог, вакцинолог «ЕвроМед клиники» Галина Вострикова (Насонова) отмечает, что слизистая глаз также страдает из-за механических повреждений пылью и проникновения патогенов. Пыль может провоцировать ухудшение состояния людей, страдающих кожными заболеваниями.
Врач-терапевт медицинского центра «Эффективная клиника АС» Алена Тимченко считает, что вряд ли одна пыль может вызвать какое-то заболевание, скорее, она выступает дополнительным фактором риска или отягощающим:
— Аллергию на домашнюю пыль вызывает не сама пыль, а клещ. Городская пыль может выступать переносчиком аллергенов-пыльцы, растений или химических веществ, по аналогии с тополиным пухом, которые сами по себе аллергенами не являются.
Как решать эту проблему
Галина Вострикова уверена, что минимизация рисков негативного влияния городской экологии должна заключаться прежде всего в работе муниципалитета по очищению городской среды. А сами люди, имеющие какие-либо из перечисленных заболеваний, с помощью доктора должны контролировать проявления, то есть попытаться профилактировать обострение, достичь ремиссии заболевания в случае его развития, что сделает их более устойчивыми ко всем внешним агрессивным воздействиям.
— Проблему дорожной пыли должны решать управленцы, если им не безразлично здоровье жителей города. Для эффективной защиты от пыли в городе необходимо увеличить количество и плотность зеленых насаждений. При этом посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников и заканчивая высокими хвойными деревьями. Для оздоровления городских почв тоже нужны мероприятия вплоть до замены почвенного слоя, особенно загрязненных участков, обработки почвы производными разложения органических веществ, которые связывают тяжелые металлы и переводят в состояние доступных для растений, — рекомендует Татьяна Овсянникова.
По ее словам, в бесснежный период в сухую погоду нужно осуществлять полив улиц, особенно в центральной части города, для предотвращения содержания пылесодержащих частиц и попадания токсичных веществ на кожу.
— И человек сам должен подумать о своей безопасности — стараться не открывать окна, ограничить контакт с пылью, а при ее скоплении использовать средства защиты. Не рекомендуются прогулки детей в ветреную погоду. Но полностью избавится от пыли невозможно. Да и не нужно. Без пыли мы бы не видели природных шедевров — закатов и восходов, чудесные краски которых обязаны своей красотой пыли, рассеянной в воздухе. Содержащийся в воздухе водяной пар тоже не мог бы превращаться в жидкость, если бы не было пыли. Без нее у нас бы не было ни дождей, ни снега. Пыль — это нормально, нам только нужно убрать экологическую агрессию пыли, — убеждена Татьяна Овсянникова.
Юлия Селихова рекомендует выбирать место жительства вдали от автомагистралей и крупных производств:
— Доказано, что у проживающих рядом с автомобильными дорогами чаще развивается респираторная аллергия. После возвращения с улицы умываться, промывать нос и полоскать горло 0,9% раствором хлорида натрия. Проветривать помещения утром и после дождя, когда концентрация пыли меньше. А еще лучше вместо прямого проветривания использовать бризеры с фильтрацией поступающего в помещение воздуха. Пить больше жидкости для того, чтобы органам детоксикации было легче выполнять свою работу.
Она также напоминает о необходимости масок и респираторов: чем выше степень фильтрации, тем больше защита от вредных веществ.
— Для примера: в азиатских странах повсеместное ношение масок на улицах вошло в привычку задолго до COVID-19. Одна из причин — убеждение, основанное на национальной философии и традиционной медицине, что правильное дыхание является залогом хорошего здоровья, с чем сложно не согласиться, — отмечает Юлия Селихова.
Галина Вострикова при этом советует специальные маски с противопылевыми и противопыльцевыми фильтрами.
Галина Мишурова дополняет, что при необходимости нужно принять противоаллергический препарат коротким курсом — 5–7 дней, а при ухудшении состояния — нарастании одышки, учащении приступов бронхиальной астмы и стенокардии — необходимо обратиться к врачу.
— При подозрении у пациента аллергии, мы делаем накожные пробы, чтобы выявить конкретные аллергены. Если этот метод не дает результат, делается специфический IgE. Берется кровь из вены и лабораторно делается проверка на аллергены. Стационарно проводятся провокационные назальные пробы, — объясняет Ирина Мазотова.
А самым эффективным способом лечения аллергии, по словам Ирины Мазотовой, является АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия:
— В течение пяти лет вне периода аллергии пациенту вводится причинно-значимый аллерген по определенной схеме. Главное вовремя выявить аллерген, исключить или минимизировать его воздействие и начать лечение. Этот вид лечения назначается и проводится только врачом-аллергологом.
Ранее новосибирские врачи рассказывали, какие заболевания вызывают смог и дым.