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Фоторепортаж

«Вплоть до тяжелого удушья»: как на организм влияет дым от пожаров и смог — мнения врачей

Сколько воды нужно пить, какими препаратами стоит запастись и как часто менять маски

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На этой фотографии, если присмотреться, можно увидеть Новосибирск

На этой фотографии, если присмотреться, можно увидеть Новосибирск

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Несколько дней назад в Новосибирской области объявили особый противопожарный режим из-за увеличения числа природных пожаров. А 18 апреля уровень загрязнения воздуха в столице Сибири достиг 10 баллов из 10 возможных. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, симптомы каких заболеваний вызывают дым и смог, что можно сделать для их предотвращения, помогут ли маски и для кого особенно опасна такая обстановка в городе.

Почему дым и смог опасны


Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков замечает, что смог неоднороден:

Это взвесь бытовой и уличной пыли. Он содержит различные компоненты природного происхождения, органические вещества и прочие загрязнители: продукты сгорания бензина и солярки, использующихся в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, выбросы ТЭЦ, дым от бытовых костров и многое другое.

А если он вызван продуктами горения угля или иными факторами, то, вероятно, более агрессивен, уточняет врач. По его словам, эпителий верхних дыхательных путей является первым барьером, препятствующим проникновению элементов смога глубже.

— Агрессивные химические молекулы, содержащиеся в городском смоге — например, оксид и диоксид азота, некоторые соединения серы, свинца — могут проникать в кровоток и оказывать системное токсическое действие на весь организм. Выбросы с производств могут усугублять течение многих заболеваний, просто негативно влияя на общую токсическую нагрузку, — замечает Андрей Поздняков.

Пульмонолог, педиатр многопрофильной клиники «Медсанчасть-168» Екатерина Лукина добавляет, что вредные частицы нарушают работу защитной системы очищения бронхов (мукоцилиарного клиренса), и это приводит к снижению дренажной функции бронхов, значительно усугубляя течение хронической патологии дыхательных путей.

Из-за ковида ранее власти контролировали соблюдение масочного режима в транспорте и других местах. Сейчас режим отменен, но врачи советуют носить маски при таком загрязнении воздуха

Из-за ковида ранее власти контролировали соблюдение масочного режима в транспорте и других местах. Сейчас режим отменен, но врачи советуют носить маски при таком загрязнении воздуха

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Какие болезни они могут вызывать


Андрей Поздняков отмечает, что при выраженном смоге нередко могут возникать ларинготрахеиты, но не инфекционной, а химической природы. Кроме того, многие мелкие частицы проникают глубже в бронхи, что может приводить к бронхоспазму прежде всего у больных бронхиальной астмой, детей-аллергиков.

— Большая концентрация раздражающих веществ вызывает бронхоспазм даже у людей, которые ранее никогда не отмечали у себя данное явление. Далее самые мелкие частицы могут проникать через мелкие бронхиолы к самой ткани легких — к альвеолам, вызывая и их повреждение, — уточняет врач.

По его словам, в такой экологической обстановке у горожан могут манифестировать (впервые проявиться) аллергические дыхательные симптомы, ухудшиться течение уже имеющихся хронических болезней легких (хроническая обструктивная болезнь легких — ХОБЛ, бронхиты, альвеолиты); обостряются все респираторные аллергозы — от аллергического ринита до бронхиальной астмы. Могут наблюдаться ухудшения у туберкулезных больных.

— Кроме того, обостряется течение сердечно-сосудистой патологии — гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца; хронических заболеваний почек, неврологической патологии. Связано это с возникновением гипоксии (дефицита кислорода) из-за выраженного смога и действием химических веществ, проникающих в кровоток из легких.

Екатерина Лукина говорит, что загрязнение, задымление воздуха наиболее опасно для людей, у которых же есть патология органов дыхания, в частности для пациентов с бронхиальной астмой, ХОБЛ, а также для лиц с аллергическими заболеваниями и хронической патологией сердечно-сосудистой системы.

Врач-терапевт медицинского центра «Эффективная клиника АС» Алена Тимченко добавляет к этой категории еще и курильщиков.

Главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова акцентирует внимание на том, что более глобальными последствиями смога могут быть уменьшение продолжительности жизни, повышение риска патологии беременности, развитие онкологические заболевания и так далее.

Екатерина Лукина замечает, что у пациентов с ХОБЛ из-за смога может возникнуть тяжелое обострение и присоединение инфекции

Екатерина Лукина замечает, что у пациентов с ХОБЛ из-за смога может возникнуть тяжелое обострение и присоединение инфекции

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Симптомы


Алена Тимченко отмечает у людей следующие симптомы, возникающие от загрязненного дымом и смогом воздуха: кашель, першение в горле, насморк, слезотечение.

Продукты горения могут стать триггером к обострению или усилению симптомов аллергии — вплоть до тяжелого удушья. Могут наблюдаться такие симптомы, как чих, зуд носа; резь, краснота глаз, слезотечение; саднение, боль в горле; кашель, одышка, боль в груди, — перечисляет Екатерина Лукина.

Что делать при таком загрязнении воздуха


Екатерина Лукина рекомендует пациентам, у которых уже есть перечисленные заболевания, продолжить свою базисную, ежедневную терапию. Это нужно для эффективного контроля симптомов их основного заболевания.

— Нужно проводить дыхательную гимнастику для улучшения отхаркивания. Запастись средствами неотложной помощи — бронхолитиками, антигистаминными и другими средствами, ранее назначенными врачом при обострении. При ухудшении симптомов нужно срочно связаться с лечащим врачом для коррекции терапии. При выходе из дома — пользоваться СИЗ. Наиболее эффективны полнолицевые маски, обеспечивающие защиту как органов дыхания, так и глаз. Но подойдут и респираторы с меньшей степенью защиты, — дает советы Екатерина Лукина.

Алена Тимченко дополняет, что нужно стараться не выходить из дома и не открывать окна, пользоваться кондиционерами и увлажнителями воздуха:

— Если есть симптомы аллергии, то нужно принять антигистаминные препараты, но не злоупотреблять, потому что все-таки они токсичные. При частом употреблении — обратиться к аллергологу или пульмонологу.

Врачи советуют не открывать по возможности окна и не выходить на улицу

Врачи советуют не открывать по возможности окна и не выходить на улицу

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Терапевт многопрофильной клиники «Санитас» Анна Лоран также советует на улицу выходить в маске и желательно менять их через каждые 2–3 часа, а также тщательно умываться после нахождения на улице.

Пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Наталья Ковалькова уточняет, что маску лучше смачивать. По ее мнению, при смоге — это довольно эффективная защита, но только для взвешенных частиц, а микрочастицы и газы марлевая повязка или маска не задерживают. Поэтому при возможности лучше не выходить из дома.

— Необходимо пить больше чистой воды — не менее 2–2,5 литра в день, из которых 0,5 литра — минеральная вода. По возможности нужно пользоваться воздухоочистителями с современными фильтрами и эффектом ионизации дома и в офисе и держать окна закрытыми. При проветривании нужно учитывать, что хуже всего обстановка в утренние часы, когда вся утренняя взвесь концентрируется в приземном слое, — рассказывает Наталья Ковалькова.

Она также не советует перенапрягаться физически, потому что дополнительная нагрузка заставит дышать чаще, что в данном случае нежелательно.

Ранее мы рассказывали, как Новосибирск пережил день с самым загрязненным воздухом.

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