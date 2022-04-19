«Вплоть до тяжелого удушья»: как на организм влияет дым от пожаров и смог — мнения врачей

— Это взвесь бытовой и уличной пыли. Он содержит различные компоненты природного происхождения, органические вещества и прочие загрязнители: продукты сгорания бензина и солярки, использующихся в двигателях внутреннего сгорания автомобилей, выбросы ТЭЦ, дым от бытовых костров и многое другое.



А если он вызван продуктами горения угля или иными факторами, то, вероятно, более агрессивен, уточняет врач. По его словам, эпителий верхних дыхательных путей является первым барьером, препятствующим проникновению элементов смога глубже.



— Агрессивные химические молекулы, содержащиеся в городском смоге — например, оксид и диоксид азота, некоторые соединения серы, свинца — могут проникать в кровоток и оказывать системное токсическое действие на весь организм. Выбросы с производств могут усугублять течение многих заболеваний, просто негативно влияя на общую токсическую нагрузку, — замечает Андрей Поздняков.

Пульмонолог, педиатр многопрофильной клиники «Медсанчасть-168» Екатерина Лукина добавляет, что вредные частицы нарушают работу защитной системы очищения бронхов (мукоцилиарного клиренса), и это приводит к снижению дренажной функции бронхов, значительно усугубляя течение хронической патологии дыхательных путей.

