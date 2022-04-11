Несколько врачей Новосибирского онкодиспансера уехали волонтерами в ЛНР

Врачи Новосибирского онкодиспансера отправились в Луганскую Народную Республику в качестве волонтеров-медиков. Об этом сообщил официальный телеграм-канал больницы.

В ЛНР отправились главный онколог региона Вадим Захаров, заместитель главного врача по лечебной части Александр Соболев, заместитель главного врача по оргметодработе Владимир Лейбович, заведующая диспансерным отделением № 1, онколог-уролог Мария Турганова, анестезиолог-реаниматолог Ольга Сакова, медсестра Ирина Севостьянова.

— Врачи ЛДНР (вероятно имеется ввиду Луганская и Донецкая Народная Республики. — Прим. ред.) многие годы работают без сна и отдыха, многие задействованы в военно-полевой медицине, при этом пациенты с онкозаболеваниями также никуда не исчезли, их нужно лечить. Они буквально взмолились о помощи — привезите хоть несколько специалистов. На этот призыв мы никак не могли не откликнуться, — рассказал Вадим Захаров.