Правда ли, что кофе убивает сердце? Отвечает кардиолог

Кажется, кофе порой готовы обвинить во всех смертных грехах. Когда-то считалось, что он повышает риск преждевременной смерти и ожирения, долго держалась легенда о том, что кофе вызывает бесплодие. А главной страшилкой стал, конечно, кофеин — пей, и дьявол тебя доведет до конца. Но, как выяснилось, кроме кофеина кофе содержит еще порядка двух тысяч веществ. Здесь тебе и антиоксиданты с полифенолами, и витамины с природными маслами. Всё это позволяет считать кофе не таким уж вредным. Более того, он способен даже предупреждать некоторые заболевания. Об этом и многом другом нам рассказала кардиолог Елена Гричук.
Кофе увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний?
— Согласно исследованиям, нет связи между употреблением кофе и долгосрочным риском развития сердечных заболеваний, — говорит Елена Гричук. — Фактически умеренное потребление (
Елена Гричук — кардиолог, заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Профессиональные компетенции и специализации: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность.
Кофе увеличивает риск смерти от болезней сердца?
— Потребители кофе реже умирают от сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности, — говорит Елена Гричук. — Исследование обнаружило, что у женщин, которые пили
Кроме того, по словам кардиолога, кофе содержит уникальный компонент — хлорогеновую кислоту. Это антиоксидант, который помогает сохранить молодость и здоровье клеток сердечной мышцы.
Три чашки кофе в день к коронарным катастрофам не приведут, а вот если вы переборщите с кофе и выпьете за день, например, девять кружек и больше, может случиться что угодно, даже внезапная смерть от остановки сердца.
— Одна–две чашечки кофе в день не провоцируют желудочковую аритмию у инфарктников или у пациентов с какими-либо видами аритмии, если эти люди находятся под наблюдением врача и принимают назначенные им лекарства, — подытоживает Елена Гричук.
Кофе повышает риск аритмии и нерегулярных сердечных сокращений?
Согласно исследованиям, кофеин аритмию не вызывает. Но при этом иногда может послужить катализатором для развития болезни, особенно если в анамнезе уже были сердечные приступы или болезни. Две-три чашки кофе в сутки снижают риск госпитализации с аритмией на
Кофе повышает артериальное давление?
— Кофе повышает артериальное давление, и это факт, — говорит Елена Гричук. — Американские ученые проводили эксперимент и обнаружили, что артериальное давление было выше в дни, когда люди употребляли кофе, в среднем на
Итальянские ученые установили, что употребление 4 или более чашек в день гипертониками в четыре раза превышало риск сердечного события, а умеренное употребление кофе (
Кофе — это нездоровый холестерин?
— Да, в кофе содержится кафестол, который стимулирует выработку холестерина и в больших количествах способен вызывать его отложение на стенках сосудов. Но проблема легко решается, если пить фильтрованный кофе. Простой бумажный фильтр качественно задерживает кафестол, так что он не вредит вашему сердцу и сосудам, — говорит кардиолог.
От чего зависит влияние кофе на сердце?
— Это напрямую зависит от того, сколько кофе вы выпиваете за день, есть ли у вас заболевания сердечно-сосудистой системы, как кофеин метаболизируется в организме (это определяется генами), — говорит Елена Гричук. — Умеренное употребление ароматного напитка не представляет угрозы для человека. Однако если человек уже сталкивался с проблемами сердца, тогда они могут активизироваться с новой силой. Происходит это в силу особого воздействия кофеина на организм человека. Сосуды, расположенные в области головного мозга, начинают сужаться. Кровь, снабжающая кислородом клетки, поступает в меньшем объеме. В итоге мозг ощущает этот недостаток кислорода, что заставляет сердце биться в ускоренном темпе. Оно работает активнее и с большим давлением.
Также кофеин воздействует на работу надпочечников, которые отвечают за выработку такого гормона, как адреналин. Он начинает вырабатываться в большом количестве, а это приводит к учащенному сердцебиению, человек ощущает покалывания в области сердца. В этом случае можно утверждать, что кофе плохо влияет на сердце.
Сколько кофе можно пить без вреда для сердца?
— По сути, вопрос о влиянии кофе на сердце сводится к сопоставлению негативных эффектов кофеина против защитных антиоксидантных преимуществ полифенолов, — говорит кардиолог. — Нет ничего плохого в одной или двух чашках кофе в день, только не переусердствуйте с сахаром или подсластителями, которые могут компенсировать преимущества кофе.
СЮЖЕТ
Если же вы пьете кофе, нет никаких причин полностью отказываться от него из-за влияния кофеина на сердце.
А вот если вы уже сталкивались с сердечными проблемами, с напитками, содержащим кофеин, вам стоит быть осторожнее. Также отказаться от кофе кардиолог рекомендует в следующих ситуациях:
- если у вас сильный стресс;
- сильное нервное перенапряжение;
- после бессонной ночи;
- после физических упражнений и перед ними.
И не стоит пить кофе кружка за кружкой. Даже некрепкий. Лучше почитайте, как врачи развенчали популярные мифы о кофе, и проверьте, поможет ли кофе взбодриться и можно ли его напиться до бессонницы.