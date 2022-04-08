Правда ли, что кофе убивает сердце? Отвечает кардиолог

Кроме того, по словам кардиолога, кофе содержит уникальный компонент — хлорогеновую кислоту. Это антиоксидант, который помогает сохранить молодость и здоровье клеток сердечной мышцы.



Три чашки кофе в день к коронарным катастрофам не приведут, а вот если вы переборщите с кофе и выпьете за день, например, девять кружек и больше, может случиться что угодно, даже внезапная смерть от остановки сердца.



— Одна–две чашечки кофе в день не провоцируют желудочковую аритмию у инфарктников или у пациентов с какими-либо видами аритмии, если эти люди находятся под наблюдением врача и принимают назначенные им лекарства, — подытоживает Елена Гричук.



Кофе повышает риск аритмии и нерегулярных сердечных сокращений?