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Правда ли, что кофе убивает сердце? Отвечает кардиолог

Кофе предъявляют много разных обвинений, но не все они обоснованны

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Если вы пьете кофе, нет никаких причин отказываться от него

Если вы пьете кофе, нет никаких причин отказываться от него

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Кажется, кофе порой готовы обвинить во всех смертных грехах. Когда-то считалось, что он повышает риск преждевременной смерти и ожирения, долго держалась легенда о том, что кофе вызывает бесплодие. А главной страшилкой стал, конечно, кофеин — пей, и дьявол тебя доведет до конца. Но, как выяснилось, кроме кофеина кофе содержит еще порядка двух тысяч веществ. Здесь тебе и антиоксиданты с полифенолами, и витамины с природными маслами. Всё это позволяет считать кофе не таким уж вредным. Более того, он способен даже предупреждать некоторые заболевания. Об этом и многом другом нам рассказала кардиолог Елена Гричук.

Кофе увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний?


— Согласно исследованиям, нет связи между употреблением кофе и долгосрочным риском развития сердечных заболеваний, — говорит Елена Гричук. — Фактически умеренное потребление (3–5 чашек кофе в день) уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний, пока потребление не является чрезмерным.

Елена Гричук — кардиолог, заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Профессиональные компетенции и специализации: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность.

Кофе увеличивает риск смерти от болезней сердца?


— Потребители кофе реже умирают от сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности, — говорит Елена Гричук. — Исследование обнаружило, что у женщин, которые пили 2–3 чашки кофе в неделю, этот риск снижался на 19%, а у тех, кто пил 4 чашки в неделю и больше, — на 20%. В дальнейшем схожие данные были получены на всей популяции в целом, вне зависимости от пола. Снижение риска можно объяснить тем, что кофе улучшает функцию эндотелия. Когда эндотелиальные клетки, выстилающие артерии, здоровы, кровь не образует тромбов, не формируются холестериновые бляшки, тем самым снижается прогрессирование атеросклероза и риск наступления преждевременной смерти от сердечного заболевания.

Кроме того, по словам кардиолога, кофе содержит уникальный компонент — хлорогеновую кислоту. Это антиоксидант, который помогает сохранить молодость и здоровье клеток сердечной мышцы.

Три чашки кофе в день к коронарным катастрофам не приведут, а вот если вы переборщите с кофе и выпьете за день, например, девять кружек и больше, может случиться что угодно, даже внезапная смерть от остановки сердца.

— Одна–две чашечки кофе в день не провоцируют желудочковую аритмию у инфарктников или у пациентов с какими-либо видами аритмии, если эти люди находятся под наблюдением врача и принимают назначенные им лекарства, — подытоживает Елена Гричук.

Кофе повышает риск аритмии и нерегулярных сердечных сокращений?


Согласно исследованиям, кофеин аритмию не вызывает. Но при этом иногда может послужить катализатором для развития болезни, особенно если в анамнезе уже были сердечные приступы или болезни. Две-три чашки кофе в сутки снижают риск госпитализации с аритмией на 7–10% по сравнению с людьми, которые вообще не пьют кофе. Недавние исследования показали, что кофеин подавляет развитие соединительной ткани в разных органах, в том числе в сердце, что косвенно предупреждает аритмию.

Кофе повышает артериальное давление?


— Кофе повышает артериальное давление, и это факт, — говорит Елена Гричук. — Американские ученые проводили эксперимент и обнаружили, что артериальное давление было выше в дни, когда люди употребляли кофе, в среднем на 4 мм, а уровень стрессового гормона также повышался в среднем на 32%. Но это никак не сказывалось на общем самочувствии здоровых людей.

Итальянские ученые установили, что употребление 4 или более чашек в день гипертониками в четыре раза превышало риск сердечного события, а умеренное употребление кофе (1–3 чашки) в три раза повышает риск сердечно-сосудистого события. Таким образом, кофе может вредить, если у вас и так повышенное кровяное давление.

Кофе — это нездоровый холестерин?


— Да, в кофе содержится кафестол, который стимулирует выработку холестерина и в больших количествах способен вызывать его отложение на стенках сосудов. Но проблема легко решается, если пить фильтрованный кофе. Простой бумажный фильтр качественно задерживает кафестол, так что он не вредит вашему сердцу и сосудам, — говорит кардиолог.

От чего зависит влияние кофе на сердце?


— Это напрямую зависит от того, сколько кофе вы выпиваете за день, есть ли у вас заболевания сердечно-сосудистой системы, как кофеин метаболизируется в организме (это определяется генами), — говорит Елена Гричук. — Умеренное употребление ароматного напитка не представляет угрозы для человека. Однако если человек уже сталкивался с проблемами сердца, тогда они могут активизироваться с новой силой. Происходит это в силу особого воздействия кофеина на организм человека. Сосуды, расположенные в области головного мозга, начинают сужаться. Кровь, снабжающая кислородом клетки, поступает в меньшем объеме. В итоге мозг ощущает этот недостаток кислорода, что заставляет сердце биться в ускоренном темпе. Оно работает активнее и с большим давлением.

Также кофеин воздействует на работу надпочечников, которые отвечают за выработку такого гормона, как адреналин. Он начинает вырабатываться в большом количестве, а это приводит к учащенному сердцебиению, человек ощущает покалывания в области сердца. В этом случае можно утверждать, что кофе плохо влияет на сердце.

Сколько кофе можно пить без вреда для сердца?


— По сути, вопрос о влиянии кофе на сердце сводится к сопоставлению негативных эффектов кофеина против защитных антиоксидантных преимуществ полифенолов, — говорит кардиолог. — Нет ничего плохого в одной или двух чашках кофе в день, только не переусердствуйте с сахаром или подсластителями, которые могут компенсировать преимущества кофе.

СЮЖЕТ

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Если же вы пьете кофе, нет никаких причин полностью отказываться от него из-за влияния кофеина на сердце.

А вот если вы уже сталкивались с сердечными проблемами, с напитками, содержащим кофеин, вам стоит быть осторожнее. Также отказаться от кофе кардиолог рекомендует в следующих ситуациях:

  • если у вас сильный стресс;
  • сильное нервное перенапряжение;
  • после бессонной ночи;
  • после физических упражнений и перед ними.

И не стоит пить кофе кружка за кружкой. Даже некрепкий. Лучше почитайте, как врачи развенчали популярные мифы о кофе, и проверьте, поможет ли кофе взбодриться и можно ли его напиться до бессонницы.

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