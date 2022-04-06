«Огромную опухоль увидели после ушиба». Таня победила смертельную болезнь, но на пять лет разучилась есть

Тане Селезневой десять лет. Она хорошо рисует, катается на велосипеде и коньках, бегает на лыжах. Но еще пару месяцев назад она не могла сделать того, что для большинства людей кажется элементарным. Над этим умением мы даже не задумываемся. Девочка не могла глотать ни воду, ни пищу. Она перестала есть самостоятельно после сложной операции. Тогда нейрохирург спас ей жизнь, удалив сложную опухоль на головном мозге, но после случилось осложнение.



Мы знакомимся с Таней в палате реабилитационного центра. Она приехала сюда с мамой Настей из небольшого удмуртского села. Анастасия — директор сельской школы на сорок учеников, преподает там изо и музыку. Ее муж, Танин папа, работает в той же школе учителем физкультуры.