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Что надо сделать вечером, чтобы не подскакивало давление утром: 10 советов кардиолога

И как добиться контроля над гипертонией

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Гипертоническую болезнь лечат лекарствами и изменением образа жизни

Гипертоническую болезнь лечат лекарствами и изменением образа жизни

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Артериальное давление — величина не постоянная и может заметно меняться в течение суток. Показатели на тонометре зависят от большого количества переменных, в первую очередь, от физической и эмоциональной нагрузки, приема стимулирующих веществ (чай, кофе, никотин), психического состояния — к примеру, тревога и депрессия способствуют повышению уровня АД, рассказывает «Доктор Питер».

Основные причины повышенного давления:

  • генетическая предрасположенность;
  • хронический стресс;
  • эмоциональное перенапряжение;
  • неправильное питание с избытком соли и рафинированных углеводов;
  • ожирение;
  • гиподинамия;
  • злоупотребление алкоголем.

Утром повышается даже у здоровых


Как объяснил Николай Дупик, заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России, в целом в покое у здорового человека ночью артериальное давление снижается на 10–20% по сравнению с дневными показателями. Утром же оно, наоборот, закономерно повышается — после пробуждения активизируются все внутренние процессы в организме.

Николай Дупик — врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России).

— У здоровых людей артериальное давление с утра поднимается не более чем на те же 15–20% по сравнению с показателями в ночное время и остается практически неизменным в течение дня. Существуют точные количественные показатели, характеризующие физиологические величину и скорость утреннего подъема АД. По данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД) — «золотого» стандарта диагностики гипертонии — величина утреннего подъема АД не должна превышать 55 мм рт. ст., а скорость — не более 10 мм рт. ст. в час, — говорит кардиолог.

А вот у тех, у кого уже есть диагноз «гипертония», такие утренние скачки давления могут быть более сильными и более продолжительными. А это чревато для людей с проблемами с сердцем и сосудами повышенным риском инфаркта, инсульта и внезапной смертью в первые часы после пробуждения и подъема с постели.

Начинайте готовиться с вечера


По словам Николая Дупика, сильный утренний подъем АД — один из признаков того, что у вас артериальная гипертензия, или гипертоническая болезнь. Если же диагноз уже поставлен, лечение назначено, но давление по утрам всё равно заметно подскакивает — скорее всего, ваше лечение необходимо скорректировать.

— Гипотензивная терапия складывается из немедикаментозных мер (изменение образа жизни) и медикаментозной терапии. Изменение образа жизни позволяет значительно улучшить эффективность лекарств. Поэтому, чтобы не допускать резкого подъема АД по утрам, необходимо с помощью изменения образа жизни и приема медикаментов добиться адекватного контроля над гипертонией, — заключает доктор.

А вот что можно сделать с вечера, чтобы облегчить себе утро, — 10 советов от кардиолога:

  1. Принимайте гипотензивные препараты на ночь (только после обсуждения этого с врачом).
  2. Обязательно соблюдайте все рекомендации врача по приему препаратов.
  3. Не переедайте на ночь. Старайтесь не есть минимум за 3–4 часа до сна, ограничьте соль и рафинированные углеводы.
  4. Немного прогуляйтесь перед сном.
  5. Не пейте кофе и крепкий чай перед сном.
  6. Откажитесь от курения и алкоголя.
  7. Избегайте стрессов перед сном.
  8. Замените вечерний просмотр телевизора чтением или прослушиванием спокойной тихой музыки.
  9. Соблюдайте режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время.
  10. При нарушении сна используйте безопасные снотворные препараты (после консультации с врачом).

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