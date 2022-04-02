Что надо сделать вечером, чтобы не подскакивало давление утром: 10 советов кардиолога

Утром повышается даже у здоровых

Как объяснил Николай Дупик, заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России, в целом в покое у здорового человека ночью артериальное давление снижается на 10–20% по сравнению с дневными показателями. Утром же оно, наоборот, закономерно повышается — после пробуждения активизируются все внутренние процессы в организме.



Николай Дупик — врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России).

— У здоровых людей артериальное давление с утра поднимается не более чем на те же 15–20% по сравнению с показателями в ночное время и остается практически неизменным в течение дня. Существуют точные количественные показатели, характеризующие физиологические величину и скорость утреннего подъема АД. По данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД) — «золотого» стандарта диагностики гипертонии — величина утреннего подъема АД не должна превышать 55 мм рт. ст., а скорость — не более 10 мм рт. ст. в час, — говорит кардиолог.

