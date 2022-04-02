Что надо сделать вечером, чтобы не подскакивало давление утром: 10 советов кардиолога

Артериальное давление — величина не постоянная и может заметно меняться в течение суток. Показатели на тонометре зависят от большого количества переменных, в первую очередь, от физической и эмоциональной нагрузки, приема стимулирующих веществ (чай, кофе, никотин), психического состояния — к примеру, тревога и депрессия способствуют повышению уровня АД, рассказывает «Доктор Питер».
Основные причины повышенного давления:
- генетическая предрасположенность;
- хронический стресс;
- эмоциональное перенапряжение;
- неправильное питание с избытком соли и рафинированных углеводов;
- ожирение;
- гиподинамия;
- злоупотребление алкоголем.
Утром повышается даже у здоровых
Как объяснил Николай Дупик, заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России, в целом в покое у здорового человека ночью артериальное давление снижается на 10–20% по сравнению с дневными показателями. Утром же оно, наоборот, закономерно повышается — после пробуждения активизируются все внутренние процессы в организме.
Николай Дупик — врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России).
— У здоровых людей артериальное давление с утра поднимается не более чем на те же 15–20% по сравнению с показателями в ночное время и остается практически неизменным в течение дня. Существуют точные количественные показатели, характеризующие физиологические величину и скорость утреннего подъема АД. По данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД) — «золотого» стандарта диагностики гипертонии — величина утреннего подъема АД не должна превышать 55 мм рт. ст., а скорость — не более 10 мм рт. ст. в час, — говорит кардиолог.
А вот у тех, у кого уже есть диагноз «гипертония», такие утренние скачки давления могут быть более сильными и более продолжительными. А это чревато для людей с проблемами с сердцем и сосудами повышенным риском инфаркта, инсульта и внезапной смертью в первые часы после пробуждения и подъема с постели.
Начинайте готовиться с вечера
По словам Николая Дупика, сильный утренний подъем АД — один из признаков того, что у вас артериальная гипертензия, или гипертоническая болезнь. Если же диагноз уже поставлен, лечение назначено, но давление по утрам всё равно заметно подскакивает — скорее всего, ваше лечение необходимо скорректировать.
— Гипотензивная терапия складывается из немедикаментозных мер (изменение образа жизни) и медикаментозной терапии. Изменение образа жизни позволяет значительно улучшить эффективность лекарств. Поэтому, чтобы не допускать резкого подъема АД по утрам, необходимо с помощью изменения образа жизни и приема медикаментов добиться адекватного контроля над гипертонией, — заключает доктор.
А вот что можно сделать с вечера, чтобы облегчить себе утро, — 10 советов от кардиолога:
- Принимайте гипотензивные препараты на ночь (только после обсуждения этого с врачом).
- Обязательно соблюдайте все рекомендации врача по приему препаратов.
- Не переедайте на ночь. Старайтесь не есть минимум за
3–4часа до сна, ограничьте соль и рафинированные углеводы.
- Немного прогуляйтесь перед сном.
- Не пейте кофе и крепкий чай перед сном.
- Откажитесь от курения и алкоголя.
- Избегайте стрессов перед сном.
- Замените вечерний просмотр телевизора чтением или прослушиванием спокойной тихой музыки.
- Соблюдайте режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время.
- При нарушении сна используйте безопасные снотворные препараты (после консультации с врачом).