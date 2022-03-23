Западные фармкомпании отказались от инвестиций и клинических исследований в России. Как это отразится на цене и наличии лекарств

Рекламы не будет, а цены — вырастут

Павел Лисовский — ведущий эксперт на фармацевтическом рынке, кандидат экономических наук, управляющий партнер «Проектирование систем управления». Действительный участник РАФМ.



— Да, ряд компаний заявил о прекращении инвестиций. Они хотят показать, что остаются на рынке, но не инвестируют в рекламу, например. А это, в общем, не очень приятно для России, — объясняет ведущий эксперт на фармацевтическом рынке Павел Лисовский. — Фарма — один из бюджетодержателей, к примеру, телевизионной рекламы. 50% рекламы в телевизоре — это лекарства. И представьте, всё это уйдет… На что будут жить телеканалы, да и все, кто задействован в рекламном бизнесе, по цепочке? Это очень немаловажно — это кровь товаропроводящей цепочки.



Сокращение инвестиций в рекламу приведет к увеличению стоимости лекарственных средств.



— Не думайте, что раз теперь производители не будут тратиться на рекламу, то лекарства дешевле будут — нет, не будут! — признает Павел Лисовский. — Это очевидно. Они будут продаваться еще и дороже. Наш рынок становится менее интересным, токсичным для иностранных коллег.

