«Опасаемся дефицита реактивов и оборудования»: как санкции могут сказаться на медицинской науке

Если сообщения о том, что очередной продавец одежды, мебели или игровой электроники сворачивает свою работу в России, многие уже стали воспринимать с долей юмора, то в некоторых областях ограничения или полный разрыв отношений грозит серьезными последствиями, рассказывает «Доктор Питер».



Возможные санкции будут испытанием для высокотехнологичной медицины, для науки, особенно в тех областях, которые связаны с изучением биологических процессов. Не секрет, что в лабораториях установлено иностранное оборудование, которое, конечно, останется, в случае объявления санкций, но в случае поломок и с течением времени обслуживать его будет нечем.

