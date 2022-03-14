«Опасаемся дефицита реактивов и оборудования»: как санкции могут сказаться на медицинской науке

Если сообщения о том, что очередной продавец одежды, мебели или игровой электроники сворачивает свою работу в России, многие уже стали воспринимать с долей юмора, то в некоторых областях ограничения или полный разрыв отношений грозит серьезными последствиями, рассказывает «Доктор Питер».
Возможные санкции будут испытанием для высокотехнологичной медицины, для науки, особенно в тех областях, которые связаны с изучением биологических процессов. Не секрет, что в лабораториях установлено иностранное оборудование, которое, конечно, останется, в случае объявления санкций, но в случае поломок и с течением времени обслуживать его будет нечем.
Эксперт «Доктора Питера» — молекулярный биолог, кандидат биологических наук Алена Макарова. По ее мнению, санкции могут серьезно осложнить работу научных лабораторий.
Алена Макарова — молекулярный биолог, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией механизмов репликации повреждений ДНК Института молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский центр».
— К сожалению, наука — это та сфера, которая может очень сильно пострадать от санкций и разрыва с мировыми институтами и компаниями, — говорит Алена Макарова. — Мы опасаемся дефицита лабораторных реактивов и оборудования. На мировом рынке научного оборудования и реактивов для молекулярной биологии не так много крупных компаний и существует глубокая нишевая специализация производства.
— Я приведу пример нашей лаборатории: мы изучаем ДНК-полимеразы человека, но выделяем их из дрожжей, — продолжила Алена Макарова. — Для выращивания дрожжей, с которыми мы работаем, подходит только одна специальная среда, ее производит только одна компания в мире — Becton, Dickinson and Company. Запаса среды нам хватит на несколько месяцев работы.
Далее нам нужно очистить ДНК-полимеразы с помощью хроматографии. Это оборудование производят только две компании: GE Healthcare и Bio-Rad. Чтобы изучить свойства ДНК-полимераз, мы должны пометить ДНК, которую они синтезируют, радиоактивным изотопом фосфора. Специальные экраны и оборудование для детекции радиоактивного сигнала производит только одна компания — GE Healthcare. Даже пипетки и пробирки у нас в лаборатории сейчас импортные.
Если мировые компании откажутся поставлять в Россию свое оборудование, многие важные научные проекты, по сути, придется постепенно сворачивать.
Вторая возможная проблема, которая связана с ограничением контактов российских и зарубежных ученых и компаний, связана с проблемами в медицинской лабораторной диагностике.
— Например, диагностике инфекционных заболеваний, — предупреждает Алена Макарова. — Компоненты для синтеза праймеров для ПЦР производят в основном американские компании (Glen Research и другие). Могут стать недоступными для закупки популярные в России тест-системы на антитела (Diasorin, Roche, Abbott Architect), антитела для иммуногистохимии, необходимые для современной диагностики онкологических заболеваний.
— У нас есть свои компании, которые производят наиболее популярные реактивы, ферменты и диагностические наборы для молекулярной биологии и лабораторной диагностики, например, «СибЭнзим», «Евроген», «Синтол», «ДНК-технология», — перечислила Макарова. — Качество этих реактивов хорошее.
А вот импортозамещение сложного высокотехнологичного оборудования и реактивов потребует времени, а в ряде случаев окажется невозможным.
— Очень важно сейчас поддержать наши биомедицинские компании на государственном уровне, — уверена Алена Макарова.