«Советуем не вздувать цены»: в страховых компаниях рассказали, что будет с полисами ДМС из-за санкций

Очевидно, что санкции приведут к росту цен на медуслуги и, соответственно, на полисы добровольного медицинского страхования. Но вот на сколько и когда? «Доктор Питер» спросил об этом у экспертов.



По словам генерального директора страховой компании «Капитал-полис» Алексея Кузнецова, экономически обоснованный рост цен на медицинские услуги в ближайшее время должен составлять не более 10%.

— Санкции уже привели к росту курса доллара и евро, поэтому цены на медуслуги, связанные с использованием импортных расходных материалов, тоже вырастут. Пропорционально могут вырасти и цены на полисы ДМС.