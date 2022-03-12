«Советуем не вздувать цены»: в страховых компаниях рассказали, что будет с полисами ДМС из-за санкций

Очевидно, что санкции приведут к росту цен на медуслуги и, соответственно, на полисы добровольного медицинского страхования. Но вот на сколько и когда? «Доктор Питер» спросил об этом у экспертов.
По словам генерального директора страховой компании «Капитал-полис» Алексея Кузнецова, экономически обоснованный рост цен на медицинские услуги в ближайшее время должен составлять не более 10%.
— Санкции уже привели к росту курса доллара и евро, поэтому цены на медуслуги, связанные с использованием импортных расходных материалов, тоже вырастут. Пропорционально могут вырасти и цены на полисы ДМС.
А дальше всё будет зависеть от того, как будет меняться курс валют.
Наша страховая компания подняла цены на полисы ДМС с начала года на 5%, поэтому сейчас цены не повышаем. Вообще стараемся не делать резких движений, ждем реакции наших клиник-партнеров. Некоторые из них еще в начале года повысили цены на свои услуги на
Но мы сейчас рекомендуем своим контрагентам две вещи. Во-первых, ни в коем случае не «вздувать» цены: это приведет к негативным последствиям не только для рынка ДМС, но и для рынка платных услуг в целом. Люди просто перестанут обращаться к врачам. Во-вторых, необходимо начинать заниматься импортозамещением и постепенно переходить на отечественные расходные материалы.
По мнению директора департамента ДМС Северо-Западного регионального центра «РЕСО-Гарантия» Оксаны Поповой, в первую очередь повышение цен коснется услуг стоматологов.
— К нам обращаются стоматологические клиники для обсуждения повышения стоимости услуг, но на сколько повысить прейскурант и на какие услуги, пока сами не понимают. Всё пока на стадии обсуждения. Предлагаем им сопроводить свои действия пояснительными письмами и расчетами, а затем отправить на рассмотрение для принятия совместного решения. Мы понимаем, что повышение цен — вынужденная мера. Кроме того, частота индексации стоимости услуг прописана в договорах между страховщиком и лечебным учреждением — раз в полгода или раз в год. И некоторые клиники уже воспользовались этой опцией в начале года.
Остальные лечебные учреждения, включая коммерческие скорые, пока не заявляли о внеплановом пересмотре прейскуранта. Хотя ожидаем и этого.
Если же договор со страхователем подписан и пункта об индексации стоимости в нём нет, страховая компания будет выполнять все взятые на себя обязательства.
По мнению директора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, добровольное медицинское страхование сильно потеряет не только из-за роста цен на медуслуги. Уходят основные клиенты программ ДМС — крупные западные компании, в соцпакете у которых была медстраховка для сотрудников.
— Рынок ДМС и раньше не развивался так, как мог бы, не предлагал ничего нового, кроме телемедицины. И сейчас он вряд ли сможет предложить что-то лучшее. По сути, это всегда была параллельная ОМС система, которая в большинстве случаев сводилась просто к улучшенному сервису. За последние
Наибольшая доля программ ДМС — около 80% — это корпоративное страхование сотрудников, в котором участвовали в основном западные компании. Сейчас они приостанавливают работу или уходят с территории РФ, поэтому количество клиентов серьезно уменьшится.
Наконец, подорожают медуслуги, а вместе с ними — и страховки, думаю, минимум на 50%. Современное американское, немецкое, японское оборудование будет, скорее всего, простаивать, а стоимость исследований на работающих аппаратах будет зашкаливающей из-за высокой себестоимости услуг.
Кроме того, многие частные клиники работают также в системе обязательного медицинского страхования. Как они будут в этих условиях исполнять свои обязательства по утвержденным в прошлом году тарифам — сложно прогнозировать. Часть из них выйдет из программы ОМС и работы по ДМС, где тоже тарифы низкие, так как не сможет работать без убытков.