«Цены вырастут неизбежно»: эксперты объяснили, какие медуслуги из-за санкций подорожают сильнее всего

Варианты есть, но цены повысятся

Сергей Кузнецов, генеральный директор «Тиара-Медикал»



— Сейчас обстановка стабильная, но вероятность того, что в ближайшее время всё изменится — есть, — рассказал «Доктору Питеру» генеральный директор компании-поставщика медоборудования «Тиара-Медикал» Сергей Кузнецов. — Вероятно, спрос сместится в сторону того, что не попало под ограничения.



Действительно, довольно много аппаратуры производится, например в Китае. Так что поставки не прервутся. Более того, как говорят специалисты, никто не запрещает закупать всё то же европейское оборудование, например, через третьи страны. Такая схема возможна, но она серьезно повысит цену аппаратов. Которая и так в ближайшее время поднимется из-за изменения курса валют.



— Цены повысятся пропорционально увеличению курса, — предположил Сергей Кузнецов. — Вероятно, это приведет и к увеличению стоимости медицинских услуг. Но несмотря на все сложности, руководители компаний-поставщиков всегда должны, и даже обязаны, находить решения, направлять сейчас на это все свои силы.

