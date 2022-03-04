«Цены вырастут неизбежно»: эксперты объяснили, какие медуслуги из-за санкций подорожают сильнее всего

Аппараты УЗИ, КТ и МРТ, мониторы для реанимаций, оборудование для проведения эндоскопических операций — список можно продолжать практически бесконечно — экспортируются из стран, которые наложили ограничения на отношения с Россией. И это касается не только закупки нового оборудования, но и обслуживания уже приобретенных и работающих машин: нужны детали, специализированный техосмотр, рассказывает «Доктор Питер».
Технику, разработанную и произведенную за границей, поставляли не только в частные клиники, но и в государственные, которые принимают пациентов по ОМС. В одной из крупных петербургских больниц уже есть опасения, что часть заказанного оборудования они не смогут получить, вопрос пока остается открытым. Поэтому ограничения, к сожалению, точно коснутся всех.
Варианты есть, но цены повысятся
Сергей Кузнецов, генеральный директор «Тиара-Медикал»
— Сейчас обстановка стабильная, но вероятность того, что в ближайшее время всё изменится — есть, — рассказал «Доктору Питеру» генеральный директор компании-поставщика медоборудования «Тиара-Медикал» Сергей Кузнецов. — Вероятно, спрос сместится в сторону того, что не попало под ограничения.
Действительно, довольно много аппаратуры производится, например в Китае. Так что поставки не прервутся. Более того, как говорят специалисты, никто не запрещает закупать всё то же европейское оборудование, например, через третьи страны. Такая схема возможна, но она серьезно повысит цену аппаратов. Которая и так в ближайшее время поднимется из-за изменения курса валют.
— Цены повысятся пропорционально увеличению курса, — предположил Сергей Кузнецов. — Вероятно, это приведет и к увеличению стоимости медицинских услуг. Но несмотря на все сложности, руководители компаний-поставщиков всегда должны, и даже обязаны, находить решения, направлять сейчас на это все свои силы.
Еще одна опасность — нечем будет чинить технику, которая работает уже сейчас.
— Поставка деталей из Евросоюза проблематична, опасность есть, но мы постараемся в отсутствие оригиналов запчастей искать замену, а в случае отсутствия замены — варианты завоза деталей в Россию, — говорят в компании-поставщике.
А вот насчет того, что российское производство сможет переориентироваться и начать выпускать высокотехнологическое медоборудование на своих площадках, у экспертов есть сомнения. К сожалению, сейчас останавливают свою работу довольно крупные предприятия, например, АВТОВАЗ, где наблюдается серьезный недостаток комплектующих.
Стоматология — без катастроф
По словам Андрея Яременко, президента Стоматологической ассоциации России, подавляющее большинство частных стоматологий сейчас продолжают работать на прежних условиях, при этом все в ожидании — ждут стабилизации ситуации, понимания логистики и что будет с импортными товарами. Несмотря на неизбежный в ближайшей перспективе рост цен на услуги, эксперт уверен: в стоматологии катастрофы не случится, все проблемы решаемы.
Андрей Яременко, проректор по учебной работе ПСПбГМУ
— Основой оказания стоматологической помощи населению всегда были и остаются государственные поликлиники. Чтобы ни происходило в экономике — спады или подъемы — программа государственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь существовала всегда с минимальными колебаниями. С частными клиниками в ряде случаев сложно планировать долгосрочные взаимоотношения: им не выгодно — они закрылись, выгодно — открылись.
В государственной стоматологии нынешняя ситуация не должна вызвать глобальных проблем, потому что она, прежде всего, ориентирована на бюджетный сегмент. И надо сказать, что у нас есть отечественные компании, которые производят для стоматологии медизделия, инструменты, анестетики достойного качества. Есть российские (и белорусские) системы имплантации, которые по многим показателям не хуже импортных.
С пломбировочными материалами ситуация может быть чуть сложнее. Однако отечественные производители, обладая многолетним опытом производства, способны быстро наращивать объемы и ассортимент. Многие из них успешно выставляются на мировых выставочных площадках. Понятно, что процесс перехода на российские расходники будет непростым, но по большей части по психологическим причинам — люди привыкли к определенным стереотипам.
Более серьезные проблемы в стоматологии могут возникнуть с использованием цифровых технологий, обновлением программного обеспечения. К примеру, там, где используются так называемые системы CAD/CAM — станки с числовым программным управлением для компьютерного изготовления трехмерных зубных коронок и протезов. Они так устроены, что модель будущего протеза должна утверждаться искусственным интеллектом, который находится за рубежом. Это надо будет как-то преодолевать. Стоматологическая ассоциация России (СтАР) в постоянном режиме мониторит ситуацию в отрасли и своевременно реагирует на возникающие проблемы.
В частной медицине — без резких движений
Эксперты называют сразу несколько областей, в которых влияние ограничений, которые наложили на Россию, окажется наиболее заметным. Это пластическая хирургия, косметология, стоматология, ортопедия.
Александр Солонин, генеральный директор Ассоциации частных клиник Петербурга, кандидат экономических наук.
— Все понимают, что экономическая ситуация в связи с санкциями будет ухудшаться, но насколько критично будет затронута отрасль здравоохранения, еще непонятно. На сегодня никто из крупных игроков частной медицины не предпринимает резких движений — в основном все работают по прежним правилам и ценам. Что будет дальше, говорить пока рано.
Очевидно, что цены будут расти. В первую очередь это коснется видов помощи, где велика доля импортной составляющей — там, где поставки лекарств, расходных материалов и высокотехнологичного медицинского оборудования зависят от курса валюты. К примеру, в пластической хирургии, косметологии, стоматологии, ортопедии.
Екатерина Пономарева, управляющий партнер и коммерческий директор центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile.
— Стоматологии, как и здравоохранения в целом, конечно же, коснутся санкции, — уверена и коммерческий директор центра эстетической стоматологии Екатерина Пономарева. — Оборудование, а также большинство материалов в клиники поставляется из-за рубежа. Всё оборудование и материалы в клиниках иностранные. Уже сейчас поставщики прекратили отгрузку и повышают цены. Цены на стоматологические услуги вырастут неизбежно.
В лучшем положении окажутся те клиники, которые, наученные санкциями 2014 года, провели реновацию оборудования и имеют замкнутый цикл производства — собственные лицензированные зуботехнические лаборатории. То есть те, кто сами производит коронки, виниры, каппы, элайнеры, хирургические шаблоны для проведения операций, протезирования и имплантации
Виталий Авалиани, профессор, доктор медицинских наук, главный врач Центра микрохирургии глаза «Я вижу».
— В работе офтальмологических клиник используется оборудование и комплектующие для приборов и установок в том числе импортного производства, — рассказал главврач Центра микрохирургии глаза Виталий Авалиани. — Уже сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда наши поставщики подняли цены вслед за взлетевшим курсом евро.
Использовать аналоги мы не можем, а значит, будем вынуждены подстроиться под изменившиеся обстоятельства и цены.
Что это будет означать для пациентов? Услуги подорожают, мы вынуждены будем поднять цены. И в то же время мы не сможем поднять цены пропорционально возросшим расходам, так как покупательская способность населения сейчас падает пропорционально в обратную сторону.
Поэтому придется уменьшить маржинальность услуг (разница между стоимостью готовой продукции и себестоимостью. —
Текущая ситуация корректирует планы российских компаний всех сегментов экономики, независимо от масштаба бизнеса, и наши в том числе.
Однако в кризис особенно важно не останавливать работу над инвестиционными проектами, которые находятся в высокой степени проработанности, по которым есть предварительные договоренности с инвесторами.
Особенностью инвестирования в кризис является увеличение срока принятия решения, так как инвестор уделяет больше внимания вопросам минимизации рисков проекта. Поэтому компании, имеющие стабильный работающий бизнес, будут иметь преимущество в привлечении инвестиций.
Александр Вдовин, пластический хирург.
— С учетом роста курсов иностранных валют на фоне падения рубля пластическую хирургию, как и остальные отрасли, ждет в первую очередь повышение цен, которое фактически уже началось, — рассказал «Доктору Питеру» пластический хирург Александр Вдовин. — Насколько сильно вырастут цены, предположить пока невозможно — да и в принципе этот вопрос нужно адресовать экономистам.
Сейчас можно однозначно говорить о том, что цены на импортные препараты повышаются, соответственно, это влияет и на стоимость услуг.
Падения спроса в данный момент не наблюдается, что будет — покажет уже дальнейшее развитие событий. Проводятся плановые операции, отказов со стороны пациентов нет, переносы только в связи с состоянием здоровья.
Недостатка в импортных материалах и препаратах на данный момент также нет. Если ситуация не нормализуется, безусловно, можно предполагать, что препараты, которые известны по всему миру и которыми пользовались российские специалисты — пластические хирурги и косметологи, купить будет невозможно. Но, как говорится, проблемы лучше решать по мере их возникновения, пока таких проблем нет.